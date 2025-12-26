НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас0°C

Сейчас в Ярославле
Погода

пасмурно, без осадков

ощущается как -4

3 м/c,

сев.

 741мм 86%
Подробнее
3 Пробки
USD 77,69
EUR 91,21
ПСБ: главные события года
Призыв по новым правилам
«Умные решения»
Вопросы про парковки
Как отметить праздники
Новый дизайн тысячерублевки
Чек-лист важных обследований
Что с «Озерной гривкой»
Как получить резидентные разрешения
Зима Чем зимой обрабатывают дороги и тротуары в Ярославле: ответ властей

Чем зимой обрабатывают дороги и тротуары в Ярославле: ответ властей

Публикуем данные от департамента городского хозяйства мэрии

346
Чем посыпают зимой дороги города | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЧем посыпают зимой дороги города | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Чем посыпают зимой дороги города

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

О зимней уборке Ярославля подробно рассказали 76.RU в департаменте городского хозяйства мэрии. Работами по содержанию дорог в городе занимается МБУ «Горзеленхозстрой».

«Финансирование муниципального задания [уборки города] на 2025 год составляет 1 миллиард 089 миллионов 263 тысячи рублей, в проекте бюджета на 2026 год запланировано выделение средств — 1 миллиард 002 миллиона 194 тысячи. Разделение финансирования на зимний и летний период в рамках муниципального задания не предусмотрено», — сообщили 76.RU в департаменте дорожного хозяйства мэрии Ярославля.

«Горзеленхозстрой» — городское предприятие, учредителем которого является департамент городского хозяйства мэрии города Ярославль. Оно занимается уборкой в городе.

С 2021 года городское предприятие возглавлял Виталий Запевалов. Однако в апреле 2024 года директора «Горзеленхозстроя» и гендиректора компании «Яр-Васанж» задержали из-за мошенничества при вывозе снега в снегоплавильню. 3 марта 2025 года директором «Горзеленхозстрой» стал депутат муниципалитета восьмого созыва Андрей Степанов.

Противогололедная обработка

Для подготовки к зимнему сезону 2025–2026 годов город закупил необходимые противогололедные материалы: соль, песок, «Бионорд двухфазный» и «Экосол».

«Опасные участки (мосты, путепроводы, спуски, подъемы, крутые повороты, полосы торможения и разгона, заездные карманы транспорта общего пользования) при низких температурах обрабатываются пескосоляной смесью», — уточнили в департаменте.

На 2025–2026 зимний сезон было закуплено 57 948 тонн пескосоляной смеси. При этом при -20-градусных морозах специалисты планируют использовать противогололедный материал «Бионорд двухфазный».

Материал закуплен в двух формах: 75 % — твердая фаза и 25 % — жидкая. Комбинированные дорожные машины (КДМ) оснащены емкостью для раствора, бункером для сухого противогололедного материала с дозирующим устройством, насосом для подачи раствора и автоматическим механизмом, который смачивает сухой материал.

Для тротуаров и пешеходных зон, как указали в мэрии, применяется противогололедный материал «Экосол».

В штате МБУ «Горзеленхозстрой» числится 739 человек. Планируется, что 250 из них будут привлечены к зимней уборке города.

ПО ТЕМЕ
Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Уборка города
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY1
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY2
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
13
Гость
43 минуты
Снег нужно чистить и вывозить а не посыпать песком и кашу разводить . Почему в нормальных регионах чисто и хорошо а в Ярославле как обычно, туристам не советую зимой приезжать
Гость
1 час
Пора бы чиновникам выйти из кабинетов и проконтролировать работу!
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
Школьников России массово сажают на карантин: особенности дистанционного обучения через МАХ
Ученица тюменской школы
Мнение
«На маткапитал купишь только хижину»: крик души молодой мамы о ценах на жилье
Анонимный автор
Мнение
Не похудел, но стал понимать жену: журналист месяц готовил еду как в доставке и сэкономил 10 тысяч на обедах
Анатолий Кузнецов
Мнение
Выбираем осторожно: что нельзя дарить на год Красной Огненной Лошади — список от астролога
Юлия Тарантина
Автор мнения
Мнение
Управление супергеройским сбродом. Почему интернет влюбился в игру Dispatch и стоит ли она вашего внимания
Кирилл Митин
Корреспондент
Рекомендуем