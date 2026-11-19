Многие знают Пойндекстера по игре в таких сериалах, как «Друзья», «Как я встретил вашу маму» и «Санта-Барбара» Источник: кадр из фильма «Американский ниндзя — 2: Схватка», режиссер Сэм Ферстенберг, производство Cannon Group, Golan-Globus Productions

Умер американский актер Ларри Пойндекстер. Он играл в сериалах «Друзья» и «Санта-Барбара». Врачи собирались его прооперировать, но не успели.

Артиста не стало накануне утром, однако информация о его смерти появилась лишь сейчас. Пойндекстер скончался в больнице, в которую был госпитализирован после ДТП.

Авария случилась 14 ноября. Артиста сбила машина, когда он переходил дорогу.

Врачи планировали сделать ему операцию в связи с переломами ребер. Однако не успели. Спасти Пойндекстера не удалось, пишет издание Deadline.

Ему было 66 лет. Он родился 16 декабря 1959 года в городе Далласе в американском штате Техас. Его отцом был театральный дизайнер освещения Эйч Ар Пойндекстер. В качестве актера он дебютировал в телефильме «Ребенок четверга» (1983).

Зрителям он известен благодаря роли капитана полиции Тома Фуллера в боевике «S.W.A.T.» (2003). Также многие знают его по игре в таких сериалах, как «Друзья», «Как я встретил вашу маму» и «Санта-Барбара».