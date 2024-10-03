НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+17°C

Сейчас в Ярославле
Погода+17°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +15

3 м/c,

южн.

 755мм 45%
Подробнее
4 Пробки
USD 94,51
EUR 104,45
Детдома на торгах
Стройка перегородила тротуар
Спор из-за бани
Похититель кенгуренка
Как изменятся цены на авто
Объединение школ
Отопление в регионах
Лучшие бизнес-идеи страны
Продают терем за 600 млн
Страна и мир «Брачный договор не заключался»: Владислав Бакальчук подал в суд, пытаясь отсудить совместный бизнес

«Брачный договор не заключался»: Владислав Бакальчук подал в суд, пытаясь отсудить совместный бизнес

По словам предпринимателя, передача домена была абсурдной сделкой

228
5 комментариев

Татьяна и Владислав Бакальчук

Доменное имя WILDBERRIES.RU стоит порядка трех миллионов долларов. Оно было оформлено на Татьяну Ким в браке, а теперь принадлежит объединенной компании ООО «РВБ». Такая ситуация не устроила ее супруга Владислава Бакальчука. Он изучил юридические документы по этой сделке и решил, что она незаконна.

—  Домен WILDBERRIES.RU, по предварительной оценке экспертов, стоит не менее трех миллионов долларов! Мы строили Wildberries вместе почти два десятилетия, и я не намерен позволить кому-то просто так присвоить плоды этих трудов. Я твердо намерен вернуть домен в нашу совместную собственность, потому что именно он — один из символов компании и важнейший актив, — заявил бизнесмен в своем Telegram-канале.

Теперь Бакальчук пошел в суд, чтобы разобраться в ситуации.

— Сегодня мы подали иск в Савеловский суд Москвы к Татьяне и ООО «РВБ» с требованием признать ничтожной сделку по передаче домена WILDBERRIES.RU, — указал он и приложил исковое заявление.

Иск о возврате домена WILDBERRIES.RU

Учитывая, что Бакальчук до сих пор женат на основательнице Wildberries, ему кажется незаконным совершать сделки по совместно нажитому имуществу без согласия второй стороны.

— Как бы кому-то ни хотелось переписать историю, факт остается фактом: я и Татьяна всё еще состоим в браке, а никакой брачный договор между нами никогда не заключался. Мы строили Wildberries вместе почти два десятилетия, и я не намерен позволить кому-то просто так присвоить плоды этих трудов. Подобные манипуляции, как правило, предпринимаются в преддверии бракоразводного процесса с одной целью — сократить размер совместно нажитого имущества, — утверждает бизнесмен.

Основательница маркетплейса в это время продолжает заниматься развитием компании. Сейчас в пилотном режиме компания открыла более 200 ПВЗ Wildberries в почтовых отделениях Центральной России.

— Мы очень хотим, чтобы в каждой точке нашей страны клиенты имели такую возможность, и поэтому я особенно рада тому, что мы вместе с «Почтой России» договорились об эксклюзивном партнерстве! — написала Ким. До конца следующего года планируется открыть еще 10 тысяч подобных пунктов выдачи.

Основательница маркетплейса показала, как ее задумка будет выглядеть вживую

В пилотном режиме открыто 250 похожих ПВЗ

В июле 2024 года Владислав Бакальчук в разговоре с главой Чечни Рамзаном Кадыровым рассказал, что Татьяну захватили рейдеры и не позволяют видеться с семьей. Он утверждал, что основательницу Wildberries «оградили от мужа и детей» после того, как компании Wildberries и Russ объединились. В ответ Татьяна Ким заявила, что не является заложницей и спасать ее не нужно, а сделка по реструктуризации Wildberries согласована с мужем.

Конфликт дорос до стрельбы у головного офиса маркетплейса. В результате погибли двое охранников, а еще несколько человек получили ранения. Как утверждает Бакальчук, он направлялся на переговоры, однако на него и его команду было совершено нападение. Всё, что известно о стрельбе у офиса Wildberries, можно прочитать в специальном сюжете.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
5
Гость
1 час
ошибочный разворот на восток европеек было мало?
Гость
1 час
Азиатки для любителей экзотики обходятся очень дорого
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
Убрать Дарвина, или Родительское собрание как форма пытки
Лебедев Денис
Руководитель отдела "Бизнес"
Мнение
«Платеж — больше половины зарплаты». Обладательница новой двушки рассказала, как решилась на ипотеку с безумными процентами
Алина Ринчино
журналист ИрСити
Мнение
Одни боятся, другие женятся: откуда взялись мифы вокруг пятницы 13-го и что делать в этот день
Алина Шадрина
Мнение
Проехали вдвоем 9000 км на авто. Подруги три недели колесили по Монголии и потратили всего 150 тысяч рублей
Анонимное мнение
Мнение
Палка для битья крапивы, ракоходы и даже шишки: топ придурочных товаров с Wildberries
Любовь Никитина
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление