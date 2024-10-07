НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+10°C

Сейчас в Ярославле
Погода+10°

пасмурно, небольшие дожди

ощущается как +8

0 м/c,

 749мм 100%
Подробнее
2 Пробки
USD 96,06
EUR 105,31
Где будут служить призывники
Без зарплат из-за убытков
Новая строчка в квитках
Дом многодетных покрылся плесенью
Суд по «Оздоровлению Волги»
Микрорайон на месте аэродрома
Первый снег в Ярославле
Очень сложный тест по русскому
Путешествие в Беларусь
Отменили объединение школ
Страна и мир обзор Пятеро погибли в давке в Индии. Посмотрите на толпу в 1,2 млн человек: новости 7 октября

Пятеро погибли в давке в Индии. Посмотрите на толпу в 1,2 млн человек: новости 7 октября

Что произошло за сутки

303
4 комментария

Вид на толпу в Индии

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 7 октября.

Смертельная давка в Индии

В городе Ченнаи посмотреть на одно авиашоу пришли 1,2 миллиона человек. Пятеро погибли, еще сорок — попали в больницу.

Шоу было посвящено 92-летию военно-воздушных сил Индии. Площадка оказалась не подготовлена к такому количеству зрителей. Когда шоу подходило к концу, на выходе возникла давка и паника.

Авиашоу и его зрители

О жертвах рассказала газета The Indian Express

Ситуацию обострило долгое нахождение под солнцем и отсутствие воды. Люди падали в обмороки.

— Было душно, мы вообще не могли двигаться, — поделился один из индийцев.

Видеосюжет о трагедии

Всего за первой помощью обратились более 150 человек. Пятеро умерли.

Пожар в Феодосии

В Феодосии введен режим ЧС из-за пожара на нефтяном терминале. Глава местной администрации Игорь Ткаченко отчитался, что люди не пострадали, на месте работают расчеты МЧС.

Временно остановлено движение поездов на участке Феодосия — Владиславовка. В Феодосию выехал вице-премьер РФ Игорь Михайличенко.

Дым над Феодосией

В пяти регионах той же ночью было перехвачено более 20 БПЛА, в Крыму — 12.

Тувинец сжег 500 га леса

В Тыве мужчина развел костер ради обряда и сжег лес. Его признали виновным по статье об «уничтожении или повреждении лесных насаждений».

Мужчина развел костер ради обряда «Сан» — таким образом местные жители просят высшие силы о благополучии в наступившем году. Мероприятие проводится с подношением можжевельника и «чем дээжизи» — частичек белой пищи из традиционных тувинских молочных продуктов, молока или чая с ним.

МЧС России по Республике Тыва

Мужчина плохо подготовился к ритуалу, и огонь вышел из-под контроля. Сгорело 494 гектара леса.

Другие новости

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
4
Инженер1
1 час
"Тувинец сжег 500 га леса" РПЦ выпустило разъяснение о неправильных молитвах?
Гость
1 час
Zдесь умирает каждый день по плану больше в тысячу раз, при этом всё население осталось хрен да маленько
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Кто-то невидимый разрывает тебе мышцы на ногах»: переболевшая рассказала о злобном вирусе, который косит всех вокруг
Анонимное мнение
Мнение
50 тысяч на четверых: как семья провела бюджетный отпуск на озерах Казахстана — инструкция
Анонимное мнение
Мнение
Убрать Дарвина, или Родительское собрание как форма пытки
Лебедев Денис
Руководитель отдела "Бизнес"
Мнение
«Остается выкрасть математичку из соседней школы». Отец девятиклассника — о дефиците учителей в стране
Анонимное мнение
Мнение
«Не люблю нытиков»: вахтовик с зарплатой 300 тысяч ответил тем, кто жалуется на свой доход
Анонимное мнение
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление