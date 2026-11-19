Кому разрешено использовать маломерные суда Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославской области с 23 ноября закрывают сезон речной навигации. Запрет вводится на пользование маломерными судами (лодки не более 20 метров в длину). Соответствующее постановление 17 ноября подписал губернатор Михаил Евраев.

«Постановление вступает в силу с момента подписания», — указано в документе.

Исключение составят маломерные суда госорганов, контролирующих обстановку на воде. Также передвигаться по воде смогут сотрудники государственных и муниципальных учреждений, которые участвуют в аварийно-спасательных работах. Разрешено будет использовать и суда на воздушной подушке.

«Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя председателя правительства Ярославской области Дениса Хохрякова», — отмечено в постановлении.

Речные теплоходы в Ярославле закончили навигацию 31 октября.

Напомним, на Плещеевом озере в Переславле-Залесском с 20 ноября вводят запрет на рыбалку. Ограничения будут действовать до 24 декабря. Директор парка Михаил Федоров подписал соответствующий приказ 13 ноября. Контролировать все, судя по документу, он будет сам.