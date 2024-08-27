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Страна и мир тест Вы ни за что не ответите правильно на все вопросы. Угадайте страны — сложный тест

Вы ни за что не ответите правильно на все вопросы. Угадайте страны — сложный тест

Мы их все указали на карте. Может быть, так вам будет легче

403
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Попробуйте угадать все десять стран в этом тесте

Каждый из нас да сможет назвать хотя бы десять стран. Вероятно, они будут находиться в разных частях света. В этот раз мы предлагаем вам пройти увлекательные и быстрый тест. Нужно правильно ответить на наши вопросы. Правила просты. Мы загадали десять стран и показали их на карте. Попробуйте выбить 100%-й результат. Получится? Вперед.

ТЕСТПройден 90 раз
Угадай страну
1 / 10

По легенде, на территории этой современной страны была Троянская война. О ком речь?

  • Греция

  • Турция

  • Ирак

  • Сербия

2 / 10

Какую страну мы отметили? Подсказка: она находится в Африке.

  • Ботсвана

  • ЮАР

  • Египет

  • Сомали

3 / 10

Это бывшая британская колония. Расположена на островах в Юго-Восточной Азии.

  • Япония

  • Таиланд

  • Сингапур

  • Малайзия

4 / 10

Давайте снова перенесемся в Африку. Что это за страна, которая, кажется, находится на экваторе, но на самом деле это не так?

  • Габон

  • Кения

  • Нигерия

  • Экваториальная Гвинея

5 / 10

Что это за страна на Балканах?

  • Северная Македония

  • Хорватия

  • Босния и Герцеговина

  • Албания

6 / 10

Что это за страна? Здесь зародилось такое направление в музыке, как регги.

  • Мексика

  • Гондурас

  • Ямайка

  • Куба

7 / 10

На территории этой современной страны находился Карфаген.

  • Марокко

  • Тунис

  • Иордания

  • Израиль

8 / 10

Что это за страна, где живет больше людей, чем в России?

  • Индия

  • Пакистан

  • Таиланд

  • Бангладеш

9 / 10

Давайте не будем далеко ходить. Что это за страна?

  • Непал

  • Бутан

  • Мьянма

  • Китай

10 / 10

Назовите самую большую по площади страну в Южной Америке.

  • Боливия

  • Чили

  • Бразилия

  • Уругвай

Какие тесты мы предлагали еще пройти?

У нас на сайте регулярно выходят публикации с различными тестами. Все они с различной тематикой. В каких-то нужно ответить правильно на школьные вопросы, а где-то вспомнить что-то из культуры. Некоторые могут вам показаться сложными, а какие-то слишком легкие.

ПО ТЕМЕ
Тест География Азия Африка Европа Южная Америка
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