Восемь лет назад в семью Норицыных пришло горе. В центре Екатеринбурга водитель на высокой скорости сбил Екатерину и ее двухлетнего сына Ваню, когда они шли в детский сад. Других пешеходов спас фонарный столб: он помешал Honda CR-V пронестись дальше и остановил автомобиль, сложив домиком его бампер и капот.
История с «бешеной» Honda, за рулем которой сидел страдающий приступами Владимир Пузырев, стала одной из самых резонансных в 2018 году. Прошли годы, виновника аварии за это время осудили и отправили в колонию. Он уже отбыл срок, вышел на свободу и устроился работать в управляющую компанию. При этом водитель не спешит выплачивать причиненный ущерб, поэтому недавно за него взялись судебные приставы.
ДТП, едва не обернувшееся трагедией, произошло 14 ноября 2018 года. В то утро на улице Фурманова скопилась пробка из машин: люди спешили на работу. В рядах легковушек стоял и серый кроссовер Honda CR-V. В какой-то момент он немного замедлился, а через несколько секунд неожиданно сорвался с места, выехал на тротуар и на огромной скорости понесся прямо на людей.
Первым был сбит 37-летний Андрей Медведев. Автомобиль настиг его в том месте, где тротуар сужался из-за крыльца, и отпрыгнуть куда-либо у Андрея не было возможности. Следом Honda наехала на Екатерину Норицыну, которая везла коляску с двухлетним сыном Ваней. Молодая мама получила переломы и повреждения внутренних органов, а ее ребенок — тяжелую травму головы.
Екатерина восстановилась после тяжелых травм, но у нее до сих пор стоит пластина в спине. Ее сын Ваня официально получил статус ребенка-инвалида. Спустя годы мальчик с трудом ходит. Сумасшедшая выходка Владимира Пузырева, поехавшего прямо на людей, уже не пройдет для Норицыных бесследно. В этом материале наши коллеги из E1.RU рассказывают, как изменилась жизнь семьи.
«В этом году впервые поехали на отдых без коляски»
Проблема у Вани даже не в ногах, а в головном мозге, который серьезно пострадал в момент ДТП. По словам Екатерины, из-за сильнейшего сотрясения ее сын просто утратил моторные функции. До аварии мальчик был совершенно здоровым ребенком, развивался по возрасту, но наезд Honda с Пузыревым за рулем всё изменил:
«После травмы у Вани словно всё обнулилось. Он стал как младенец, который только лежит. Представляете? Ребенку пришлось заново учиться поворачиваться, держать голову и так далее. Сегодня прогресс есть, но всё идет очень и очень медленно, — рассказала Екатерина Норицына.
Изначально медики не давали никаких прогнозов по дальнейшему развитию Вани: случай был очень сложный. Сегодня всё зависит от реабилитации и стараний. Необходимы регулярные физические упражнения. У ребенка есть серьезные проблемы с мелкой моторикой — на уроке, например, он пишет печатными буквами. При этом умственные способности мальчика полностью сохранены, и Ваня уверенно осваивает учебную программу средней школы.
Сегодня Ваня ходит, но только если держать его за руку. О самостоятельной ходьбе пока речи не идет: мальчику требуется постоянное сопровождение. Дома ему немного проще: он может встать, опираясь на мебель, и, например, дойти до кухни.
Пару лет назад мальчик перенес операцию на бедре. Из-за того что он долго не ходил, кости стали развиваться неправильно. Кроме того, нужно постоянно следить за ступнями: из-за нарушенной походки они могут деформироваться.
«Ваня учится в специальной коррекционной школе, где принимают детей с проблемами опорно-двигательного аппарата, — поделилась Екатерина. — И, конечно, там есть длинные переходы. Например, дойти до столовой — проблема, поэтому я везде его сопровождаю. Иногда в хорошую погоду мы можем даже прогуляться. В этом году впервые поехали на отдых без коляски».
Жалобное письмо от Пузырева
Пару лет назад Владимир Пузырев внезапно написал Норицыным из колонии. По словам Екатерины, у нее сложилось впечатление, что виновник аварии давит на жалость:
«Он писал, что ему плохо и что он извиняется. Говорил, что находится в депрессии. Мне хотелось спросить его: „А у нас жизнь фонтаном бьет? Вы нашего ребенка инвалидом сделали!“ Но потом я проконсультировалась с юристами. Они сказали мне, что обычно такие письма пишут те, кто хочет выйти по УДО. Я не стала ничего отвечать».
Владимиру Пузыреву вынесли приговор в мае 2021 года. Судья назначил ему шесть с половиной лет колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на один год. Мужчину признали виновным по двум статьям Уголовного кодекса: п. 3 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью из хулиганских побуждений) и п. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство). После многочисленных судебно-медицинских экспертиз следователи пришли к выводу, что он намеренно давил людей на тротуаре.
Слова расходились с действиями
Владимир Пузырев как мог пытался смягчить себе наказание. Он и его юристы завалили суд медицинскими справками. Виновник жуткой аварии утверждал, что за рулем у него случился приступ эпилепсии, и этим объяснял потерю контроля над автомобилем.
В пользу этой версии говорил тот факт, что ранее у мужчины действительно были такие эпизоды. Незадолго до аварии прокуратура через суд добилась лишения Пузырева водительских прав, однако информацию об этом почему-то не внесли в базу данных ГИБДД, и владелец Honda восстановил удостоверение.
В то злополучное утро никакой потери управления над Honda CR-V не было, уверен Павел Норицын, отец Вани. Он считает, что Пузырев просто психанул в пробке. Той же точки зрения придерживалось следствие, обвинившее мужчину в хулиганстве.
«Видели, как Пузырев выезжал на тротуар? Сначала выкрутил руль, держа педаль тормоза, потом оказался в пешеходной зоне и поставил руль в положение — прямо. Это всё были контролируемые действия. Да и в дальнейшем Пузырев очень четко держал траекторию машины. У него получилось проехать значительное расстояние по узкому тротуару. А в судах он уверял, что потерял сознание и не рулил», — отметил Павел.
Заплатил копейки
В 2021 году суд обязал Пузырева выплатить Норицыным 3,5 миллиона рублей компенсации (1,5 миллиона Екатерине и 2 миллиона Ване). По состоянию на 2026 год от виновника аварии поступило меньше 100 тысяч рублей. Из них 50 перевела супруга Владимира примерно через пару месяцев после ДТП.
В последнее время на банковский счет Норицыных ежемесячно стали приходить по одной-две тысячи рублей. Выяснилось, что приставы распорядились вычитать из зарплаты Пузырева 70%, чтобы компенсировать ущерб пострадавшим.
Таким образом, расплачиваться водитель «бешеной» Honda будет еще не один год. Но дело даже не в деньгах: увы, здоровье Вани на них не купишь. Теперь всё будет зависеть от реабилитации и усилий самого ребенка. Родители мальчика очень надеются, что однажды он сможет твердо встать на ноги.