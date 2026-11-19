В Шэньчжэне проходит трехсторонняя встреча лидеров России, Китая и США — Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа. В начале саммита они заявили о важности диалога и обсудили ситуацию с международной безопасностью.
Открытая часть встречи Путина, Си Цзиньпина и Трампа продлилась более 10 минут. Сейчас переговоры проходят в закрытом формате. Подробности — в материале «Фонтанки».
Что сказал Владимир Путин
Путин поблагодарил Си Цзиньпина и Китай за организацию встречи;
по словам российского президента, на встрече с Трампом по инициативе американского лидера много внимания уделили украинскому конфликту;
Россия, Китай и США несут общую ответственность за поддержание международного мира и безопасности;
три страны стояли у истоков создания ООН, поэтому должны содействовать сохранению и укреплению системы международного права;
у России, Китая и США есть общие интересы в урегулировании региональных конфликтов, в том числе на Украине;
Путин назвал международный терроризм и транснациональную преступность среди общих вызовов;
три страны могут внести вклад в укрепление безопасности и стабильности, если будут сотрудничать на основе взаимного уважения и равноправия.
Что говорил Си Цзиньпин
Си призвал сохранять историческую память и строить будущее, опираясь на уроки прошлого;
человечество живет в «одной глобальной деревне», а крупные государства несут особую ответственность;
позитивное взаимодействие мировых держав — не один из возможных вариантов, а безальтернативный выбор;
Китай намерен укреплять отношения с Россией и выстраивать стабильные и конструктивные отношения с США;
Россия, Китай и США должны совместно отвечать на глобальные вызовы и поддерживать мир и стабильность;
ядерное оружие должно быть полностью запрещено и уничтожено — это дамоклов меч, висящий над головой человечества. Ядерную войну нельзя выиграть, и она не должна быть развязана;
мировые державы должны придерживаться принципа невмешательства во внутренние дела друг друга.
О чем говорил Дональд Трамп
Трамп назвал трехстороннюю встречу лидеров России, США и Китая первой в истории;
он заявил, что крупные державы должны вести глубокий и уважительный диалог, в том числе с соперниками;
Трамп сообщил, что военный конфликт России и Украины стал главной темой его переговоров с Путиным;
по словам американского президента, лидеры трех стран могут обсудить снижение ядерных рисков и борьбу с распространением ядерного оружия;
Трамп назвал встречу возможностью найти новые подходы к важным международным вопросам и создать более безопасное будущее;
предложил обсудить способы защиты суверенитета стран от «неуправляемых глобалистских организаций», в том числе Международного уголовного суда, который «вышел из-под контроля».
Ожидается, что лидеры России, Китая и США сделают совместное заявление по итогам трехсторонней встречи.