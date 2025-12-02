Сценарий повторяется? Гидролог объяснил, грозит ли обмеление Волги весной 2026-го

Ученый объяснил, будет ли обмеление Волги в 2026-м году

Погода в Ярославле повторят прошлогодний сценарий. Поздняя осень и начало зимы обошлись практически без обильных снегопадов, на улицах городов области даже виднеется зеленая трава. О сугробах, которые дарят настроение всем, кто ждет приближение Нового года, пока можно лишь мечтать.

В прошлом году малоснежная зима обернулась обмелением главной реки России. Вода в Волге отступила на несколько метров, обнажив находки со дна — зуб мамонта, старинный водозабор, окаменелости, старый причал и другие детали.

Научный сотрудник Института биологии внутренних вод РАН Игорь Шляпкин рассказал в беседе с 76.RU, повторится ли экологическая проблема грядущей весной.

«Главное, чтобы осадков хватало»

По словам эксперта, говорить о нехватке запасов воды в водохранилище пока рано. Все же природа может успеть наверстать упущенное, завалив регион снегом.

«Главное, чтобы в целом осадков хватало. Уровень воды в Рыбинском водохранилище осенью был на 80 сантиметров выше, чем год назад. Рыбинское водохранилище — все-таки самый большой по объему водоем Верхней Волги. Показатели практически совпадают с данным за 2023 год. В 2024 году уровень был чуть ли не на метр меньше, чем в 2023-м и 2025-м», — рассказал 76.RU научный сотрудник Института биологии внутренних вод РАН Игорь Шляпкин.

На состояние Волги будет влиять количество осадков.

«В целом все зависит от количества осадков зимой и весной в первую очередь. Если осенью наливает много воды — ее за зиму „срабатывают“. Перед половодьем водохранилища стараются держать пустыми, иначе все просто смоет. На это происходит, если нет прогноза маловодной весны, конечно. Тогда зимой могут и придержать воду немного. Но бывает, что прогнозируют большое половодье, а на деле…», — отметил эксперт.

Какой будет зима 2026-го

Предварительно, научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд прогнозирует теплый декабрь. По его словам, из-за высокого давления в центральных регионах в начале декабря сильных осадков и снегопадов не ожидается. При этом в новогоднюю ночь ожидается легкий мороз и снежок.

Причины и последствия обмеления Волги

Напомним, по версии многих специалистов к снижению уровня воды в Волге в 2025-м в большей степени привела малоснежная зима. При этом эксперты упоминали о периодах маловодья. Такую версию озвучивал научный руководитель Института водных проблем РАН, доктор наук Виктор Данилов-Данильян.

Последствиями событий весны 2025-м года стал перенос сроков начала речной навигации, снижение выработки электроэнергии и остановка ГЭС, неполное обеспечение потребностей в воде объектов экономики и сельского хозяйства. Помимо прочего заведующая лабораторией альгологии Института биологии внутренних вод им. И. Д. Папанина Российской академии наук Людмила Корнева рассказывала, что Волга может стать грязнее из-за обмеления. А это в свою очередь приводит к массовому мору рыбы.