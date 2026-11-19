Ярославцы пожаловались на интерьер туалетов в новой поликлинике на улице Гоголя. Посетителей медучреждения смутили окна в санузле на первом этаже.
«Шикарные большие окна без какой-либо матовой пленки и с отличным зрительным контактом с проходящими мимо соотечественниками», — написали в посте в группе «Ярославль Очевидец».
На жалобы отреагировали в правительстве региона.
«В кратчайшие сроки ситуация будет исправлена», — пояснили власти.
Напомним, новую поликлинику на улице Гоголя в Ярославле торжественно открыли 17 ноября. В двухэтажном здании будут принимать пациентов, которые посещали поликлинику № 1 на Московском проспекте, экстренно закрытую в 2023 году. Здесь будут доступны все необходимые специалисты: травматологи, хирурги, урологи, отоларингологи, гинекологи, эндокринологи, кардиологи и участковые терапевты.
Мы публиковали фоторепортаж и нового медучреждения.
Новое здание — модульное. Его строительство стартовало в 2024 году, завершить работы планировали уже к декабрю того же года. Однако сроки открытия многократно сдвигались.