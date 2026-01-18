Снег и потепление: синоптики дали прогноз погоды в Ярославле на неделю

Снегопады и легкий мороз задержатся в регионах Центральной России до конца следующей рабочей недели. Об этом предупредили в «Фобосе» 18 января.
«В Центральной России в первые дни периода будет сыпать небольшой снег, и потеплеет до −3…−8 °C. В четверг-пятницу снежные заряды станут приобретать локальный и кратковременный характер, а воздух остынет до −8…−13 °C», — передают специалисты центра «Фобос».
В Ярославле, согласно прогнозу, в ближайшие дни ожидается до -1…-3 градусов.
Прогноз по дням:
В ночь на 19 января в городе прогнозируется переменная облачность, температура -3…-5 °C. Давление заметно выше нормы.
В понедельник, 19 января, переменная облачность, -1…-3 °C, ветер западный, умеренный. Давление немного выше нормы.
Во вторник, 20 января, в течение суток будет переменная облачность, небольшой снег, возможен туман; ночью и днем -1…-3 °C, ветер северо-западный, умеренный.
В среду, 21 января, в течение суток ожидается переменная облачность, небольшой снег, возможен туман; ночью и днем -7…-9 °C, ветер слабый.
В четверг, 22 января, прогнозируется переменная облачность, небольшой снег, местами дымка; ночью и днем -8…-10 °C, ветер восточный, умеренный.
