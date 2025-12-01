НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Какой будет погода на Новый год и когда наступит весна: составляем прогноз по народным приметам

Какой будет погода на Новый год и когда наступит весна: составляем прогноз по народным приметам

Рассказываем, на что обращать внимание в декабре

28
По снегопадам и ветру легко составить прогноз на месяцы вперед | Источник: Александр Ощепков / NGS.RUПо снегопадам и ветру легко составить прогноз на месяцы вперед | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

По снегопадам и ветру легко составить прогноз на месяцы вперед

Источник:

Александр Ощепков / NGS.RU

Декабрь может многое рассказать не только о том, какой будет зима в этом году, но также дать прогноз на весну и лето. Достаточно довериться народным приметам и внимательно следить за погодой в отдельные дни.

Мы собрали список самых популярных примет, чтобы вы могли почувствовать себя «народным синоптиком».

Так, о лютой и холодной зиме говорят раскаты грома и появление снегирей не осенью, а только в декабре. Если первый месяц зимы окажется практически бесснежным — это признак сухой весны и засушливого лета, а частая ветреная погода сулит теплый март.

Смотрите календарь примет на декабрь:

  • 1 декабря — хорошая погода в этот день без мороза и снега говорит о том, что весна будет ранней, а вот частые перемены погоды за день — символ столь же переменчивой зимы. Еще одна примета говорит, что весь день предсказывает погоду на отдельные месяцы: какое утро — таким будет весь декабрь, день показывает погоду на январь, а вечер — на февраль;

  • 3 декабря — если этот день снежный, то 3 июня будет дождливым;

  • 7 декабря — холодный день предсказывает лютую зиму;

  • 12 декабря — если в этот день будет идти снег, то он не закончится до 19 декабря. А вот отсутствие осадков в этот день — признак малоснежной зимы;

  • 13 декабря — по одной из примет, выпавший в этот день снег пролежит 100 дней и не будет таять;

  • 17 декабря — оттепель в этот день — предвестник морозной зимы, а если снег к этому дню так и не выпал, то зима будет теплой;

  • 18 декабря — если до этого дня уже успели ударить морозы, можно ждать короткую оттепель.

Один из дней декабря предсказывает погоду на Новый год. Так, если 22-го числа солнечно, то 31 декабря будет солнечно, но морозно, а если 22 декабря пасмурно — то в Новый год будет пасмурно, зато с оттепелью.

Сразу три дня в декабре по народным приметам считаются отражениями весны: какая погода 28 декабря — таким будет март, 29 декабря показывает погоду на апрель, а 30-е — на май.

Последний день месяца — тоже хороший синоптик. Если 31 декабря снег валит большими хлопьями, то морозы отступят и возможна оттепель, а если ударил сильный мороз, то метелей и снегопадов не будет.

Верите в народные приметы?

Да
Нет
Гость
3 минуты
У нас в прошлом году приметы не совпали, не доверяю им особо.
Гость
1 минута
Народные приметы или научный прогноз — вот в чём вопрос.
