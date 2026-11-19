В Ярославле 20 ноября перекроют дорогу к Стрелке. Ограничения введут на участке улицы Подзеленье и нижнего яруса Которольсной набережной (у заезда под мост рядом со стадионом «Спартаковец»). Об этом сообщили в мэрии.
«В целях обеспечения безопасности дорожного движения при проведении церемонии открытия бегового центра Всероссийской федерации легкой атлетики в городе Ярославле, с 6:00 часов до 13:00 часов 20 ноября вводится временное ограничение движения транспортных средств», — рассказали власти.
Также на этих улицах введут временные ограничения остановки и стоянки транспортных средств. Они будут действовать с 19:00 19 ноября до 13:00 20 ноября.
«Просим быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения РФ», — дополнили в мэрии.
Ранее в Ярославле перекрыли проход на нижний ярус Стрелки. Причина — проведение работ по второму этапу реконструкции. Подрядчик начал благоустройство еще в августе.
Контракт на 237,2 млн рублей получило московское ООО «Город мечты». Компания была образована в июле 2014 года. Генеральный директор и единственный владелец — бизнесмен Алексей Коробов. Фирма занимается деятельностью в области архитектуры.
Власти также уточняли, что на нижнем ярусе Стрелки будет полностью заменено основание прогулочной зоны: его пообещали сделать многослойным и устойчивым к любым погодным условиям. А затем подрядчик уложит новую плитку.