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Город «Знаком многим»: в Ярославле депутат стал директором городского предприятия

«Знаком многим»: в Ярославле депутат стал директором городского предприятия

Кто теперь руководит «Горзеленхозстроем»

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2 комментария
Новым руководителем «Горзеленхозстроя» стал депутат | Источник: Единая Россия / Кирилл Поверинов / 76.RUНовым руководителем «Горзеленхозстроя» стал депутат | Источник: Единая Россия / Кирилл Поверинов / 76.RU

Новым руководителем «Горзеленхозстроя» стал депутат

Источник:

В Ярославле новым директором «Горзеленхостроя» стал депутат муниципалитета восьмого созыва Андрей Степанов. По данным сервиса «КонтурФокус» назначение произошло 3 марта 2025 года. Однако о том, что Степанов занял должность руководителя, сообщали еще в конце февраля.

— Директором нашего предприятия назначен Андрей Михайлович Степанов. Андрей Михайлович уже хорошо знаком многим из вас — до своего назначения он успешно занимал должность первого заместителя директора. Его богатый опыт работы, профессионализм и преданность делу помогли предприятию достичь значительных успехов в последние годы, — рассказали в «Горзеленхозстрое» 20 февраля.

Судя по данным сервиса «КонтурФокус», ранее Андрей Степанов уже руководил муниципальными предприятиями. Он был директором Дирекции городских парков культуры и отдыха Ярославля, исполнял обязанности руководителя Городского торгово-выставочного центра. Также дважды он оформлялся как индивидуальный предприниматель.

Предыдущий директор «Горзеленхостроя» Виталий Запевалов попал под следствие из-за мошенничества при вывозе снега на снегоплавильню зимой 2024 года. Правоохранители выявили, что стоимость услуги была незаконно завышена. Мы рассказывали подробности скандала с уборкой города.

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Руководитель Горзеленхозстрой Депутат
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Комментарии
2
Гость
12 минут
Депутат? Директором? А шо, так можно было? 🤡
Гость
6 минут
Бизнес-депутат, раньше это называли коррупцией, однако)))
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