Пациентов смутили туалеты с окнами в новой поликлинике Источник: Евгений Кудрявцев / 76.RU

Ярославцы пожаловались на интерьер туалетов в новой поликлинике на улице Гоголя. Посетителей медучреждения смутили окна в санузле на первом этаже.

«Шикарные большие окна без какой-либо матовой пленки и с отличным зрительным контактом с проходящими мимо соотечественниками», — написали в посте в группе «Ярославль Очевидец».

На жалобы отреагировали в правительстве региона.

«В кратчайшие сроки ситуация будет исправлена», — пояснили власти.

Видео из туалета медучреждения Источник: Ярославль Очевидец / Мах.ru

Напомним, новую поликлинику на улице Гоголя в Ярославле торжественно открыли 17 ноября. В двухэтажном здании будут принимать пациентов, которые посещали поликлинику № 1 на Московском проспекте, экстренно закрытую в 2023 году. Здесь будут доступны все необходимые специалисты: травматологи, хирурги, урологи, отоларингологи, гинекологи, эндокринологи, кардиологи и участковые терапевты.

Мы публиковали фоторепортаж и нового медучреждения.