Дмитрий Квартальнов разнес арбитров на матче «Локомотива» и ЦСКА Источник: Хоккей на Кинопоиске / Telegram

Матч ярославского «Локомотива» с ЦСКА, который прошел в Москве 18 ноября, выдался эмоциональным. В том числе для самих игроков и наставника железнодорожников.

Телеграм-канал «Хоккей на Кинопоиске» опубликовал момент, когда главный тренер «Локомотива» Дмитрий Квартальнов кричал в сторону арбитров. Причиной тому стал игровой момент в первом периоде. Игрок ЦСКА Николай Коваленко толкнул железнодорожника Никиту Черепанова прямо на вратаря «Локомотива» Даниила Исаева. Последний упал, из-за чего не смог перехватить шайбу.

На произошедшее Дмитрий Квартальнов отреагировал резко. «Хоккей на Кинопоиске» опубликовал момент конфликта наставника «Локомотива» и арбитров с ироничной подписью в виде диалога:

«Уважаемый арбитр, на мой взгляд, там была явная блокировка», — якобы говорит тренер «Локомотива».

«Где именно?»

«Позвольте показать на видеоповторе».

На деле, конечно, диалогового этикета никто соблюдать не стал. Разъяренный Дмитрий Квартальнов кричал судьям: «Там чистая блокировка была ***. А? Вот здесь ***. А?» — указывал он на ворота. Остальные фразы наставника «Локомотива» сложно расслышать из-за шума, но эмоциональный накал чувствуется через экран.

Момент конфликта Квартальнова с судьями Источник: Хоккей на Кинопоиске / Telegram

Несмотря на откровенное возмущение главного тренера железнодорожников, судьи нарушений со стороны ЦСКА не усмотрели, а потому гол был засчитан. Матч завершился со счетом 4:2 в пользу армейцев.

На пресс-конференции Дмитрий Квартальнов вновь вспомнил о моменте первого периода и еще раз выразил недовольство игрой хоккеистов ЦСКА.

«Соперник нагло, жестко, жестоко играл на нашего вратаря. Мы таких вещей больше не потерпим. С хорошей командой играем, каждый момент важен. Мы чуть-чуть не сработали в этом плане», — добавил тренер «Локомотива».