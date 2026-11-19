Над образом Насти неделю трудилась целая команда Источник: настенька федько / T.me

В США прошла мировая премьера новой части «Голодных игр» — «Рассвет Жатвы». На показе побывала блогер Настя Федько, прославившаяся после встречи с Леонардо Ди Каприо. Она рассказала, что смотрела фильм в одном зале с голливудскими звездами. Подробности — в материале наших коллеги из TOLYATTY.RU.

«Увидела Дженнифер Лоуренс, Джоша Хатчерсона, Вуди Харрельсона и режиссера фильма Фрэнсиса Лоуренса, пообщалась с Джозефом Задой и Маккеной Грейс! И посмотрела фильм, сидя с ними в одном зале», — поделилась Федько.

Источник: Городские медиа

Она добавила, что «Голодные игры»* — одна из ее любимых книг детства, и для нее это событие стало исполнением главной детской мечты.

«Двенадцатилетняя Настя, разве это не чудо?» — написала она, добавив, что хочет запомнить этот момент навсегда и максимально его присвоить.

* Франшиза основана на одноименной книжной саге американской писательницы Сьюзен Коллинз. В центре сюжета — постапокалиптический мир Панем, где ежегодно проводят смертельные соревнования — «Голодные игры».

Зал начинает заполняться. Совсем скоро здесь рассядутся звезды Голливуда Источник: настенька федько / T.me

По ее словам, своим образом она обязана своей команде, которая трудилась над ним всю последнюю неделю.

«Мне дали пространство для того, чтобы проявляться, высказывать свое мнение, предлагать свои идеи, говорить „нет“ на чужие, креативить и быть собой на 100%», — призналась блогер.

Анастасия Федько — российская и американская актриса кино и дубляжа, а еще популярный видеоблогер. Она родилась в Тольятти 1 декабря 2000 года. В 17 лет уехала в Санкт-Петербург, где училась журналистике, а затем продюсированию. В марте 2022 года перебралась в Тбилиси, а осенью 2023-го получила приглашение в престижную актерскую консерваторию Neighborhood Playhouse School of the Theatre в Нью-Йорке.

Известность к Насте Федько пришла через TikTok, где ее аккаунт с юмористическими скетчами и перевоплощениями в героев голливудских фильмов собрал более трех миллионов подписчиков. Подробнее о жизненном пути Анастасии мы рассказывали в материале-профайле.