Граффитчик попал на запись уличных камер, когда писал «Паша Техник» Источник: УМВД по Ярославской области

Ярославцу, который изрисовал скамейку на обновленной площади Юности в Ярославле, избрали меру пресечения. Он находится под подпиской о невыезде.

«После рассмотрения материалов проверки дознавателем ОМВД России по Кировскому городскому району возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 214 УК РФ „Вандализм“», — сообщили в УМВД России по Ярославской области.

Порча имущества по ч. 1 ст. 214 УК РФ «Вандализм» наказывается штрафом в размере до 40 тысяч рублей или в размере заработной платы. Либо могут назначить обязательные работы на срок до 360 часов, исправительные работы на срок до одного года или же арест на срок до трех месяцев.

Ранее полицейские установили личность ярославца, разрисовавшего лавку на обновленной площади Юности в Ярославле. Оказалось, что хулиган — 40-летний мужчина, живущий в Ленинском районе. Ранее он не попадал в поле зрения правоохранителей.

Что подвигло его на это — история умалчивает. Но 11 ноября он попал в запись уличных камер на площади, когда в серой куртке с натянутым на глаза капюшоном красной краской из баллончика писал «Паша Техник».

«11 ноября 2026 года я нанес на площади Юности на лавке надпись, о чем очень сильно раскаиваюсь, сожалею», — сказал он на камеру полицейских после допроса.

Видео с места происшествия Источник: Административно-технический и жилищный надзор ЯО