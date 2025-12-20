НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Зима В Ярославль надвигается снежная неделя: прогноз погоды на ближайшие дни

В Ярославль надвигается снежная неделя: прогноз погоды на ближайшие дни

Публикуем информацию от экспертов «Фобоса»

151
На ближайшей неделе несколько дней будет идти снег | Источник: Артём Бауман / 76.RUНа ближайшей неделе несколько дней будет идти снег | Источник: Артём Бауман / 76.RU

На ближайшей неделе несколько дней будет идти снег

Источник:

Артём Бауман / 76.RU

Новый год уже подступает, а снежный покров на улицах Ярославля все еще не сформировался. Однако на неделе с 22 декабря, по данным сотрудников центра «Фобос», в регионе ожидаются снежные осадки.

Прогноз погоды на ближайшую неделю от экспертов «Фобоса»

В понедельник 22 декабря, по прогнозу экспертов, ярославцы увидят сильный туман и небольшой снегопад. Столбики термометров опустятся до 0…-2°С.

Во вторник 23 декабря в область придет похолодание. Температура ночью понизится до -7…-9°С, днём до -12…-14°С. Выпадет небольшое количество осадков.

В среду 24 декабря холод всё ещё останется в регионе. Синоптики прогнозируют -13…-15°С ночью и -8…-10°С днём. Ожидается небольшой снег и сильный туман.

В четверг 25 декабря в городе потеплеет. Ночью температура продержится около -4…-6°С, днём в пределах -1…-3°С. В течение суток будет идти небольшой снег.

В пятницу 26 декабря ночью и днём столбики термометров будут показывать -2…-4°С. По прогнозу ожидается переменная облачность, небольшой снег и сильный туман.

В субботу 27 декабря в течение суток температура продержится около -8°С. Осадков пока не прогнозируется, погода будет облачной.

В воскресенье 28 декабря ночью столбики термометров опустятся до -11°С, днем до -9°С. Небо будет малооблачным, осадков по прогнозу синоптиков не ожидается.

Кстати, ранее мы рассказывали прогноз погоды на Новый год по народным приметам.

Алёна ТроицкаяАлёна Троицкая
Алёна Троицкая
корреспондент
Комментарии
3
Гость
19 минут
Прогноз не радует, хотелось бы больше снега.
Гость
17 минут
А что, «снежный понедельник» — это не так плохо. Может, хоть так снег пойдёт.
Читать все комментарии
Гость
