«Знаком многим»: в Ярославле депутат стал директором городского предприятия

Новым руководителем «Горзеленхозстроя» стал депутат Источник: Единая Россия / Кирилл Поверинов / 76.RU











В Ярославле новым директором «Горзеленхостроя» стал депутат муниципалитета восьмого созыва Андрей Степанов. По данным сервиса «КонтурФокус» назначение произошло 3 марта 2025 года. Однако о том, что Степанов занял должность руководителя, сообщали еще в конце февраля.

— Директором нашего предприятия назначен Андрей Михайлович Степанов. Андрей Михайлович уже хорошо знаком многим из вас — до своего назначения он успешно занимал должность первого заместителя директора. Его богатый опыт работы, профессионализм и преданность делу помогли предприятию достичь значительных успехов в последние годы, — рассказали в «Горзеленхозстрое» 20 февраля.

Судя по данным сервиса «КонтурФокус», ранее Андрей Степанов уже руководил муниципальными предприятиями. Он был директором Дирекции городских парков культуры и отдыха Ярославля, исполнял обязанности руководителя Городского торгово-выставочного центра. Также дважды он оформлялся как индивидуальный предприниматель.