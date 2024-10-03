«Брачный договор не заключался»: Владислав Бакальчук подал в суд, пытаясь отсудить совместный бизнес

Татьяна и Владислав Бакальчук Источник: Владислав Бакальчук / Telegram











Доменное имя WILDBERRIES.RU стоит порядка трех миллионов долларов. Оно было оформлено на Татьяну Ким в браке, а теперь принадлежит объединенной компании ООО «РВБ». Такая ситуация не устроила ее супруга Владислава Бакальчука. Он изучил юридические документы по этой сделке и решил, что она незаконна.

— Домен WILDBERRIES.RU, по предварительной оценке экспертов, стоит не менее трех миллионов долларов! Мы строили Wildberries вместе почти два десятилетия, и я не намерен позволить кому-то просто так присвоить плоды этих трудов. Я твердо намерен вернуть домен в нашу совместную собственность, потому что именно он — один из символов компании и важнейший актив, — заявил бизнесмен в своем Telegram-канале.

Теперь Бакальчук пошел в суд, чтобы разобраться в ситуации.

— Сегодня мы подали иск в Савеловский суд Москвы к Татьяне и ООО «РВБ» с требованием признать ничтожной сделку по передаче домена WILDBERRIES.RU, — указал он и приложил исковое заявление.

Иск о возврате домена WILDBERRIES.RU Источник: Владислав Бакальчук / T.me











Учитывая, что Бакальчук до сих пор женат на основательнице Wildberries, ему кажется незаконным совершать сделки по совместно нажитому имуществу без согласия второй стороны.

— Как бы кому-то ни хотелось переписать историю, факт остается фактом: я и Татьяна всё еще состоим в браке, а никакой брачный договор между нами никогда не заключался. Мы строили Wildberries вместе почти два десятилетия, и я не намерен позволить кому-то просто так присвоить плоды этих трудов. Подобные манипуляции, как правило, предпринимаются в преддверии бракоразводного процесса с одной целью — сократить размер совместно нажитого имущества, — утверждает бизнесмен.

Основательница маркетплейса в это время продолжает заниматься развитием компании. Сейчас в пилотном режиме компания открыла более 200 ПВЗ Wildberries в почтовых отделениях Центральной России.

— Мы очень хотим, чтобы в каждой точке нашей страны клиенты имели такую возможность, и поэтому я особенно рада тому, что мы вместе с «Почтой России» договорились об эксклюзивном партнерстве! — написала Ким. До конца следующего года планируется открыть еще 10 тысяч подобных пунктов выдачи.

Основательница маркетплейса показала, как ее задумка будет выглядеть вживую Источник: Татьяна Ким / Telegram В пилотном режиме открыто 250 похожих ПВЗ Источник: Татьяна Ким / Telegram

В июле 2024 года Владислав Бакальчук в разговоре с главой Чечни Рамзаном Кадыровым рассказал, что Татьяну захватили рейдеры и не позволяют видеться с семьей. Он утверждал, что основательницу Wildberries «оградили от мужа и детей» после того, как компании Wildberries и Russ объединились. В ответ Татьяна Ким заявила, что не является заложницей и спасать ее не нужно, а сделка по реструктуризации Wildberries согласована с мужем.