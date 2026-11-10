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Мой дом Обзор Для круп и мелочей: как бюджетно организовать хранение в доме — обзор находок из «дешевых магазинов»

Для круп и мелочей: как бюджетно организовать хранение в доме — обзор находок из «дешевых магазинов»

Разглядываем цены на контейнеры и органайзеры

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Содержание
Сколько стоят контейнеры для хранения вещей в доме&nbsp;— обзор вариантов из ярославских «дешевых магазинов» | Источник: Алёна Троицкая / 76.RUСколько стоят контейнеры для хранения вещей в доме&nbsp;— обзор вариантов из ярославских «дешевых магазинов» | Источник: Алёна Троицкая / 76.RU

Сколько стоят контейнеры для хранения вещей в доме — обзор вариантов из ярославских «дешевых магазинов»

Источник:

Алёна Троицкая / 76.RU

Порядок в доме зависит не только от уборки, но и от правильной организации пространства. Когда каждая вещь на месте, поиск нужной не составит труда. Сейчас на полках магазинов можно найти различные контейнеры и органайзеры, которые могут служить не только вместилищем для домашних мелочей, но и украшением интерьера.

Мы решили посмотреть в сторону бюджетных вариантов и прошлись по магазинам низких цен в Ярославле. В этом материале — обзор контейнеров для хранения из «Фикс Прайса», «Ещё!» и «Чижика».

Кухня

На кухне в разные баночки и контейнеры можно сложить крупы, макароны, специи, засушенные на зиму фрукты и овощи, а также чай и кофе. Кроме того, вместилище нужно для столовых приборов, губок для мытья посуды, сортировочных пакетов, фольги и прочего.

В «Фикс Прайсе» можно найти разнообразие банок и органайзеров для кухни. Чтобы продукты не лежали в пакетах, присмотритесь к баночкам — они компактнее размещаются на кухонной полке и выглядят эстетично.

Например, набор из трех металлических контейнеров объемом в 1 литр обойдется в 229 рублей. Одна стеклянная банка с крышкой объемом 1,25 литра обойдется в такую же цену. Пластиковая корзина среднего размера под специи и прочее выйдет в 124 рубля.

На полках можно найти банки из разных материалов | Источник: Алёна Троицкая / 76.RUНа полках можно найти банки из разных материалов | Источник: Алёна Троицкая / 76.RU

На полках можно найти банки из разных материалов

Источник:

Алёна Троицкая / 76.RU

Для любителей хохломы кухонная утварь тоже есть. Баночка с крышкой за 249 рублей | Источник: Алёна Троицкая / 76.RUДля любителей хохломы кухонная утварь тоже есть. Баночка с крышкой за 249 рублей | Источник: Алёна Троицкая / 76.RU

Для любителей хохломы кухонная утварь тоже есть. Баночка с крышкой за 249 рублей

Источник:

Алёна Троицкая / 76.RU

Есть контейнеры с рисунками | Источник: Алёна Троицкая / 76.RUЕсть контейнеры с рисунками | Источник: Алёна Троицкая / 76.RU

Есть контейнеры с рисунками

Источник:

Алёна Троицкая / 76.RU

Литровый вертикальный контейнер из металла обойдется в 149 рублей (удобен для длинных макарон), столько же стоит большой пластиковый контейнер | Источник: Алёна Троицкая / 76.RUЛитровый вертикальный контейнер из металла обойдется в 149 рублей (удобен для длинных макарон), столько же стоит большой пластиковый контейнер | Источник: Алёна Троицкая / 76.RU

Литровый вертикальный контейнер из металла обойдется в 149 рублей (удобен для длинных макарон), столько же стоит большой пластиковый контейнер

Источник:

Алёна Троицкая / 76.RU

Контейнеры можно найти на любой вкус и цвет | Источник: Алёна Троицкая / 76.RUКонтейнеры можно найти на любой вкус и цвет | Источник: Алёна Троицкая / 76.RU

Контейнеры можно найти на любой вкус и цвет

Источник:

Алёна Троицкая / 76.RU

Изделия из пластика стоят дешевле, чем стеклянные | Источник: Алёна Троицкая / 76.RUИзделия из пластика стоят дешевле, чем стеклянные | Источник: Алёна Троицкая / 76.RU

Изделия из пластика стоят дешевле, чем стеклянные

Источник:

Алёна Троицкая / 76.RU

Контейнер для яиц обойдется в 199 рублей | Источник: Алёна Троицкая / 76.RUКонтейнер для яиц обойдется в 199 рублей | Источник: Алёна Троицкая / 76.RU

Контейнер для яиц обойдется в 199 рублей

Источник:

Алёна Троицкая / 76.RU

Организуете хранение дома?

