Умер американский актер Ларри Пойндекстер. Он играл в сериалах «Друзья» и «Санта-Барбара». Врачи собирались его прооперировать, но не успели.
Артиста не стало накануне утром, однако информация о его смерти появилась лишь сейчас. Пойндекстер скончался в больнице, в которую был госпитализирован после ДТП.
Авария случилась 14 ноября. Артиста сбила машина, когда он переходил дорогу.
Врачи планировали сделать ему операцию в связи с переломами ребер. Однако не успели. Спасти Пойндекстера не удалось, пишет издание Deadline.
Ему было 66 лет. Он родился 16 декабря 1959 года в городе Далласе в американском штате Техас. Его отцом был театральный дизайнер освещения Эйч Ар Пойндекстер. В качестве актера он дебютировал в телефильме «Ребенок четверга» (1983).
Зрителям он известен благодаря роли капитана полиции Тома Фуллера в боевике «S.W.A.T.» (2003). Также многие знают его по игре в таких сериалах, как «Друзья», «Как я встретил вашу маму» и «Санта-Барбара».
Пойндекстер играл и в четвертом сезоне сериала «Адвокат Линкольна». В 1990-х годах артист также входил в кантри-группу The High Lonesome в качестве солиста.