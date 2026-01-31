Накроет метель: в Ярославской области резко ухудшится погода — экстренное предупреждение

В Ярославской области днем 1 февраля резко ухудшится погода. Экстренное предупреждение для жителей региона опубликовали власти.
«Усиление северо-восточного ветра порывами 12-17 м/с, снег, метель, ухудшение видимости в осадках до 300-800 м, на дорогах местами гололедица, снежный накат ожидаются местами по Ярославской области», — гласит сообщение.
Ярославцам порекомендовали проверить тягу в дымовых и вентиляционных каналах при пользовании газом из-за сильного ветра.
Напомним, телефон экстренных служб — 112.