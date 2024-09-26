Звезду сериала «По законам военного времени» сняли с самолета — он устроил дебош: новости 26 сентября

Евгений Воловенко снялся более чем в 70 фильмах и сериалах. Наибольшую известность актер получил после съемок в сериале «По законам военного времени». За роль ему дали номинацию на ТЭФИ Источник: kino-teatr.ru











Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 26 сентября.

Актера Евгения Воловенко сняли с самолета в Хабаровске

Звезду сериала «По законам военного времени» Евгения Воловенко сняли с самолета в Хабаровске, пишет Telegram-канал 112.

По данным канала, во время полета из Москвы на Дальний Восток актер оскорблял бортпроводников, требовал разрешить ему курить за дополнительную плату и продать алкоголь.

В Хабаровске на актера составили протокол и передали полицейским. Воловенко может грозить уголовное дело, в случае если в его поведении на борту выявят признаки воздушного хулиганства.

В Архангельской области пропала связь с вертолетом Robinson 44. На борту могли находиться два человека

В Архангельской области пропала связь с пилотом вертолета Robinson 44. Предварительно, вертолет совершал полет еще накануне. До нынешнего момента его местонахождение не установлено. Северо-Западная транспортная прокуратура проводит проверку.

В пресс-службе ведомства уточнили, что «план полетов в центр по организации воздушного движения не направлялся». Сейчас данных о вертолете также нет.

По данным ряда СМИ, на борту мог находиться депутат Архангельской городской думы Сергей Сметанин. Издание 29.RU со ссылкой на декларацию доходов депутата пишет, что у Сметанина есть собственный вертолет «Циклон».

Сергей Сметанин на фото слева Источник: Архангельская городская дума











Однако, как отмечает 29.RU, в 2023 году Сметанину запретили пользоваться вертолетом, так как он летал без прав. Помимо этого, портал связался с другим местным депутатом — Петром Ватутиным. СМИ писали, что вертолет Robinson 44 якобы, возможно, принадлежал ему. Ватутин сказал, что комментировать ничего не может.

За рулем вертолета мог находиться архангельский предприниматель Алексей Семенов. По открытым данным, его компания занимается налоговым и правовым консультированием.

Песков рассказал об изменениях в ядерной доктрине России

Озвученные изменения ядерной доктрины России нужно считать определенным сигналом недружественным странам. Об этом на брифинге 26 сентября заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, обновленная доктрина посылает Западу сигнал с предупреждением о последствиях нападения на Россию, причем необязательно ядерными средствами. При этом Россия не планирует наращивать свои ядерные арсеналы, речи на Совбезе об этом не было, отметил пресс-секретарь Владимира Путина.

— Всему миру хорошо известно о ядерном потенциале России, его сдерживающей роли, — сказал представитель Кремля и добавил, что «ядерная триада России является абсолютным гарантом ядерного сдерживания».

Напомним, 25 сентября Путин рассказал про условия перехода России к применению ядерного оружия. На заседании ПСЯС он заявил, что Москва может рассмотреть такую возможность уже после достоверных данных о массированном старте ракет и БПЛА. Основанием для ядерного ответа, по его словам, станет угроза суверенитету страны обычным оружием.

Google ограничил создание новых аккаунтов в РФ

Корпорация Google ограничила создание новых аккаунтов для россиян. Об этом 26 сентября сообщило РИА Новости со ссылкой на заявление Минцифры.

При этом отмечается, что подтверждение авторизации через SMS-сообщения для ранее созданных аккаунтов пока работает, хотя операторы связи и зафиксировали значительное сокращение количества таких SMS, отправляемых компанией российским пользователям.

Ведомство рекомендует пользователям Google создать резервные копии данных и перейти на использование альтернативных способов двухфакторной аутентификации. Или же использовать отечественные платформы.

В ЦБ предложили установить универсальный QR-код на кассах

Центробанк предлагает обязать торгово-сервисные предприятия использовать для оплаты на кассах только универсальный платежный QR-код, приводит заявление главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной ТАСС.

На Международном банковском форуме Набиуллина предложила на законодательном уровне закрепить норму, по которой на кассе будет только один универсальный QR-код — он будет работать на равноудаленной инфраструктуре.

— Такой проект закона готов, мы его будем обсуждать, — подчеркнула она.

Также Набиуллина заявила, что универсальный QR-код важно сделать обязательным к моменту внедрения цифрового рубля.

Shaman подтвердил развод с женой

Российский певец Ярослав Дронов, известный как Shaman, сообщил, что разводится с женой.

Патриотический певец объявил о своем разводе Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU











— Родные, мы с Еленой — очень занятые люди. К сожалению, такой график работы и уровень занятости не оставил нам времени на нормальную личную жизнь. Развод — наше совместное решение. Мы остаемся в хороших отношениях, без каких-либо конфликтов и обид, — написал артист в своем телеграм-канале.

Елена Мартынова также подтвердила информацию о расставании: «Отвечу всем сразу. Мы с Ярославом действительно расстаемся. Это решение мы приняли совместно и считаем его верным».

Ярослав Дронов и Елена Мартынова были в браке почти 7 лет. Зимой они должны были отпраздновать медную свадьбу. Супруга музыканта прошла с ним сложный путь и поддерживала на всех этапах становления как артиста. Долгое время у Дронова не получалось построить карьеру, его творчество смогло «выстрелить» только после начала специальной военной операции. Брак с Еленой Мартыновой стал вторым в его жизни, избранница старше певца на 14 лет.

Экс-депутат от «Новых людей» стал подозреваемым по делу об особо крупном хищении

Бывший депутат Госдумы от партии «Новые люди» Григорий Шилкин был задержан по подозрению в присвоении или растрате, совершенной организованной группой в особо крупном размере (часть 4 статьи 160 УК). О задержании экс-парламентария, состоявшемся накануне, 26 сентября сообщает РБК.

Ранее издание называло Шилкина «экспертом в области энергетики» и сообщало, что он сдал в июле текущего года мандат, полученный 19 сентября 2021 года, ради возвращения в бизнес. При этом он остался членом партии «Новые люди» Источник: http://duma.gov.ru/











По данным издания, Шилкина задержали в Архангельске и доставили в Москву, а по месту его жительства и в офисе были проведены обыски. Ему вменяется хищение в особо крупном размере, наказанием за которое может стать лишение свободы на срок до 10 лет.

После задержания Басманный суд Москвы отправил Шилкина под стражу на два месяца.

Суд заочно приговорил Алексея Панина к шести годам колонии по делу о призывах к терроризму

Актер Алексей Панин 26 сентября был заочно приговорен к шести годам в колонии общего режима за оправдание терроризма. Об этом сообщает пресс-служба Московской прокуратуры.

Источник: PersonaStars

— Установлено, что в октябре 2022 года Панин, будучи за пределами России, разместил в своем канале в одном из мессенджеров текстовые записи, доступные неограниченному кругу лиц, оправдывающие терроризм, — говорится в сообщении прокуратуры.

Что это были за «текстовые записи» и какие именно террористические действия положительно оценивал Панин, не уточняется.