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Страна и мир обзор Видео: пустыню Сахара затопило, под водой — Марокко и Саудовская Аравия. Новости 10 октября

Видео: пустыню Сахара затопило, под водой — Марокко и Саудовская Аравия. Новости 10 октября

Что произошло за сутки

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1 комментарий

Сахару затопило впервые за 50 лет

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 10 октября.

Ливни в Сахаре

В пустыне Сахара прошли ливни. Они спровоцировали наводнения на юго-востоке Марокко — в том числе в популярных туристических регионах. Также пострадали здания, дороги и фермы.

Видеосюжет о ливнях в Сахаре

Из-за ливней между дюнами в пустыне образовались большие озера.

Топит и другие страны — например, Саудовскую Аравию. Посмотрите, как выглядит ливневый паводок в Мекке.

Ураган «Милтон»

На США обрушился ураган «Милтон». Среди последствий — наводнение, шквалистый ветер, отключение электроэнергии, сотни разрушенных зданий и крокодил, захвативший дом.

Властям Штатов пришлось провести одну из крупнейших эвакуаций в истории страны. Ее объявили за несколько дней до прихода урагана. Дороги превратились в сплошной затор, несмотря на то что платный проезд был отменен.

Ожидалось, что «Милтон» станет сильнейшим ураганом за последние сто лет

В опасную зону попадали 12 миллионов человек, 5,5 из которых решили ее покинуть. Мэр города Тампа Джейн Кастор заявляла, что жителей Флориды неминуемо «ждет смерть», если они не эвакуируются. Подробнее читайте в отдельном материале.

Блокировка Discord

Роскомнадзор заявил, что не собирается снимать ограничения с заблокированного Discord.

— Доступ к мессенджеру ограничен на территории РФ. Оснований для разблокировки нет. Рекомендуем не публиковать недостоверную информацию, — цитирует ТАСС комментарий регулятора.

В то же время РКН опроверг слухи о том, что блокировка теперь ждет игровую платформу Steam. Сервис удалил около 250 материалов по требованию Роскомнадзора, и РКН ожидает удаления еще 10 страниц.

— В отношении Steam в настоящий момент ограничительных мер не планируется, — сообщили в ведомстве.

Дуров и Болгар

Мать троих детей основателя Telegram Павла Дурова Ирина Болгар без разрешения потратила с его счетов 18 миллионов долларов. Об этом рассказал в Telegram-канале бывший пресс-секретарь Дурова Георгий Лобушкин.

Выяснилось, что в 2019 году Дуров якобы единовременно перевел Болгар 7 миллионов долларов для поддержки детей. Этот платеж был оформлен как долгосрочная помощь на сумму 10 000 долларов в месяц на каждого ребенка до их 23-летия — так Дуров поддерживает всех своих детей.

На фотографии Дуров и Болгар выглядят как счастливая семья

Сама Ирина утверждала, что деньги были ее личными сбережениями, однако в документах указано, что пять миллионов долларов были переведены как «подарок», а оставшиеся два миллиона — непосредственно на поддержку детей.

Помимо этого, Дуров позволял ей пользоваться своим банковским счетом, пока в 2022 году не обнаружил, что за несколько лет Болгар потратила с него 18 миллионов долларов на люксовые бренды и ювелирные изделия. Обратив на это внимание, Павел закрыл ей доступ к счетам, утверждает Лобушкин.

До этого Болгар обвинила миллиардера в домашнем насилии. Мы рассказывали подробно об их отношениях.

Конфликты Рамзана Кадырова

Главу Чечни Рамзана Кадырова планировали убить. О попытке заказать покушение на его жизнь он рассказал во время совещания с командирами и начальниками силового блока республики.

— Если они не докажут обратное, я официально объявляю кровную месть [Бекхану] Барахоеву, Керимову Сулейману, Курбанову Ризвану. Есть свидетели, есть люди, у которых они заказывали, спрашивали, за сколько вы можете принять заказ [на убийство Рамзана Кадырова], — сказал глава Чечни на совещании.

Кадыров поделился своими данными о попытке покушения

Однако там он говорит на чеченском, и фразу про объявление кровной мести можно трактовать двояко. Если переводить дословно, то он сказал «я объявлю», уточнил знакомый «Фонтанке» чеченец. Однако имена людей, к которым он обращается, звучат четко. Это сенатор от Дагестана Сулейман Керимов, а также депутаты Госдумы Бекхан Барахоев и Ризван Курбанов. Они пока не прокомментировали ситуацию. Редакция обратилась к ним, однако по имеющимся телефонам получить ответ не вышло.

Их имена звучат в контексте развода главы Wildberries Татьяны Ким и ее супруга Владислава Бакальчука.

Атаки ВСУ

Ночью системы противовоздушной обороны России отразили массированную атаку БПЛА. По данным военных, всего на территории страны сбили 92 украинских беспилотника самолетного типа.

Наибольшее количество — 47 — было перехвачено над территорией Краснодарского края. По данным губернатора региона, ущерб от атак незначителен, а люди не пострадали.

Также взрывы прозвучали в Адыгее. Из одного из поселков пришлось эвакуировать жителей.

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  • Владимир Путин расширил условия безвиза с Грузией. Теперь в Россию без визы на срок более 90 дней смогут приезжать грузинские трудовые мигранты и студенты.

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Комментарии
1
Гость
1 час
Грузинам уже без визы можно а помните как их к миру принуждали по плану Таврического и сколько там погибших было с обоих сторон Талибы уже лучшие друзья а сколько там погибших было и как они умирали Дальше додумывайте сами как всегда всё идёт по плану и к чему это приведет
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