Да, стараюсь всё разложить по контейнерам и баночкам
Хочу заняться и закупить тару
Некоторые вещи храню организованно
Нет, это пустая трата денег

В магазине «Ещё!» тоже большой выбор контейнеров для организации хранения на кухне. Помимо контейнеров и органайзеров, предлагают мерные графины (туда, например, можно поместить муку), а также тару для хранения напитков.

Стеклянные банки для хранения с герметичной крышкой стоят 361 — поменьше, 397 — побольше | Источник: Алёна Троицкая / 76.RUСтеклянные банки для хранения с герметичной крышкой стоят 361 — поменьше, 397 — побольше | Источник: Алёна Троицкая / 76.RU

Стеклянные банки для хранения с герметичной крышкой стоят 361 — поменьше, 397 — побольше

Источник:

Алёна Троицкая / 76.RU

Герметичные стеклянные контейнеры под готовые продукты продают за 259–299 рублей | Источник: Алёна Троицкая / 76.RUГерметичные стеклянные контейнеры под готовые продукты продают за 259–299 рублей | Источник: Алёна Троицкая / 76.RU

Герметичные стеклянные контейнеры под готовые продукты продают за 259–299 рублей

Источник:

Алёна Троицкая / 76.RU

В целом контейнеры для кухни в «Ещё!» стоят до 400 рублей | Источник: Алёна Троицкая / 76.RUВ целом контейнеры для кухни в «Ещё!» стоят до 400 рублей | Источник: Алёна Троицкая / 76.RU

В целом контейнеры для кухни в «Ещё!» стоят до 400 рублей

Источник:

Алёна Троицкая / 76.RU

На полках можно найти мерные графины, цена одного&nbsp;— 249 рублей. Также есть пластмассовое вместилище для напитков, такое обойдется в 449 рублей | Источник: Алёна Троицкая / 76.RUНа полках можно найти мерные графины, цена одного&nbsp;— 249 рублей. Также есть пластмассовое вместилище для напитков, такое обойдется в 449 рублей | Источник: Алёна Троицкая / 76.RU

На полках можно найти мерные графины, цена одного — 249 рублей. Также есть пластмассовое вместилище для напитков, такое обойдется в 449 рублей

Источник:

Алёна Троицкая / 76.RU

Обзор находок для интерьера

Ванная комната

В ванной органайзеры тоже пригодятся. Ватные диски и палочки, уходовая косметика и средства личной гигиены — все это можно аккуратно уложить в небольшие контейнеры и отсеки. Помимо этого, хозяйственные средства также удобно держать в одном месте.

Пластиковый органайзер в «Фикс Прайсе» можно найти как за 99, так и за 249 рублей | Источник: Алёна Троицкая / 76.RUПластиковый органайзер в «Фикс Прайсе» можно найти как за 99, так и за 249 рублей | Источник: Алёна Троицкая / 76.RU

Пластиковый органайзер в «Фикс Прайсе» можно найти как за 99, так и за 249 рублей

Источник:

Алёна Троицкая / 76.RU

Есть вместилища для вертикально стоящих вещей. Также продается большой контейнер с крышкой для косметики, за него просят 199 рублей | Источник: Алёна Троицкая / 76.RUЕсть вместилища для вертикально стоящих вещей. Также продается большой контейнер с крышкой для косметики, за него просят 199 рублей | Источник: Алёна Троицкая / 76.RU

Есть вместилища для вертикально стоящих вещей. Также продается большой контейнер с крышкой для косметики, за него просят 199 рублей

