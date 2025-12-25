НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Зима Новый год — 2026 Синоптик дал прогноз погоды на Новый год в Центральной России

Синоптик дал прогноз погоды на Новый год в Центральной России

К чему готовиться ярославцам в праздники

157
Синоптики дали прогноз погоды на новогодние праздники | Источник: Кирилл Поверенов / 76.RUСиноптики дали прогноз погоды на новогодние праздники | Источник: Кирилл Поверенов / 76.RU

Синоптики дали прогноз погоды на новогодние праздники

Источник:

Кирилл Поверенов / 76.RU

Под конец декабря в Центральной России ожидаются новые погодные изменения. На смену «мягкого минуса» придут устойчивые морозы. Как рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец, к Новому году в Москву нагрянет настоящая зима — с понижением температуры до −14 градусов и снегом.

«Предварительно, 31 декабря днём в Москве будет −5…−10 градусов, а в новогоднюю ночь — −9…−14 градусов. При этом высота снежного покрова составит 10–12 сантиметров. Зима сохранит свои морозные и снежные позиции и в первой декаде января 2026 года, когда сугробы вырастут до 15–20 сантиметров. В общем, идеальная русская зима», — сообщил синоптик у себя в Telegram-канале.

По данным сервиса «Погода 76.RU», в новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января в Ярославле температура воздуха упадёт до −19 градусов. В праздничные дни ожидаются снегопады.

Погода в Ярославле по дням

  • 25 декабря, четверг, ночью температура опустится до −2 °C, днём также примерно −2 °C. Погода пасмурная, высокая влажность, возможен небольшой снег;

  • 26 декабря, пятница, ночью — около −1 °C, днём −1 °C. Облачно, временами возможен слабый снег, без существенных осадков;

  • 27 декабря, суббота, ночью температура около −1 °C, днём −1 °C, к вечеру похолодает до −3 °C. Возможен небольшой снег, погода спокойная;

  • 28 декабря, воскресенье, ночью около −4 °C, днём −6…−7 °C. Ожидается похолодание, облачно, возможен снег;

  • 29 декабря, понедельник, ночью температура опустится до −10 °C, днём около −8…−9 °C. Морозно, временами возможен небольшой снег;

  • 30 декабря, вторник, ночью −10…−12 °C, днём около −12 °C. Сохранится холодная зимняя погода, возможен слабый снег;

  • 31 декабря, среда, ночью — около −13 °C, днём температура также будет держаться в районе −13 °C. Ожидается снег, новогодняя ночь будет морозной;

  • 1 января, четверг, ночью −16…−19 °C, днём около −17 °C. Осадки незначительные, возможен слабый снег, мороз усилится;

  • 2 января, пятница, ночью до −20 °C, днём −18…−16 °C. Погода сухая и морозная, местами возможен небольшой снег.

ПО ТЕМЕ
Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Прогноз погоды Мороз Центр Фобос
Комментарии
3
Гость
18 минут
Синоптик ошибается, что ли? Не ожидал такого поворота.
Гость
19 минут
У нас в Ярославле уже тепло, а тут морозы на Новый год! Непонятно...
Читать все комментарии
Гость
