Кардиохирург — о первых признаках тромбоза Источник: Городские медиа

Тромбоз — одна из самых опасных сосудистых патологий. Он может развиться незаметно, а затем привести к мгновенной смерти. О том, как вовремя распознать угрозу, UFA1.RU поговорил с врачом — сердечно-сосудистым хирургом, доктором медицинских наук, профессором кафедры госпитальной и сердечно-сосудистой хирургии БГМУ Богданом Олейником.

По словам Олейника, есть две основные причины развития тромбоза. Первая — когда человек обездвижен.

«После травмы, после инсульта или каких-то тяжелых заболеваний, после операции, когда человек долго лежит. Кровь застаивается, и тогда может быть тромбоз», — объясняет врач.

Вторая причина — когда кровь становится слишком густой.

«Она сама по себе формирует тромбы. Например, при онкологии такое бывает или при заболеваниях крови», — добавляет он.

Самый опасный вид патологии — это тромбоз глубоких вен.

«Мы больше всего боимся тромбоза глубоких вен: он самый опасный — это резкий отек одной ноги. Нога отекает, и появляется распирающая боль в одной ноге, ниже колена или ниже бедра», — предупреждает хирург.

Нога также может покраснеть или посинеть.

Дальше этот тромб начинает расти, его хвост свободно плавает в токе крови и может оторваться.

«Если он отрывается, то он улетает вверх и попадает в легкие. Там есть такой рефлекс, который называется кардиопульмональным. Он задевает стенку легочной артерии, и происходит остановка сердца», — рассказывает Олейник.

Даже если тромб небольшой, но полностью забивает просвет сосуда в легких, человек погибает, предупреждает врач.

У пациентов с варикозом тоже есть повышенный риск развития тромбоза.

«Когда есть расширенные вены и в одной из этих вен появляется болезненное уплотнение, то там будет тромб и его будет видно. Он будет жесткий, он будет болезненный, а вокруг он покраснеет», — описывает Олейник.

Это называется тромбофлебит поверхностных вен.