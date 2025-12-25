Синоптик дал прогноз погоды на Новый год в Центральной России

Под конец декабря в Центральной России ожидаются новые погодные изменения. На смену «мягкого минуса» придут устойчивые морозы. Как рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец, к Новому году в Москву нагрянет настоящая зима — с понижением температуры до −14 градусов и снегом.
«Предварительно, 31 декабря днём в Москве будет −5…−10 градусов, а в новогоднюю ночь — −9…−14 градусов. При этом высота снежного покрова составит 10–12 сантиметров. Зима сохранит свои морозные и снежные позиции и в первой декаде января 2026 года, когда сугробы вырастут до 15–20 сантиметров. В общем, идеальная русская зима», — сообщил синоптик у себя в Telegram-канале.
По данным сервиса «Погода 76.RU», в новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января в Ярославле температура воздуха упадёт до −19 градусов. В праздничные дни ожидаются снегопады.
Погода в Ярославле по дням
25 декабря, четверг, ночью температура опустится до −2 °C, днём также примерно −2 °C. Погода пасмурная, высокая влажность, возможен небольшой снег;
26 декабря, пятница, ночью — около −1 °C, днём −1 °C. Облачно, временами возможен слабый снег, без существенных осадков;
27 декабря, суббота, ночью температура около −1 °C, днём −1 °C, к вечеру похолодает до −3 °C. Возможен небольшой снег, погода спокойная;
28 декабря, воскресенье, ночью около −4 °C, днём −6…−7 °C. Ожидается похолодание, облачно, возможен снег;
29 декабря, понедельник, ночью температура опустится до −10 °C, днём около −8…−9 °C. Морозно, временами возможен небольшой снег;
30 декабря, вторник, ночью −10…−12 °C, днём около −12 °C. Сохранится холодная зимняя погода, возможен слабый снег;
31 декабря, среда, ночью — около −13 °C, днём температура также будет держаться в районе −13 °C. Ожидается снег, новогодняя ночь будет морозной;
1 января, четверг, ночью −16…−19 °C, днём около −17 °C. Осадки незначительные, возможен слабый снег, мороз усилится;
2 января, пятница, ночью до −20 °C, днём −18…−16 °C. Погода сухая и морозная, местами возможен небольшой снег.