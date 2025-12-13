НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас-5°C

Сейчас в Ярославле
Погода-5°

облачно, без осадков

ощущается как -12

7 м/c,

с-з.

 749мм 68%
Подробнее
3 Пробки
USD 79,73
EUR 93,56
Экопроекты российских компаний
Пожар в монастыре
«Умные решения»
Девушка погибла в ДТП
На чем зарабатывает ярославская блогер
Перекрыли трассу из-за смертельного ДТП
Экстренное предупреждение о погоде
Что происходит в Ярославле - онлайн
Отражена атака БПЛА
Зима Обзор Что подарить девушке на Новый год? Топ-15 оригинальных идей

Что подарить девушке на Новый год? Топ-15 оригинальных идей

Для тех, кто не знает, как порадовать свою ненаглядную

91
Что подарить девушке на Новый год | Источник: Ксения Потеева / FONTANKA.RUЧто подарить девушке на Новый год | Источник: Ксения Потеева / FONTANKA.RU

Что подарить девушке на Новый год

Источник:

Ксения Потеева / FONTANKA.RU

Выбрать идеальный подарок для женщины бывает непросто, особенно когда хочется подарить нечто особенное и запоминающееся. Мы собрали 15 идей, которые порадуют, вдохновят и подарят настоящие эмоции, от уютных вечеров до творческих впечатлений.

  1. Аромадиффузор с уникальным запахом

    Создаёт уютную атмосферу дома, помогает расслабиться после рабочего дня и наполняет пространство приятными ароматами.

  2. Полароид или мини-принтер для телефона

    Позволяет сохранять яркие моменты жизни в фотографиях сразу после их создания — удобно для путешествий, вечеринок и семейных событий.

  3. Подарочный набор «Домашний спа»

    Помогает устроить полноценный релакс дома — уход за кожей и ароматерапия делают каждый вечер приятнее и полезнее для здоровья.

  4. Сертификат на впечатление

    Дарит возможность получить новые эмоции и впечатления, развивает интересы и создаёт памятные моменты, которые останутся надолго.

  5. Картина по фото или портрет в цифровом стиле

    Украшает интерьер и становится уникальным декоративным элементом, а персонализация делает подарок действительно личным.

  6. Косметичка с гравировкой или инициалами

    Практичный аксессуар для хранения косметики, украшений и мелочей — помогает держать вещи в порядке и делает повседневные будни удобнее.

  7. Набор для уютных вечеров

    Создаёт комфортную атмосферу дома: плед, кружка, свеча и какао помогают расслабиться и приятно проводить время.

  8. Ювелирное украшение с символом

    Украшение, которое можно носить каждый день, добавляет стиль и индивидуальность образу, а символика делает его памятным.

  9. Гаджет для красоты

    Щётка для лица, мини-массажёр или фен для волос упрощают уход за собой, экономят время и делают процедуры более эффективными.

  10. Персональный планер или блокнот ручной работы

    Помогает планировать дела, записывать мысли и идеи, вдохновляет на новые достижения и делает повседневную организацию приятнее.

  11. Мини-сад в банке или флорариум

    Живой декор, который оживляет пространство, придаёт зелень дому и помогает создавать уют без сложного ухода за растениями.

  12. Танцевальный или творческий абонемент

    Дает возможность развиваться, пробовать новое, поддерживать активность и получать положительные эмоции от творчества или спорта.

  13. Набор для приготовления десертов

    Позволяет творить на кухне, развивать кулинарные навыки и радовать себя и близких вкусными домашними лакомствами.

  14. Светильник-звёздное небо или луна

    Создаёт уютную атмосферу, помогает расслабиться перед сном и добавляет декоративный элемент в интерьер.

  15. Подарок-хобби

    Все для увлечений: рукоделие, рисование, садоводство, фотография — помогает развивать навыки, отвлекаться от рутины и получать удовольствие от любимого занятия.

ПО ТЕМЕ
Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Новый год
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
3
Гость
12 минут
Скажу честно, в этом топе идей наверняка что-нибудь да понравится.
Гость
9 минут
Может, стоит спросить девушку напрямую, чего она хочет?
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«За доброе дело и вдарить не возбраняется»: плюсы и минусы фильма «Волчок» — честный отзыв
Надежда Губарь
Мнение
«„Средние“ дети словно растворялись в потоке»: мать школьника рассказала о переводе сына на семейное обучение
Елена Турнаева
Мнение
Софт-порно имени Гайдая: почему «Невероятные приключения Шурика» — это выстрел в голову
Илья Ненко
Шеф-редактор национальной редакции
Мнение
«Самая комфортная страна». Архитектор семь лет странствовал и выяснил, где вне Руси жить хорошо
Илья Морозов
Путешественник
Мнение
Потратили 500 тысяч, чтобы увидеть край света. Как семья с детьми провела отпуск в Африке
Евгения Дегтянникова
Автор мнения
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление