В Ярославль приехал известнейший журналист Владимир Познер. 92-летний телеведущий посетил город 18 ноября в рамках всероссийского конкурса «ТЭФИ-Регион».
Мероприятие проходило в зале отеля «Роял СПА» на Которосльной набережной. На творческую встречу с Познером стянулись журналисты из разных уголков России.
«ТЭФИ-Регион» — всероссийский телевизионный конкурс, который проводится с 2001 года. Главная суть — поддержать и поощрить региональных профессионалов регионального телевидения страны. Конкурс проходит в несколько этапов: сначала работы журналистов отбираются жюри, потом определяются финалисты, которые борются за победу в различных номинациях. Главный приз победителей — бронзовая статуэтка «Орфей» скульптора Эрнста Неизвестного.
Финал конкурса в 2026 году проходит в Ярославле. Завершающие мероприятия запланированы на период с 17 по 20 ноября. Конкурс организует Академия Российского телевидения при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, правительства Ярославской области и телеканала «ЯПервый».
«Познер зашел — зал встал»
На встрече с Познером удалось побывать некоторым студентам-выпускникам с кафедры журналистики ЯГПУ им. К. Д. Ушинского. Об этом в беседе с 76.RU рассказала их наставница Екатерина Невзорова.
— Впервые наши студенты побывали на встрече в рамках «ТЭФИ-Региона». Это очень ценный опыт для них. Когда мы увидели программу, эмоции были невероятными. Ребята и представить себе не могли, что когда-нибудь смогут встретиться с Владимиром Познером, вживую его послушать. Стоит отметить, что поход на встречу был организован для студентов, которые проявляют наибольшую активность и планируют реализовать себя в профессии. Это было своеобразным поощрением, — рассказала преподавательница.
На встрече успели обсудить многое. Познер рассказывал о своем детстве, юности, творческом пути журналиста и его жизни сейчас. Телеведущий поделился, что, несмотря на свой возраст, он занимается спортом, предпочитает теннис и фитнес.
Как только Познер зашел — зал встал. Все включили камеры, весь зал был в экранах. Людей было очень много, кому-то пришлось стоять.
Владимир Познер также дал советы журналистам, как брать интервью у своих героев.
«Что касается интервью, то здесь нет особого рецепта. Главное — это слушать, а не задавать вопросы. Слушать и слышать. В последнее время я заметил тренд, что интервьюер много говорит, как будто он главный. А он не главный, главный тот, у кого он берет интервью», — поделился мыслями опытный журналист.
Владимир Познер — советский, российский и американский журналист, телеведущий, радиоведущий и писатель. Родился он в Париже в 1934 году, в 1952 семья решила переехать в Москву. По образованию Познер — биолог, однако судьба занесла его в журналистику. В 1961 году он устроился редактором в Агентство печати «Новости». В 70-е годы журналист перешел на телевидение и радио, став комментатором вещания на США и Англию. Всесоюзную известность ему принесло появление телемостов между СССР и США в 80-х.
В 90-е Владимир Познер успел поработать в США. С 1992 по 1995 он вел программу на канале CNBC. Познер стал первым журналистом с регулярным ток-шоу на американском ТВ. В начале 2000-х телеведущий вернулся в Россию. Он вел ряд программ, самыми известными из которых стали ток-шоу «Времена» (2000–2008) и авторская программа-интервью «Познер» (2008–2020) на Первом канале.
За свою карьеру Владимир Познер семь раз становился лауреатом телевизионной премии «ТЭФИ».
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В сентябре 2026 года Владимир Познер уже приезжал в Ярославскую область. Телеведущий был здесь проездом во время путешествия по Волге на теплоходе.
Кстати, ранее в столицу Золотого кольца заглянул актер Станислав Садальский. Он уже не в первый раз посещает Ярославскую область и вспоминает о юности в Ярославле. Например, в сентябре 2024 года он публично возмутился отношением власти к культурному наследию. В частности, звезду возмутило состояние церкви Иоанна Предтечи с тысячерублевой купюры. А в беседе с журналистом 76.RU артист вспоминал, как жил в коммуналке на Пятерке в Ярославле и работал на моторном заводе. Он назвал этот период своей жизни лучшим временем.