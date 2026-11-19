Саммит был в закрытом формате Источник: Kremlin.ru

Трехсторонняя встреча Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа завершилась. Она продлилась 1,5 часа. Президент России и глава Китая пока молчат, а Трамп сразу уехал в аэропорт, не делая никаких заявлений.

Владимир Путин поблагодарил Си Цзиньпина за организацию саммита АТЭС и трехстороннюю встречу с ним и Трампом.

«Никто не ожидал, что всё так пройдет хорошо», — отметил президент.

Никто из лидеров пока не делал никаких итоговых заявлений. Сразу после трехсторонней встречи глава Белого дома отправился в аэропорт, NBC News. Он должен вылететь в Вашингтон.

Известно, что Путин планирует пообщаться с прессой об итогах саммита. По информации «Известий», это должно пройти в резиденции российской делегации. Там уже собралось очень много журналистов из самых разных стран, в том числе западных. Все ждут начала пресс-конференции президента России.

Заявление по итогам трехстороннего саммита России, Китая и США принято. Его должны опубликовать в течение часа, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков. Пока он не привел никаких подробностей.

В начале переговоров лидеры заявили о важности диалога и обсудили ситуацию с международной безопасностью. Открытая часть продлилась более 10 минут. После переговоры перешли в закрытый формат.