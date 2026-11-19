Ваня и его мама Екатерина пострадали в резонансной аварии Источник: Кирилл Кушнов / E1.RU

Восемь лет назад в семью Норицыных пришло горе. В центре Екатеринбурга водитель на высокой скорости сбил Екатерину и ее двухлетнего сына Ваню, когда они шли в детский сад. Других пешеходов спас фонарный столб: он помешал Honda CR-V пронестись дальше и остановил автомобиль, сложив домиком его бампер и капот.

История с «бешеной» Honda, за рулем которой сидел страдающий приступами Владимир Пузырев, стала одной из самых резонансных в 2018 году. Прошли годы, виновника аварии за это время осудили и отправили в колонию. Он уже отбыл срок, вышел на свободу и устроился работать в управляющую компанию. При этом водитель не спешит выплачивать причиненный ущерб, поэтому недавно за него взялись судебные приставы.

Вся история ДТП с «бешеной» Honda и его последствия — в этом видео Источник: Кирилл Кушнов / E1.RU

ДТП, едва не обернувшееся трагедией, произошло 14 ноября 2018 года. В то утро на улице Фурманова скопилась пробка из машин: люди спешили на работу. В рядах легковушек стоял и серый кроссовер Honda CR-V. В какой-то момент он немного замедлился, а через несколько секунд неожиданно сорвался с места, выехал на тротуар и на огромной скорости понесся прямо на людей. Первым был сбит 37-летний Андрей Медведев. Автомобиль настиг его в том месте, где тротуар сужался из-за крыльца, и отпрыгнуть куда-либо у Андрея не было возможности. Следом Honda наехала на Екатерину Норицыну, которая везла коляску с двухлетним сыном Ваней. Молодая мама получила переломы и повреждения внутренних органов, а ее ребенок — тяжелую травму головы.

Владимир Пузырев выехал на тротуар и помчался на пешеходов Источник: читатели E1.RU

Екатерина восстановилась после тяжелых травм, но у нее до сих пор стоит пластина в спине. Ее сын Ваня официально получил статус ребенка-инвалида. Спустя годы мальчик с трудом ходит. Сумасшедшая выходка Владимира Пузырева, поехавшего прямо на людей, уже не пройдет для Норицыных бесследно. В этом материале наши коллеги из E1.RU рассказывают, как изменилась жизнь семьи.

«В этом году впервые поехали на отдых без коляски»

Проблема у Вани даже не в ногах, а в головном мозге, который серьезно пострадал в момент ДТП. По словам Екатерины, из-за сильнейшего сотрясения ее сын просто утратил моторные функции. До аварии мальчик был совершенно здоровым ребенком, развивался по возрасту, но наезд Honda с Пузыревым за рулем всё изменил:

«После травмы у Вани словно всё обнулилось. Он стал как младенец, который только лежит. Представляете? Ребенку пришлось заново учиться поворачиваться, держать голову и так далее. Сегодня прогресс есть, но всё идет очень и очень медленно, — рассказала Екатерина Норицына.

Ване нужны регулярные занятия по ходьбе, поэтому в его комнате стоит тренажер Источник: Кирилл Кушнов / E1.RU

Изначально медики не давали никаких прогнозов по дальнейшему развитию Вани: случай был очень сложный. Сегодня всё зависит от реабилитации и стараний. Необходимы регулярные физические упражнения. У ребенка есть серьезные проблемы с мелкой моторикой — на уроке, например, он пишет печатными буквами. При этом умственные способности мальчика полностью сохранены, и Ваня уверенно осваивает учебную программу средней школы.

Сегодня Ваня ходит, но только если держать его за руку. О самостоятельной ходьбе пока речи не идет: мальчику требуется постоянное сопровождение. Дома ему немного проще: он может встать, опираясь на мебель, и, например, дойти до кухни.

