Приставы устроили рейд во Фрунзенском районе Ярославля Источник: УФССП России по Ярославской области / Vk.ru

Ярославна прикинулась другим человеком, чтобы скрыться от судебных приставов. Последние устроили рейд по неплательщикам за электричество. У героини накопилось за несколько лет 300 тысяч рублей долга перед «Россетями».

Как рассказали в пресс-службе УФССП России по Ярославской области, должница до последнего признавать вину не хотела и разыграла спектакль.

«Представилась другим человеком и заявила, что нужная им женщина уехала к маме на несколько дней, а она — подруга, которая зашла покормить котов. При этом гражданка стояла в домашнем халате и тапках. Представилась Лидией. Документов, естественно, при ней не оказалось, и номер телефона „подруги-должницы“ она не знала», — поделились в ведомстве.

Обхитрить приставов должнице не удалось. Попалась дама на простой уловке — откликнулась на свое настоящее имя.

Приставы поделились видео с рейда Источник: УФССП России по Ярославской области / Vk.ru

Рейд проходил во Фрунзенском районе, в нем участвовали судебные приставы и специалисты филиала «Россети». Сотрудники обошли 12 жителей, долг которых более 200 тысяч рублей.

«В числе должников оказались юридические лица и бытовые потребители. В ходе рейда на имущество двух должников наложен арест», — дополнили в УФССП России по Ярославской области.

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