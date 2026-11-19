Действующий мусорный оператор Ярославской области — компания «Хартия» — подал жалобу в антимонопольный орган. Эту информацию компания подтвердила 76.RU.
«Причина — несогласие с конкурсной процедурой второго этапа», — объяснили в «Хартии».
Дело в том, что 16 ноября в Ярославской области окончательно определили нового регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами. Соглашение на 10 лет заключили с ООО «Ярославский экологический оператор». Но «Хартия», которая также боролась за новый контракт, с итогами конкурса не согласилась.
ООО «Ярославский экологический оператор» — это новая областная компания, которую создали два месяца назад. Она предложила свои услуги за самую низкую цену — 27 млрд 838 млн 161 тысячу 26 рублей. За победу боролся и действующий мусорный оператор в регионе ООО «Хартия» (они выиграли контракт на 8 лет и 16 млрд рублей в 2018 году). Она запросила за работы на полмиллиарда больше — 28 млрд 432 млн 459 тысяч 46 рублей. Заявку на аукцион также подавало ООО «Скоково», но фирму не допустили до участия.
Как ранее рассказали в Минприроды, ООО «Ярославский экологический оператор» начнет работать в регионе с 1 января 2027 года. Соглашение будет действовать по 31 декабря 2036 года. Контракт текущего регионального оператора «Хартия» заканчивается 31 декабря 2026 года.