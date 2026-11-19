В Китае прошла трехсторонняя встреча Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа. По итогам этой встречи Кремль опубликовал декларацию глав государств России, Китая и США о мире.
«Президент Российской Федерации Владимир Путин, Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин и Президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп провели встречу в Шэньчжэне 19 ноября 2026 года. Главы государств России и США выразили признательность Китаю за организацию и проведение этого исторического трёхстороннего Саммита. Главы трёх государств обстоятельно обменялись мнениями по текущей международной ситуации и выразили приверженность поддержанию стратегической стабильности и международной безопасности», — говорится в сообщении.
Что еще написано в декларации
Являясь постоянными членами Совета Безопасности ООН, Россия, Китай и США выразили приверженность реформированию ООН, чтобы ООН могла более эффективно реагировать на глобальные вызовы и соответствовать своей основополагающей миссии в области международного мира и безопасности.
Три государства планируют увеличить производство и поставки продуктов нефтепереработки на благо всех стран. Они подтвердили важность стабильных энергопоставок.
Главы трёх государств отмечают, что принцип согласия государств и соблюдение иммунитетов официальных лиц государств имеют основополагающее значение, и согласны с тем, что Международный уголовный суд и другие аналогичные структуры не должны злоупотреблять своими полномочиями.
Главы трёх государств подтвердили, что в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана. Три страны будут вести диалог по снижению ядерных рисков и предотвращению распространения ядерного оружия.
Лидеры на трехсторонней встрече общались 1,5 часа в закрытом формате. Итоговых заявлений после саммита пока не было. Путин и Си Цзиньпин пока молчат, а Трамп сразу уехал в аэропорт, не делая никаких заявлений.