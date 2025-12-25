Синоптик дал прогноз погоды на Новый год в Центральной России

Синоптики дали прогноз погоды на новогодние праздники Источник: Кирилл Поверенов / 76.RU

Под конец декабря в Центральной России ожидаются новые погодные изменения. На смену «мягкого минуса» придут устойчивые морозы. Как рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец, к Новому году в Москву нагрянет настоящая зима — с понижением температуры до −14 градусов и снегом.

«Предварительно, 31 декабря днём в Москве будет −5…−10 градусов, а в новогоднюю ночь — −9…−14 градусов. При этом высота снежного покрова составит 10–12 сантиметров. Зима сохранит свои морозные и снежные позиции и в первой декаде января 2026 года, когда сугробы вырастут до 15–20 сантиметров. В общем, идеальная русская зима», — сообщил синоптик у себя в Telegram-канале.

По данным сервиса «Погода 76.RU», в новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января в Ярославле температура воздуха упадёт до −19 градусов. В праздничные дни ожидаются снегопады.

