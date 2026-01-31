НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
Накроет метель: в Ярославской области резко ухудшится погода — экстренное предупреждение

В Ярославской области днем 1 февраля резко ухудшится погода. Экстренное предупреждение для жителей региона опубликовали власти.

«Усиление северо-восточного ветра порывами 12-17 м/с, снег, метель, ухудшение видимости в осадках до 300-800 м, на дорогах местами гололедица, снежный накат ожидаются местами по Ярославской области», — гласит сообщение.

Ярославцам порекомендовали проверить тягу в дымовых и вентиляционных каналах при пользовании газом из-за сильного ветра.

Напомним, телефон экстренных служб — 112.

Екатерина ТарыгинаЕкатерина Тарыгина
Екатерина Тарыгина
корреспондент
Погода Метель
Комментарии
4
Гость
17 минут
Смотрю прогноз погоды и думаю, что точность оставляет желать лучшего. Опять обещают +10, а на улице +8.
Гость
13 минут
Прогноз переменчив, как настроение.
Читать все комментарии
Гость
Рекомендуем