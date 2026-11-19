Так выглядел комик в последнее время Источник: Eldos Almazov / Telegram

Умер комик с лицом ребенка Элдос Алмазов. Ему было всего 29 лет. Родные молодого человека рассказали о причине смерти и продолжительной болезни стендапера.

По словам его двоюродной сестры Айданы, Алмазов на протяжении трех лет боролся с раком костей. О том, что он ушел из жизни, она рассказала в комментарии к последнему посту в его Telegram-канале.

«Вчера во время операции мы потеряли Элдоса. Это огромная утрата для всех нас, особенно для его родителей. Родные Элдоса, особенно его мама и папа, очень долго боролись с этой болезнью. Только Всевышний знает, через какие тяжелые дни и испытания им пришлось пройти», — призналась родственница Алмазова.

Еще девушка попросила подписчиков не говорить плохое про Элдоса и помолиться за него.

«Мы очень просим вас не писать плохих слов. Пожалуйста, помяните Элдоса добрым словом, прочитайте за него Коран и сделайте дуа», — написала сестра стендапера.

Она попросила желающих связаться с ней, если они хотят помочь близким Элдоса. Его родные находятся в очень тяжелом состоянии.

«Сейчас близкие находятся в очень тяжелом эмоциональном состоянии. Я на данный момент нахожусь в Москве, поэтому публикую эту информацию здесь с разрешения семьи. Я пишу об этом не просто так и не ради привлечения внимания. Здесь произошла трагедия: человек ушел из жизни. Прошу отнестись с пониманием и уважением к горю семьи», — подчеркнула девушка.