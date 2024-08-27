Вы ни за что не ответите правильно на все вопросы. Угадайте страны — сложный тест

Каждый из нас да сможет назвать хотя бы десять стран. Вероятно, они будут находиться в разных частях света. В этот раз мы предлагаем вам пройти увлекательные и быстрый тест. Нужно правильно ответить на наши вопросы. Правила просты. Мы загадали десять стран и показали их на карте. Попробуйте выбить 100%-й результат. Получится? Вперед.
По легенде, на территории этой современной страны была Троянская война. О ком речь?
Греция
Турция
Ирак
Сербия
Какую страну мы отметили? Подсказка: она находится в Африке.
Ботсвана
ЮАР
Египет
Сомали
Это бывшая британская колония. Расположена на островах в Юго-Восточной Азии.
Япония
Таиланд
Сингапур
Малайзия
Давайте снова перенесемся в Африку. Что это за страна, которая, кажется, находится на экваторе, но на самом деле это не так?
Габон
Кения
Нигерия
Экваториальная Гвинея
Что это за страна на Балканах?
Северная Македония
Хорватия
Босния и Герцеговина
Албания
Что это за страна? Здесь зародилось такое направление в музыке, как регги.
Мексика
Гондурас
Ямайка
Куба
На территории этой современной страны находился Карфаген.
Марокко
Тунис
Иордания
Израиль
Что это за страна, где живет больше людей, чем в России?
Индия
Пакистан
Таиланд
Бангладеш
Давайте не будем далеко ходить. Что это за страна?
Непал
Бутан
Мьянма
Китай
Назовите самую большую по площади страну в Южной Америке.
Боливия
Чили
Бразилия
Уругвай
Какие тесты мы предлагали еще пройти?
У нас на сайте регулярно выходят публикации с различными тестами. Все они с различной тематикой. В каких-то нужно ответить правильно на школьные вопросы, а где-то вспомнить что-то из культуры. Некоторые могут вам показаться сложными, а какие-то слишком легкие.
угадайте, для чего были необходимы эти предметы времен СССР;
в этом тесте можно узнать сильную сторону своего характера;
а этот сложный тест пройдут только самые умные.