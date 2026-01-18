НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас-8°C

Сейчас в Ярославле
Погода-8°

пасмурно, без осадков

ощущается как -14

5 м/c,

зап.

 767мм 92%
Подробнее
1 Пробки
USD 77,83
EUR 90,54
ПСБ: главные события года
Адреса купелей
Ротенберг в Ярославской области
Жизнь с четверняшками
ДТП с автобусами
История зоотаксиста
Ярославна — на «Четыре свадьбы»
Зима Снег и потепление: синоптики дали прогноз погоды в Ярославле на неделю

Снег и потепление: синоптики дали прогноз погоды в Ярославле на неделю

К чему готовиться?

300
Стало известно, какая погода будет в Ярославле с 19 по 22 января | Источник: Мария Ленц / NGS24.RUСтало известно, какая погода будет в Ярославле с 19 по 22 января | Источник: Мария Ленц / NGS24.RU

Стало известно, какая погода будет в Ярославле с 19 по 22 января

Источник:

Мария Ленц / NGS24.RU

Снегопады и легкий мороз задержатся в регионах Центральной России до конца следующей рабочей недели. Об этом предупредили в «Фобосе» 18 января.

«В Центральной России в первые дни периода будет сыпать небольшой снег, и потеплеет до −3…−8 °C. В четверг-пятницу снежные заряды станут приобретать локальный и кратковременный характер, а воздух остынет до −8…−13 °C», — передают специалисты центра «Фобос».

В Ярославле, согласно прогнозу, в ближайшие дни ожидается до -1…-3 градусов.

Прогноз по дням:

В ночь на 19 января в городе прогнозируется переменная облачность, температура -3…-5 °C. Давление заметно выше нормы.

В понедельник, 19 января, переменная облачность, -1…-3 °C, ветер западный, умеренный. Давление немного выше нормы.

Во вторник, 20 января, в течение суток будет переменная облачность, небольшой снег, возможен туман; ночью и днем -1…-3 °C, ветер северо-западный, умеренный.

В среду, 21 января, в течение суток ожидается переменная облачность, небольшой снег, возможен туман; ночью и днем -7…-9 °C, ветер слабый.

В четверг, 22 января, прогнозируется переменная облачность, небольшой снег, местами дымка; ночью и днем -8…-10 °C, ветер восточный, умеренный.

Актуальный прогноз также можно узнать на сервисе «Погода 76.RU».

ПО ТЕМЕ
Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора 76.RU
Прогноз погоды Мороз Центр Фобос
Лайк
TYPE_LIKE1
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
4
Гость
45 минут
Непонятно, когда уже весна начнётся.
Гость
43 минуты
У нас во дворе снег долой не убирают, надоели эти качели с погодой.
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«Если бы в роддомах было не так страшно, мы бы рожали больше». Мнение мамы двоих детей о том, что на самом деле мешает росту рождаемости
Ирина Булгакова
Мнение
«Люди ждут, когда пузырь наконец схлопнется». Эксперт — о том, что будет с ценами на недвижимость в 2026 году
Екатерина Торопова
директор агентства недвижимости
Мнение
«Издевательство какое-то!» HR-директор жестко высказалась о пособии по безработице
Ольга Новгородова
HR-директор
Мнение
Дядя Фёдор, пес и дичь: во что Андреасян превратил «Простоквашино»
Илья Ненко
Шеф-редактор национальной редакции
Мнение
Хватило на хороший ремонт. Сибирячка продала свою коллекцию Барби из 90-х — вы удивитесь, сколько на этом можно заработать
Настасья Медведева
Журналист
Рекомендуем