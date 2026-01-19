НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Новая волна стужи: на Центральную Россию обрушатся Федосеевские морозы

Новая волна стужи: на Центральную Россию обрушатся Федосеевские морозы

Когда ждать похолодания в Ярославской области

160
На Центральную Россию надвигается новая волна холода | Источник: Артем Бауман / 76.RUНа Центральную Россию надвигается новая волна холода | Источник: Артем Бауман / 76.RU

На Центральную Россию надвигается новая волна холода

Источник:

Артем Бауман / 76.RU

В Центральной России ожидается второй пик похолодания. После Крещенских морозов на неделе с 19 по 25 января ожидается временное потепление. Однако к концу недели вновь ожидается стужа. Причем, по прогнозам синоптиков, более суровая, чем на Крещение.

«Следующие, по календарю наших предков, Федосеевские морозы — они приходятся на 24 января. Не исключено, что они нынешней зимой перебьют крещенские», — сообщили в «Фобосе».

Так, по предварительным прогнозам, в выходные 24–25 января в Ярославской области в ночные часы ожидается температура -24…-26 градусов, днем: -19…-20 градусов.

Прогноз погоды в Ярославской области по дням:

  • понедельник, 19 января: облачно, небольшой снег. Температура воздуха днем: -2…-7 градусов. На дорогах местами гололедица

  • вторник, 20 января: облачно, снег. Температура ночью: -3…-8 градусов, днем: -1…-6 градусов. На дорогах местами гололедица;

  • среда, 21 января: облачно, небольшой снег. Температура ночью: -5…-10 градусов, днем -3…-8 градусов. На дорогах местами гололедица;

  • четверг, 22 января: облачно, небольшой снег. Температура ночью: -14 градусов, днем -12 градусов;

  • пятница, 23 января: облачно, небольшой снег. Температура ночью: -17 градусов, днем -15 градусов;

  • суббота, 24 января: облачно с прояснениями, без осадков. Температура ночью: -24 градуса, днем -20 градусов;

  • воскресенье, 25 января: малооблачно, без осадков. Температура ночью: -26 градусов, днем -19 градусов.

Узнать прогноз погоды в режиме онлайн можно также в сервисе «Погода 76.RU».

Екатерина ЛещенковаЕкатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Прогноз погоды Похолодание Мороз
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
3
Гость
18 минут
# Ого, снова похолодает! Надо потеплее одеваться.
Гость
18 минут
Интересно, как растения переносят такие перепады температур.
Читать все комментарии
Гость
