Перекроют Советскую площадь в Ярославле Источник: Мария Ленц / NGS24.RU

В Ярославле 20 ноября перекроют дорогу к Стрелке. Ограничения введут на участке улицы Подзеленье и нижнего яруса Которольсной набережной (у заезда под мост рядом со стадионом «Спартаковец»). Об этом сообщили в мэрии.

«В целях обеспечения безопасности дорожного движения при проведении церемонии открытия бегового центра Всероссийской федерации легкой атлетики в городе Ярославле, с 6:00 часов до 13:00 часов 20 ноября вводится временное ограничение движения транспортных средств», — рассказали власти.

Также на этих улицах введут временные ограничения остановки и стоянки транспортных средств. Они будут действовать с 19:00 19 ноября до 13:00 20 ноября.

Карта перекрытия Источник: мэрия Ярославля

«Просим быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения РФ», — дополнили в мэрии.

Ранее в Ярославле перекрыли проход на нижний ярус Стрелки. Причина — проведение работ по второму этапу реконструкции. Подрядчик начал благоустройство еще в августе.

Контракт на 237,2 млн рублей получило московское ООО «Город мечты». Компания была образована в июле 2014 года. Генеральный директор и единственный владелец — бизнесмен Алексей Коробов. Фирма занимается деятельностью в области архитектуры.