Актер появился в третьем сезоне «Олдскула», но какими будут его отношения с Трифоновой? Источник: пресс-служба Start

Всего месяц назад завершился второй сезон сериала «Олдскул» (18+), а создатели уже взялись за съемку следующей главы этой истории. Работа над продолжением истории строгого учителя математики Марии Павловны Трифоновой, которую играет Мария Аронова, уже кипит. Без сюрпризов не обойдется, притом они коснутся как актерского состава, так и сюжета.

Сюжет сериала «Олдскул» строится вокруг преподавательницы советской закалки, которая устраивается в престижную современную школу, где учится ее внучка. Женщина с трудом привыкает к современным методам обучения и параллельно пытается выстроить отношения с семьей.

Порадовать Трифонову нелегко, но, возможно, кому-то всё же удастся это сделать в новом сезоне Источник: пресс-служба Start

В третьем сезоне Мария Павловна решает переехать к дочери Наталье (Надежда Жарычева) и внучке Насте (Таисья Калинина). Однако ужиться становится совсем непросто. Бабушка по привычке хочет контролировать всё вокруг, а повзрослевшая Настя мечтает о свободе.

Мало того что Марии Павловне теперь нет покоя дома, в школе тоже не всё так гладко. В коллективе появляется новый учитель. И он совсем не разделяет взглядов Трифоновой и не готов подстраиваться под ее правила.

В педсовете появится новое лицо Источник: пресс-служба Start

Новый персонаж, которого сыграет Михаил Трухин, предлагает Насте нестандартный подход к учебе. Бабушке такое положение дел категорически не нравится. В итоге Марии Павловне предстоит не только сражаться за свои педагогические убеждения, но и учиться уважать чужой выбор.

— Главная особенность третьего сезона заключается в появлении новых героев в нашей школе, которые внесут немало неожиданностей и интриг в ее привычную жизнь. Кроме того, зрителей ждут новые взаимоотношения между уже знакомыми и полюбившимися персонажами, ведь школа — это закрытый коллектив, внутри которого кипят настоящие страсти. Конечно, Мария Павловна продолжит радовать зрителей новыми гранями своего характера, — рассказал Александр Жигалкин.

Как бы завхоз ни пытался убежать от своих чувств, уйти далеко от Трифоновой и школы он всё же не смог Источник: пресс-служба Start

К своим ролям также вернутся Ефим Шифрин, Игорь Хрипунов, Павел Савинков, Дэниел Барнс, Антон Соломатин и другие артисты.

Директору школы предстоит удержать школу на плаву и всё же разобраться в своей личной жизни Источник: пресс-служба Start

В финальной серии второго сезона перед Трифоновой встал выбор между аж тремя претендентами на ее сердце. Зрителям оставили зацепку, что сердце учительницы всё же больше тянется к завхозу Леониду, но во что это выльется в итоге? Ефим Шифрин отвечает с юмором.

— За три сезона мы настолько сроднились друг с другом, что теперь встречаемся на съемках, будто всю жизнь провели в одном классе. А наши сценаристы продолжают удивлять новыми сюжетными поворотами. Рад, что мой Леонид нашел свое место в школе, а его отношения с Марией Павловной продолжат развиваться. Но как именно, пока не скажу ни за какие деньги! — отмечает актер и комик.