Источник:

Алёна Троицкая / 76.RU

В мерный контейнер можно пересыпать порошок | Источник: Алёна Троицкая / 76.RUВ мерный контейнер можно пересыпать порошок | Источник: Алёна Троицкая / 76.RU

В мерный контейнер можно пересыпать порошок

Источник:

Алёна Троицкая / 76.RU

В «Ещё!» на прилавках можно найти сосуды для хранения мыла, зубных щеток и прочего. Средняя цена 159–259 рублей. | Источник: Алёна Троицкая / 76.RUВ «Ещё!» на прилавках можно найти сосуды для хранения мыла, зубных щеток и прочего. Средняя цена 159–259 рублей. | Источник: Алёна Троицкая / 76.RU

В «Ещё!» на прилавках можно найти сосуды для хранения мыла, зубных щеток и прочего. Средняя цена 159–259 рублей.

Источник:

Алёна Троицкая / 76.RU

Корзинки для средств ухода и прочих мелочей обойдутся до 200 рублей | Источник: Алёна Троицкая / 76.RUКорзинки для средств ухода и прочих мелочей обойдутся до 200 рублей | Источник: Алёна Троицкая / 76.RU

Корзинки для средств ухода и прочих мелочей обойдутся до 200 рублей

Источник:

Алёна Троицкая / 76.RU

Пластиковые корзины подходят для ванны, так как не испортятся из-за влажности | Источник: Алёна Троицкая / 76.RUПластиковые корзины подходят для ванны, так как не испортятся из-за влажности | Источник: Алёна Троицкая / 76.RU

Пластиковые корзины подходят для ванны, так как не испортятся из-за влажности

Источник:

Алёна Троицкая / 76.RU

Спальня и гардероб

Чтобы не переворачивать шкаф каждое утро при выборе одежды, некоторые вещи можно также разложить по контейнерам. Например, отдельную коробку можно выделить под носки, нижнее белье, ремни и галстуки. Также в тканевые ящики можно сложить сезонную одежду, которая в ближайшее время не пригодится.

На прикроватную тумбу можно поставить аккуратную плетеную корзинку для различных мелочей: кремов, зарядок, украшений и прочего.

В «Фикс Прайсе» есть тканевые корзины для одежды различного цвета. Их цена около 300–400 рублей | Источник: Алёна Троицкая / 76.RUВ «Фикс Прайсе» есть тканевые корзины для одежды различного цвета. Их цена около 300–400 рублей | Источник: Алёна Троицкая / 76.RU

В «Фикс Прайсе» есть тканевые корзины для одежды различного цвета. Их цена около 300–400 рублей

Источник:

Алёна Троицкая / 76.RU

Есть и детские варианты. Такую корзинку, например, можно выделить под игрушки. Стоимость — от 299 рублей | Источник: Алёна Троицкая / 76.RUЕсть и детские варианты. Такую корзинку, например, можно выделить под игрушки. Стоимость — от 299 рублей | Источник: Алёна Троицкая / 76.RU

Есть и детские варианты. Такую корзинку, например, можно выделить под игрушки. Стоимость — от 299 рублей

Источник:

Алёна Троицкая / 76.RU

Маленькая корзинка в «Ещё!» обойдется в 300 рублей | Источник: Алёна Троицкая / 76.RUМаленькая корзинка в «Ещё!» обойдется в 300 рублей | Источник: Алёна Троицкая / 76.RU

Маленькая корзинка в «Ещё!» обойдется в 300 рублей

Источник:

Алёна Троицкая / 76.RU

В такой удобно хранить кремы, украшения и прочие мелочи | Источник: Алёна Троицкая / 76.RUВ такой удобно хранить кремы, украшения и прочие мелочи | Источник: Алёна Троицкая / 76.RU

В такой удобно хранить кремы, украшения и прочие мелочи

Источник:

Алёна Троицкая / 76.RU

В «Фикс Прайсе» плетеный поднос стоит 349 рублей | Источник: Алёна Троицкая / 76.RUВ «Фикс Прайсе» плетеный поднос стоит 349 рублей | Источник: Алёна Троицкая / 76.RU

