Движение по мосту для машин закрыто с 17 ноября Источник: Евгений Вдовин / 161.RU

Крымский мост подвергся атаке третий раз за неделю. С 17 ноября движение по автомобильной части полностью закрыто, хотя людям до сих пор официально не сообщали, что именно случилось с мостом. С ночи 19 ноября ограничено движение поездов. По данным главы республики, его возобновят после 16:00.

Проехать сейчас фактически можно только по сухопутной трассе через новые территории, так как паром закрыт из-за шторма. Портал 93.RU собрал всю информацию о том, что происходит с Крымским мостом, как попасть на полуостров или выехать с него. И что нужно знать, если вы собираетесь ехать по трассе.

Что с движением поездов?

В 01:35 19 ноября глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в результате очередной атаки движение по Крымскому мосту временно перекрыто. Больше никаких подробностей он не уточнил, кроме того, что все службы уже оценивают ущерб. При этом Аксенов в своем сообщении никак не упомянул железнодорожное движение. Лишь спустя 10 часов он уточнил, что движение поездов запустят ориентировочно с 16:00 19 ноября.

Впрочем, автомобильную часть моста закрыли еще 17 ноября, власти до сих пор ни разу не сказали, что именно с ним случилось и в какие сроки его восстановят.

К 07:30 Минтранс России уточнил, что «временно приостановлено» движение поездов по Крымскому мосту. Никто не пострадал, специалисты оценивают ущерб. Никаких других подробностей в министерстве не уточнили.

В Крым ходят только специальные поезда «Таврия» Источник: Валерия Дульская / 93.RU

В пресс-службе ж/д перевозчика «Гранд Сервис Экспресс» утром 19 ноября сообщили, что из-за «временного закрытия движения по Крымскому мосту» задерживаются поезда «Таврия» в сторону Крыма:

№ 007/008 Санкт-Петербург — Керчь, отправлением 17 ноября;

№ 092/091 Москва — Керчь, отправлением 17 ноября;

№ 27/28 Москва — Керчь, отправлением 18 ноября.

Если задержка составит более четырех часов, пассажирам предоставят питание и воду. Также людей попросили обращаться к начальнику поезда и проводникам в случае, если нужна помощь.

Всю информацию о ситуации можно получить по телефонам горячей линии 8-800-775-54-53 или 8-800-100-54-53.

Так как мост полностью закрыт, остается всего два варианта: паром и сухопутная трасса Р-280 «Новороссия», но ехать по ней многие опасаются.

Как работает паромная переправа?

Работа паромной переправы сильно зависит от прогноза погоды. В осенние и зимние месяцы это очень ненадежный способ, потому что суда часто не выходят в море. Например, 19 ноября действует штормовое предупреждение по порту Керчь, сохраняется юго-западный ветер 12–17 м/с с порывами до 22 м/с. Высота волн достигает 1,2 метра.

В министерстве транспорта Крыма сообщили, что сейчас «паром стоит по погоде». Местные СМИ со ссылкой на министра транспорта республики Арсения Козловского сообщают, что автобусы смогут переправить из Керчи «на материк», когда уляжется шторм. Сейчас движения нет.

Переправа со стороны Тамани, архивное фото Источник: Валерия Дульская / 93.RU

Сведения о паромном сообщении между Крымом и портом «Кавказ» можно узнать в минтрансе республики по телефону 8 (979) 020-35-62.

Кто может воспользоваться паромом? Только пассажиры без личного транспорта. Обратите внимание, что если вы едете на своей машине, вас не возьмут на борт. По воде перевозят только пеших пассажиров или на автобусных рейсах.

Как проехать по новой трассе?

Маршрут трассы Р-280 «Новороссия» проходит вдоль Азовского моря через Ростов-на-Дону, Мариуполь, Мелитополь и Симферополь. Время в пути от Ростова-на-Дону на полуостров составит около 9,5 часов без учета прохождения двух КПП. Весь маршрут составляет более 630 километров.

На трассе есть два контрольно-пропускных пункта в Весело-Вознесенке и Джанкое. На их прохождение нужно дополнительно закладывать время. С собой возьмите оригиналы всех документов на машину, личные паспорта и свидетельства о рождении для детей. Копии не подойдут.

Вариант показать документы на «Госуслугах» тоже не подойдет. Скорее всего, приложение просто не будет работать.

Дорога начинается в Ростовской области Источник: Минтранс РФ / T.me

Памятка для водителей по проезду трассы Р-280 «Новороссия»

По данным Минтранса, на трассе есть работающие АЗС, зоны отдыха и связь. Фактически водители предупреждают, что заправиться нужно заранее. Лучше взять с собой канистры с топливом, потому что АЗС могут быть закрыты.

Сколько можно взять с собой бензина на трассу? В России действует общее правило: в багажнике легкового автомобиля можно перевозить не более 240 литров на одну транспортную единицу. Максимальный объем одной канистры — 60 литров. Важно, чтобы вся тара была с указанием объема, чтобы инспектор мог сверить количество литров. Топливо, которое есть в баке, не включается в этот лимит.

Вот еще несколько советов местных жителей и водителей:

По трассе лучше не ехать ночью. Планируйте маршрут так, чтобы проехать Р-280 днем; Возьмите с собой аптечку и рабочий огнетушитель; Обязательно держите дистанцию минимум 50–100 метров с другими машинами. Не нужно вклиниваться в колонны или съезжать на обочину; Пропускайте фуры, если они вас обгоняют; Скачайте офлайн-карты, навигация может не работать; Чтобы использовать интернет, нужно включить роуминг данных; Работающие станции радио: 95.5 (от границы ДНР до Приморска); 95.1 (от Владимировки до Черноморского); 94.3 (Мариуполь) и 90.4 (Новоазовск); Обязательно возьмите в дорогу достаточный запас воды и еды, зарядное устройство, пауэрбанк, фонарь, трос.

Вдоль трассы вы можете увидеть специальные флаги. Белый — значит, что в небе чисто. Желтый — опасно, но можно ехать. Красный — идет атака беспилотников.

«Вчера проехали всё спокойно, везде желтые и белые флаги. Единственное, долго едешь из-за ремонта дорог и машин, которые едут 60–70 км/ч и создают тянучку. Бензин был только в Мариуполе. На Чонгаре огромная пробка, простояли часа 2–3. После Чонгара в Крыму ближайшая заправка, где наливают без талона в км 30–40 по левой стороне, 95-й по 150 рублей. Там же, но по правой стороне, работала зарядка для электричек», — рассказывала девушка в чате водителей утром 19 ноября.

Есть и другая проблема. Некоторые жители Крыма выезжали «на материк» без оригиналов документов, потому что для проезда по Крымскому мосту они не требовались. Теперь же, чтобы вернуться по сухопутной трассе, строго нужны оригиналы. Пока власти не сообщали, что делать таким жителям. Но этот вопрос довольно часто поднимают в чатах.

«Подскажите, пожалуйста, мы не успели пересечь мост, вынуждены ехать по новым территориям. Ездили в Краснодар, паспорта есть, а свидетельство о рождении — только фото, и фото загранпаспорта есть. Живем в Крыму, нас пустят на КПП Чонгар без свидетельства?» — спрашивал водитель в чате.