Ваня хорошо учится и занимается спортом Источник: Кирилл Кушнов / E1.RU

Пару лет назад мальчик перенес операцию на бедре. Из-за того что он долго не ходил, кости стали развиваться неправильно. Кроме того, нужно постоянно следить за ступнями: из-за нарушенной походки они могут деформироваться.

Пострадавший мальчик учится в коррекционной школе для детей с проблемами опорно-двигательного аппарата Источник: Кирилл Кушнов / E1.RU

«Ваня учится в специальной коррекционной школе, где принимают детей с проблемами опорно-двигательного аппарата, — поделилась Екатерина. — И, конечно, там есть длинные переходы. Например, дойти до столовой — проблема, поэтому я везде его сопровождаю. Иногда в хорошую погоду мы можем даже прогуляться. В этом году впервые поехали на отдых без коляски».

Жалобное письмо от Пузырева

Пару лет назад Владимир Пузырев внезапно написал Норицыным из колонии. По словам Екатерины, у нее сложилось впечатление, что виновник аварии давит на жалость:

«Он писал, что ему плохо и что он извиняется. Говорил, что находится в депрессии. Мне хотелось спросить его: „А у нас жизнь фонтаном бьет? Вы нашего ребенка инвалидом сделали!“ Но потом я проконсультировалась с юристами. Они сказали мне, что обычно такие письма пишут те, кто хочет выйти по УДО. Я не стала ничего отвечать».

В 2024 году Владимир Пузырев написал письмо семье пострадавших Источник: Артем Устюжанин / E1.RU

Владимиру Пузыреву вынесли приговор в мае 2021 года. Судья назначил ему шесть с половиной лет колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на один год. Мужчину признали виновным по двум статьям Уголовного кодекса: п. 3 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью из хулиганских побуждений) и п. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство). После многочисленных судебно-медицинских экспертиз следователи пришли к выводу, что он намеренно давил людей на тротуаре.

Слова расходились с действиями

Владимир Пузырев как мог пытался смягчить себе наказание. Он и его юристы завалили суд медицинскими справками. Виновник жуткой аварии утверждал, что за рулем у него случился приступ эпилепсии, и этим объяснял потерю контроля над автомобилем.

В пользу этой версии говорил тот факт, что ранее у мужчины действительно были такие эпизоды. Незадолго до аварии прокуратура через суд добилась лишения Пузырева водительских прав, однако информацию об этом почему-то не внесли в базу данных ГИБДД, и владелец Honda восстановил удостоверение.

Павел считает, что Пузырев до самого конца управлял Honda: слишком уж точно машина ехала по пешеходной зоне Источник: Кирилл Кушнов / E1.RU

В то злополучное утро никакой потери управления над Honda CR-V не было, уверен Павел Норицын, отец Вани. Он считает, что Пузырев просто психанул в пробке. Той же точки зрения придерживалось следствие, обвинившее мужчину в хулиганстве.

«Видели, как Пузырев выезжал на тротуар? Сначала выкрутил руль, держа педаль тормоза, потом оказался в пешеходной зоне и поставил руль в положение — прямо. Это всё были контролируемые действия. Да и в дальнейшем Пузырев очень четко держал траекторию машины. У него получилось проехать значительное расстояние по узкому тротуару. А в судах он уверял, что потерял сознание и не рулил», — отметил Павел.

Заплатил копейки

В 2021 году суд обязал Пузырева выплатить Норицыным 3,5 миллиона рублей компенсации (1,5 миллиона Екатерине и 2 миллиона Ване). По состоянию на 2026 год от виновника аварии поступило меньше 100 тысяч рублей. Из них 50 перевела супруга Владимира примерно через пару месяцев после ДТП.

Мальчику нужны постоянные тренировки в ходьбе Источник: Кирилл Кушнов / E1.RU

В последнее время на банковский счет Норицыных ежемесячно стали приходить по одной-две тысячи рублей. Выяснилось, что приставы распорядились вычитать из зарплаты Пузырева 70%, чтобы компенсировать ущерб пострадавшим.