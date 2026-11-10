Для круп и мелочей: как бюджетно организовать хранение в доме — обзор находок из «дешевых магазинов»

Порядок в доме зависит не только от уборки, но и от правильной организации пространства. Когда каждая вещь на месте, поиск нужной не составит труда. Сейчас на полках магазинов можно найти различные контейнеры и органайзеры, которые могут служить не только вместилищем для домашних мелочей, но и украшением интерьера.
Мы решили посмотреть в сторону бюджетных вариантов и прошлись по магазинам низких цен в Ярославле. В этом материале — обзор контейнеров для хранения из «Фикс Прайса», «Ещё!» и «Чижика».
Кухня
На кухне в разные баночки и контейнеры можно сложить крупы, макароны, специи, засушенные на зиму фрукты и овощи, а также чай и кофе. Кроме того, вместилище нужно для столовых приборов, губок для мытья посуды, сортировочных пакетов, фольги и прочего.
В «Фикс Прайсе» можно найти разнообразие банок и органайзеров для кухни. Чтобы продукты не лежали в пакетах, присмотритесь к баночкам — они компактнее размещаются на кухонной полке и выглядят эстетично.
Например, набор из трех металлических контейнеров объемом в 1 литр обойдется в 229 рублей. Одна стеклянная банка с крышкой объемом 1,25 литра обойдется в такую же цену. Пластиковая корзина среднего размера под специи и прочее выйдет в 124 рубля.
Организуете хранение дома?
В магазине «Ещё!» тоже большой выбор контейнеров для организации хранения на кухне. Помимо контейнеров и органайзеров, предлагают мерные графины (туда, например, можно поместить муку), а также тару для хранения напитков.
Ванная комната
В ванной органайзеры тоже пригодятся. Ватные диски и палочки, уходовая косметика и средства личной гигиены — все это можно аккуратно уложить в небольшие контейнеры и отсеки. Помимо этого, хозяйственные средства также удобно держать в одном месте.
Спальня и гардероб
Чтобы не переворачивать шкаф каждое утро при выборе одежды, некоторые вещи можно также разложить по контейнерам. Например, отдельную коробку можно выделить под носки, нижнее белье, ремни и галстуки. Также в тканевые ящики можно сложить сезонную одежду, которая в ближайшее время не пригодится.
На прикроватную тумбу можно поставить аккуратную плетеную корзинку для различных мелочей: кремов, зарядок, украшений и прочего.
Рабочее место
По органайзерам можно распределить канцелярию, документы, различную компьютерную технику и книги. Так, ручки, флешки, скотчи, ножницы и другое всегда будут под рукой и не придется тратить время на их поиск.
Кладовая
Чтобы в кладовой было больше места, все хозяйственные вещи можно разложить по контейнерам: гвозди, шурупы, отвертки — в один, лампочки, удлинители и батарейки — в другой. Подписав каждую коробку по ее назначению, отыскать нужную вещь в кладовке станет проще.
Ранее мы публиковали обзор находок для интерьера из «дешевых магазинов» в Ярославле. Как красиво, но бюджетно обставить квартиру — читайте тут. Кстати, ранее мы также делали обзор на то, что продают в популярном «жестком дискаунтере». Цены там далеко не на все ниже, чем в обычных супермаркетах.