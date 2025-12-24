НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Зима Морозы отступят, но ненадолго: синоптики рассказали о погоде в Ярославле в последнюю неделю декабря

Морозы отступят, но ненадолго: синоптики рассказали о погоде в Ярославле в последнюю неделю декабря

Публикуем подробный прогноз по дням

477
Синоптики дали прогноз погоды на последнюю неделю декабря | Источник: Кирилл Поверенов / 76.RUСиноптики дали прогноз погоды на последнюю неделю декабря | Источник: Кирилл Поверенов / 76.RU

Синоптики дали прогноз погоды на последнюю неделю декабря

Источник:

Кирилл Поверенов / 76.RU

В Ярославле, как и в других регионах Центральной России, ожидается ослабление морозов. Температура воздуха повысится.

«Тёплый фронт атлантического циклона пробьётся в средние широты Русской равнины и начнёт вытеснять ледяной воздух к Уралу. Благодаря этому морозы на западе Центрального района смягчатся до −5…−10 °C», — сообщили специалисты центра «Фобос».

По данным сервиса «Погода 76.RU», к концу рабочей недели, 26 декабря, температура воздуха поднимется до нулевого значения. Правда, в выходные снова нагрянут морозы до -12 °C.

Погода в Ярославле по дням

  • в среду, 24 декабря, днем ожидается переменная облачность, небольшой снег, -6..-8 °С, ночью — -3..-5 °С;

  • в четверг, 25 декабря, в течение суток будет переменная облачность, небольшой снег с сильным туманом. Температура ночью и днем -2..-3 °С;

  • в пятницу, 26 декабря, ожидается переменная облачность, сильный снег и туман. Ночью 0 °С, днем 0..-1 °С;

  • в субботу, 27 декабря, в течение суток на фоне пониженного давления прогнозируется переменная облачность, небольшой снег и туман. Температура ночью -7..-9 °С, днем -5..-7 °С;

  • в воскресенье, 28 декабря, ожидается переменная облачность, небольшой снег и туман. Ночью и днем -9..-12 °С.

Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Погода
Гость
56 минут
В белых сумерках мелькающего снега Тонут в улице деревья и дома. Веет грустною, задумчивою негой Мутно-белая, мерцающая тьма. В белой мгле снуют прохожие, как тени, За таинственным скрываясь рубежом...
Гость
48 минут
Мороз, а каток так и не работает. А зачем? Главное деньги потрачены
