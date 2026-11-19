В Ярославль приехал Владимир Познер — зачем Источник: Екатерина Невзорова

В Ярославль приехал известнейший журналист Владимир Познер. 92-летний телеведущий посетил город 18 ноября в рамках всероссийского конкурса «ТЭФИ-Регион».

Мероприятие проходило в зале отеля «Роял СПА» на Которосльной набережной. На творческую встречу с Познером стянулись журналисты из разных уголков России.

«ТЭФИ-Регион» — всероссийский телевизионный конкурс, который проводится с 2001 года. Главная суть — поддержать и поощрить региональных профессионалов регионального телевидения страны. Конкурс проходит в несколько этапов: сначала работы журналистов отбираются жюри, потом определяются финалисты, которые борются за победу в различных номинациях. Главный приз победителей — бронзовая статуэтка «Орфей» скульптора Эрнста Неизвестного. Финал конкурса в 2026 году проходит в Ярославле. Завершающие мероприятия запланированы на период с 17 по 20 ноября. Конкурс организует Академия Российского телевидения при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, правительства Ярославской области и телеканала «ЯПервый».

«Познер зашел — зал встал»

Источник: Екатерина Невзорова Источник: Екатерина Невзорова

На встрече с Познером удалось побывать некоторым студентам-выпускникам с кафедры журналистики ЯГПУ им. К. Д. Ушинского. Об этом в беседе с 76.RU рассказала их наставница Екатерина Невзорова.

— Впервые наши студенты побывали на встрече в рамках «ТЭФИ-Региона». Это очень ценный опыт для них. Когда мы увидели программу, эмоции были невероятными. Ребята и представить себе не могли, что когда-нибудь смогут встретиться с Владимиром Познером, вживую его послушать. Стоит отметить, что поход на встречу был организован для студентов, которые проявляют наибольшую активность и планируют реализовать себя в профессии. Это было своеобразным поощрением, — рассказала преподавательница.

На встрече успели обсудить многое. Познер рассказывал о своем детстве, юности, творческом пути журналиста и его жизни сейчас. Телеведущий поделился, что, несмотря на свой возраст, он занимается спортом, предпочитает теннис и фитнес.

Как только Познер зашел — зал встал. Все включили камеры, весь зал был в экранах. Людей было очень много, кому-то пришлось стоять. Екатерина Невзорова преподаватель ЯГПУ

Студентам-журналистам посчастливилось увидеться с Познером Источник: Екатерина Невзорова

Владимир Познер также дал советы журналистам, как брать интервью у своих героев.

«Что касается интервью, то здесь нет особого рецепта. Главное — это слушать, а не задавать вопросы. Слушать и слышать. В последнее время я заметил тренд, что интервьюер много говорит, как будто он главный. А он не главный, главный тот, у кого он берет интервью», — поделился мыслями опытный журналист.

Когда Познер говорил, зал замер во внимании Источник: Екатерина Невзорова

Владимир Познер — советский, российский и американский журналист, телеведущий, радиоведущий и писатель. Родился он в Париже в 1934 году, в 1952 семья решила переехать в Москву. По образованию Познер — биолог, однако судьба занесла его в журналистику. В 1961 году он устроился редактором в Агентство печати «Новости». В 70-е годы журналист перешел на телевидение и радио, став комментатором вещания на США и Англию. Всесоюзную известность ему принесло появление телемостов между СССР и США в 80-х. В 90-е Владимир Познер успел поработать в США. С 1992 по 1995 он вел программу на канале CNBC. Познер стал первым журналистом с регулярным ток-шоу на американском ТВ. В начале 2000-х телеведущий вернулся в Россию. Он вел ряд программ, самыми известными из которых стали ток-шоу «Времена» (2000–2008) и авторская программа-интервью «Познер» (2008–2020) на Первом канале. За свою карьеру Владимир Познер семь раз становился лауреатом телевизионной премии «ТЭФИ».

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В сентябре 2026 года Владимир Познер уже приезжал в Ярославскую область. Телеведущий был здесь проездом во время путешествия по Волге на теплоходе.