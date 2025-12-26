Чем зимой обрабатывают дороги и тротуары в Ярославле: ответ властей

Чем посыпают зимой дороги города Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

О зимней уборке Ярославля подробно рассказали 76.RU в департаменте городского хозяйства мэрии. Работами по содержанию дорог в городе занимается МБУ «Горзеленхозстрой».

«Финансирование муниципального задания [уборки города] на 2025 год составляет 1 миллиард 089 миллионов 263 тысячи рублей, в проекте бюджета на 2026 год запланировано выделение средств — 1 миллиард 002 миллиона 194 тысячи. Разделение финансирования на зимний и летний период в рамках муниципального задания не предусмотрено», — сообщили 76.RU в департаменте дорожного хозяйства мэрии Ярославля.

«Горзеленхозстрой» — городское предприятие, учредителем которого является департамент городского хозяйства мэрии города Ярославль. Оно занимается уборкой в городе. С 2021 года городское предприятие возглавлял Виталий Запевалов. Однако в апреле 2024 года директора «Горзеленхозстроя» и гендиректора компании «Яр-Васанж» задержали из-за мошенничества при вывозе снега в снегоплавильню. 3 марта 2025 года директором «Горзеленхозстрой» стал депутат муниципалитета восьмого созыва Андрей Степанов.

Противогололедная обработка

Для подготовки к зимнему сезону 2025–2026 годов город закупил необходимые противогололедные материалы: соль, песок, «Бионорд двухфазный» и «Экосол».

«Опасные участки (мосты, путепроводы, спуски, подъемы, крутые повороты, полосы торможения и разгона, заездные карманы транспорта общего пользования) при низких температурах обрабатываются пескосоляной смесью», — уточнили в департаменте.

На 2025–2026 зимний сезон было закуплено 57 948 тонн пескосоляной смеси. При этом при -20-градусных морозах специалисты планируют использовать противогололедный материал «Бионорд двухфазный».

Материал закуплен в двух формах: 75 % — твердая фаза и 25 % — жидкая. Комбинированные дорожные машины (КДМ) оснащены емкостью для раствора, бункером для сухого противогололедного материала с дозирующим устройством, насосом для подачи раствора и автоматическим механизмом, который смачивает сухой материал.

Для тротуаров и пешеходных зон, как указали в мэрии, применяется противогололедный материал «Экосол».