В Ярославской области с 23 ноября закрывают сезон речной навигации. Запрет вводится на пользование маломерными судами (лодки не более 20 метров в длину). Соответствующее постановление 17 ноября подписал губернатор Михаил Евраев.
«Постановление вступает в силу с момента подписания», — указано в документе.
Исключение составят маломерные суда госорганов, контролирующих обстановку на воде. Также передвигаться по воде смогут сотрудники государственных и муниципальных учреждений, которые участвуют в аварийно-спасательных работах. Разрешено будет использовать и суда на воздушной подушке.
«Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя председателя правительства Ярославской области Дениса Хохрякова», — отмечено в постановлении.
Речные теплоходы в Ярославле закончили навигацию 31 октября.
Напомним, на Плещеевом озере в Переславле-Залесском с 20 ноября вводят запрет на рыбалку. Ограничения будут действовать до 24 декабря. Директор парка Михаил Федоров подписал соответствующий приказ 13 ноября. Контролировать все, судя по документу, он будет сам.
«В целях обеспечения эффективной охраны озера Плещеево в период нереста ряпушки и содействия естественному воспроизводству рыбных запасов установлены сроки запрета на любительский и спортивный лов рыбы на всей акватории озера Плещеево», — сообщили в «Национальном парке „Плещеево озеро“».