В «Фикс Прайсе» плетеный поднос стоит 349 рублей

Источник:

Алёна Троицкая / 76.RU

В «Ещё!» плетеное изделие подобного типа можно по схожей цене | Источник: Алёна Троицкая / 76.RUВ «Ещё!» плетеное изделие подобного типа можно по схожей цене | Источник: Алёна Троицкая / 76.RU

В «Ещё!» плетеное изделие подобного типа можно по схожей цене

Источник:

Алёна Троицкая / 76.RU

В «Чижике» корзины для спальни продают наборами. Цены — от 299 до 599 рублей. | Источник: Алёна Троицкая / 76.RUВ «Чижике» корзины для спальни продают наборами. Цены — от 299 до 599 рублей. | Источник: Алёна Троицкая / 76.RU

В «Чижике» корзины для спальни продают наборами. Цены — от 299 до 599 рублей.

Источник:

Алёна Троицкая / 76.RU

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Рабочее место

По органайзерам можно распределить канцелярию, документы, различную компьютерную технику и книги. Так, ручки, флешки, скотчи, ножницы и другое всегда будут под рукой и не придется тратить время на их поиск.

Органайзеры для рабочего места в «Чижике» можно найти со скидкой за 349 рублей | Источник: Алёна Троицкая / 76.RUОрганайзеры для рабочего места в «Чижике» можно найти со скидкой за 349 рублей | Источник: Алёна Троицкая / 76.RU

Органайзеры для рабочего места в «Чижике» можно найти со скидкой за 349 рублей

Источник:

Алёна Троицкая / 76.RU

В корзинку с секциями можно поместить карандаши, альбомы, книги. Такая в «Чижике» обойдется в 549 рублей | Источник: Алёна Троицкая / 76.RUВ корзинку с секциями можно поместить карандаши, альбомы, книги. Такая в «Чижике» обойдется в 549 рублей | Источник: Алёна Троицкая / 76.RU

В корзинку с секциями можно поместить карандаши, альбомы, книги. Такая в «Чижике» обойдется в 549 рублей

Источник:

Алёна Троицкая / 76.RU

Кладовая

Чтобы в кладовой было больше места, все хозяйственные вещи можно разложить по контейнерам: гвозди, шурупы, отвертки — в один, лампочки, удлинители и батарейки — в другой. Подписав каждую коробку по ее назначению, отыскать нужную вещь в кладовке станет проще.

Вместительные контейнеры для хранения в «Ещё!» обойдутся в сумму до 400 рублей | Источник: Алёна Троицкая / 76.RUВместительные контейнеры для хранения в «Ещё!» обойдутся в сумму до 400 рублей | Источник: Алёна Троицкая / 76.RU

Вместительные контейнеры для хранения в «Ещё!» обойдутся в сумму до 400 рублей

Источник:

Алёна Троицкая / 76.RU

Есть разные органайзеры для гвоздей, шурупов и прочей мелочи. Такие стоят от 139 до 300 рублей | Источник: Алёна Троицкая / 76.RUЕсть разные органайзеры для гвоздей, шурупов и прочей мелочи. Такие стоят от 139 до 300 рублей | Источник: Алёна Троицкая / 76.RU

Есть разные органайзеры для гвоздей, шурупов и прочей мелочи. Такие стоят от 139 до 300 рублей

Источник:

Алёна Троицкая / 76.RU

Ранее мы публиковали обзор находок для интерьера из «дешевых магазинов» в Ярославле. Как красиво, но бюджетно обставить квартиру — читайте тут. Кстати, ранее мы также делали обзор на то, что продают в популярном «жестком дискаунтере». Цены там далеко не на все ниже, чем в обычных супермаркетах.

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Алёна ТроицкаяАлёна Троицкая
Алёна Троицкая
корреспондент
Контейнер Порядок дома Магазин низких цен
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Комментарии
1
Гость
10 ноября, 19:52
Удобные конечно, но все таки что то их них безопасно для экологии после использования, а другие-долго утилизируются.. Горы мусора-оставим нашим детям, но почему то никто это теперь не контролирует, пластик везем с Китая...
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