Школьники пишут пробные экзамены перед ЕГЭ Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

При подготовке к ЕГЭ школьники пишут пробные варианты, и неудача может расстроить и даже напугать. MSK1.RU спросил у педагога-психолога Екатерины Маскинской, как не потерять мотивацию, если «пробники» написаны плохо. Эксперт призвала помнить, что это лишь тренировка, и поделилась пошаговым планом, который поможет сдать итоговый экзамен лучше.

Что делать сразу после неудачного «пробника»

Дайте себе право расстроиться. Можно злиться и грустить, выговориться близкому человеку или просто посидеть без дела. Лучше прожить эмоции сразу, а успокоиться поможет простой прием: остановитесь на минуту и подышите. На четыре счета — вдох, на столько же — выдох, повторите три-четыре раза.

Не спешите сравнивать себя с другими и отложите глобальные выводы. Не стоит в первый же вечер решать, что всё пропало и вы не поступите. Подождите хотя бы день, чтобы эмоции улеглись.

Затем попробуйте посмотреть на «пробник» как на проверку, которая подсветила уязвимые места в подготовке. Разложите по полочкам, где есть пробелы в теории, где подвела невнимательность, а где не удалось распределить время. Обязательно отметьте и успешные ответы. Главная задача — переосмыслить результат и подготовить план действий. Например, разделите лист бумаги на четыре столбца, в которых пропишете: «Что имеем» и «Что делать».

Как разбирать экзамен

Сфокусируйтесь на темах, в которых допущено больше всего ошибок, не пытайтесь сразу охватить всё. Такой анализ может выглядеть следующим образом.

Пробелы в темах

Что имеем: забыл формулу, не понял до конца термин, применил правило с ошибками.

Что делать: выписать темы, перечитать конспекты, сделать карточки для интервального повторения, пересказать материал родителю или другу.

Ошибки из-за невнимательности

Что имеем: неправильно прочитал задачу, потерял минус в примере, ошибся в простом подсчете, не дописал слово.

Что делать: перечитывать условие или написанное предложение дважды, сверять единицы измерения и ключевые слова, перепроверять ответ перед сдачей.

Нехватка времени

Что имеем: не успел сделать задания с высоким баллом или проверить всю работу.

Что делать: тренироваться решать полные варианты с таймером.

Ошибки в оформлении работы

Что имеем: во второй части не придерживался структуры, не привел четкой аргументации по ответу.

Что делать: изучить критерии выполнения, брать в качестве образца правильно оформленные работы.

На что еще обратить внимание

Старайтесь фокусироваться на прогрессе, а не стремиться к идеалу, избегайте сравнений с одноклассниками и ориентируйтесь только на себя. Если вы решили пару заданий точнее и увереннее, чем раньше, это уже реальное улучшение.

Делайте занятия недолгими, но гарантированно выполняйте задания: 25 минут работы по таймеру, потом пять минут отдыха. Попробуйте «сдать» экзамен дома. Раз в одну-две недели решайте полный вариант на время в тишине и без телефона.

Помните про отдых и хорошее самочувствие. Усталость, недосып и постоянное напряжение снижают эффективность подготовки, так что важно следить за самочувствием. Для этого соблюдайте режим сна, делайте перерывы и продолжайте находить время на любимые дела. Иногда нужно просто отвлечься и переключиться, чтобы восстановить силы.

Кто может помочь школьнику

Если вы понимаете, что разобраться самостоятельно не получается, обратитесь за помощью к учителю. Прямо покажите список ошибок и попросите расставить приоритеты в подготовке. Обсуждайте переживания с близкими и друзьями, а при сильной тревоге — со школьным психологом. Не стоит его бояться: он не ставит диагнозы, зато помогает справляться с напряжением и находить выход из сложных ситуаций. Родителям специалист подскажет, как мягко поддержать ребенка и как выстроить дома спокойную атмосферу.

Главное, что стоит запомнить:

пробные ЕГЭ не влияют на допуск к реальному экзамену, это исключительно тренировка;

результат «пробника» — это не оценка личных способностей, а проверка знаний на конкретный момент;

за оставшиеся месяцы результат можно улучшить.

Каждый пробный тест — это очередной шаг, а не финальная точка. Используйте этот опыт, чтобы лучше подготовиться к настоящему ЕГЭ.