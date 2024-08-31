Избушку в татарском селе продавали за 3 миллиона. Как выглядит дом деда Димы Билана, который певец хотел купить

Певец гостил в этом доме в детстве Источник: Лина Саитова / 116.RU











Певца Диму Билана и Татарстан связывают не только многочисленные концерты; если вы не знали, Билан, можно сказать, — татарстанский. Наши коллеги из 116.RU уже подробно рассказывали биографию артиста и собирали информацию о его райдере.

Помимо того что артист с родителями несколько лет прожил в Набережных Челнах, его мать и бабушка родом из небольшого села Пестрецы недалеко от Казани. Артист не раз там гостил, будучи ребенком, и всегда с теплотой вспоминал дедушку Митю, который учил его уму-разуму.

Источник: Городские порталы

Более того, еще пару лет назад Дима мечтал о покупке того самого старого бревенчатого дома, говорил об этом журналистам. Но не срослось — нынешние владельцы избушки, узнав об интересе популярного человека, заломили слишком высокую цену.

Источник: bilanofficial / Instagram*

Корреспондентам 116.RU удалось найти тот самый дом из детских воспоминаний Билана — наткнулись на него совершенно случайно, заблудившись в Пестрецах из-за сломанного навигатора. Что забавно и, возможно, даже отдает некой мистикой, в тот момент по радио играла популярная песня самого артиста… Подробности — в материале наших коллег из 116.RU.

Источник: Лина Саитова / 116.RU











Изучив заброшенную постройку, явно никому не нужную уже долгое время, мы только тогда и узнали от соседей по участкам, что это важное для села место — дом Дмитрия Никитича Гурьянова, дедушки знаменитого певца.

Источник: Лина Саитова / 116.RU











Источник: Лина Саитова / 116.RU











Одноэтажная деревянная избушка с дырявой крышей и покосившимся, поломанным забором привлекла наше внимание из-за огромных зарослей крапивы. Такой, как в детстве, выше тебя ростом, и с которой так славно сражаться, вооружившись длинной палкой. В ожидании настройки техники в автомобиле этим мы, собственно, и занялись — бросились в бой.

Источник: Лина Саитова / 116.RU











Растение уже успело поглотить маленький ярко-зеленый автомобиль у калитки — с отсутствующими номерами, покрытый толстым слоем пыли. Судя по нашим наблюдениям, тут он простоял, как минимум, год, всеми забытый и переживший не одну смену погоды.

Источник: Лина Саитова / 116.RU











Источник: Лина Саитова / 116.RU











Сказать, что ворота были не заперты — это ничего не сказать, потому что их в принципе и не было. Да и сам дом больше напоминал какой-то сарай, а не жилую постройку. Слегка прикрытый шифером проход в такой же заросший крапивой двор, пара яблонь в конце участка и приоткрытая дверь в дом. Со старым, ржавым, вот-вот превратившимся в труху замком, который просто бросили рядом.

Источник: Лина Саитова / 116.RU











Источник: Лина Саитова / 116.RU











Источник: Лина Саитова / 116.RU











Несмотря на заброшенный вид снаружи, внутри дом показался более живым, хоть и пустынным. Рассматривая интерьеры снаружи и через окна, мы поняли, что в избушке всего две комнаты — прихожая, она же кухня, с останками печки и спальня с двумя креслами и небольшой кучей мусора.

Кажется, когда-то здесь всё же пытались привести всё в порядок, свалить в кучу ненужные вещи, доски, пакеты, но так и не довели дело до конца.

Источник: Лина Саитова / 116.RU











Источник: Лина Саитова / 116.RU











Источник: Лина Саитова / 116.RU











Обшарпанные стены, следы плесени на полу, зияющие дыры в крыше, здесь пахло сыростью, старостью и одиночеством. Наверняка когда-то здесь счастливо жила маленькая семья Димы Билана, пожилая бабушка пекла в печи вкуснейшие пирожки, а дед рассказывал внукам увлекательные истории из своей молодости, усадив их к себе на колени.

Однако сейчас ничто в этой постройке на напоминает о прежних жильцах.

Источник: Лина Саитова / 116.RU











Источник: Лина Саитова / 116.RU











Источник: Лина Саитова / 116.RU











Во второй комнате, насколько нам удалось увидеть, дела обстоят еще хуже — то ли от старости, то ли от непогоды деревянные полы вздулись, и основание дома пошло волной. Насколько безопасно в нем вообще находиться сейчас — неизвестно.

Все окна, кроме двух, заколочены досками, низкие потолки начинают душить, даже когда смотришь на всё через распахнутую входную дверь. Это место непригодно для жилья — это уж точно.

Источник: Лина Саитова / 116.RU











Источник: Лина Саитова / 116.RU











Плотно прикрыв старую дверь, мы еще раз осмотрели участок — никаких сараев или других построек, не обнаружили и привычного для глаза человека, бывающего в сельской местности, уличного туалета. Только заросли крапивы высотой до небес, да пара яблонь, которые хоть и манили румянцем своих плодов, но были слишком далеко, чтобы рисковать и обжигаться, пробираясь к ним.

Источник: Лина Саитова / 116.RU











Источник: Лина Саитова / 116.RU











Столкнувшись вначале с соседкой, которая живет справа от заброшенного дома, мы не узнали, кому он принадлежит, однако выслушали претензию женщины к землевладельцу. Огромная ель на стыке участков уже не один год пугает всю семью, особенно осенью. Соседи опасаются, что дерево рухнет прямо на их крышу.

— Не видели ни разу их, пытаемся вот найти их номер телефона, но никто не в курсе, — посетовала женщина.

Источник: Лина Саитова / 116.RU











А вот уже другие соседи и рассказали нам, чью крапиву мы побили палками. Поделились, что в дом действительно давно не наведывалась хозяйка, имени ее они даже не знают. Надеялись, что избушку всё-таки купит знаменитый артист, но после даже порадовались, что сделка не состоялась.

— Помозговали и решили, что толпы здесь зевак были бы, и нам бы житья не было. Говорили, что владелица загнула цену, не знаю, насколько это правда, слышала, что речь шла о трех миллионах. Неудивительно, что Билан заднюю дал, тут красная цена — 1,5 миллиона! И то, сомнительно, работы много придется провести, — поделился мыслями мужчина, которому про семью певца, проживавшую когда-то по соседству, рассказала теща.

Источник: Лина Саитова / 116.RU











Найти контакты нынешней хозяйки избушки нам так и не удалось, а в агентстве недвижимости, в которое она обращалась насчет продажи имущества несколько лет назад, нам объяснили, что сейчас с ней не сотрудничают. Да и дальнейшая судьба дома их тоже не интересует — на деревянную развалину на окраине Пестрецов было мало желающих.

* Экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ.