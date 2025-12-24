Морозы отступят, но ненадолго: синоптики рассказали о погоде в Ярославле в последнюю неделю декабря

В Ярославле, как и в других регионах Центральной России, ожидается ослабление морозов. Температура воздуха повысится.
«Тёплый фронт атлантического циклона пробьётся в средние широты Русской равнины и начнёт вытеснять ледяной воздух к Уралу. Благодаря этому морозы на западе Центрального района смягчатся до −5…−10 °C», — сообщили специалисты центра «Фобос».
По данным сервиса «Погода 76.RU», к концу рабочей недели, 26 декабря, температура воздуха поднимется до нулевого значения. Правда, в выходные снова нагрянут морозы до -12 °C.
Погода в Ярославле по дням
в среду, 24 декабря, днем ожидается переменная облачность, небольшой снег, -6..-8 °С, ночью — -3..-5 °С;
в четверг, 25 декабря, в течение суток будет переменная облачность, небольшой снег с сильным туманом. Температура ночью и днем -2..-3 °С;
в пятницу, 26 декабря, ожидается переменная облачность, сильный снег и туман. Ночью 0 °С, днем 0..-1 °С;
в субботу, 27 декабря, в течение суток на фоне пониженного давления прогнозируется переменная облачность, небольшой снег и туман. Температура ночью -7..-9 °С, днем -5..-7 °С;
в воскресенье, 28 декабря, ожидается переменная облачность, небольшой снег и туман. Ночью и днем -9..-12 °С.