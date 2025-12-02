НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Сценарий повторяется? Гидролог объяснил, грозит ли обмеление Волги весной 2026-го

Сценарий повторяется? Гидролог объяснил, грозит ли обмеление Волги весной 2026-го

Ярославцы забили тревогу из-за бесснежной погоды

579
Ученый объяснил, будет ли обмеление Волги в 2026-м году | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUУченый объяснил, будет ли обмеление Волги в 2026-м году | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Ученый объяснил, будет ли обмеление Волги в 2026-м году

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Погода в Ярославле повторят прошлогодний сценарий. Поздняя осень и начало зимы обошлись практически без обильных снегопадов, на улицах городов области даже виднеется зеленая трава. О сугробах, которые дарят настроение всем, кто ждет приближение Нового года, пока можно лишь мечтать.

В прошлом году малоснежная зима обернулась обмелением главной реки России. Вода в Волге отступила на несколько метров, обнажив находки со дна — зуб мамонта, старинный водозабор, окаменелости, старый причал и другие детали.

Научный сотрудник Института биологии внутренних вод РАН Игорь Шляпкин рассказал в беседе с 76.RU, повторится ли экологическая проблема грядущей весной.

«Главное, чтобы осадков хватало»

По словам эксперта, говорить о нехватке запасов воды в водохранилище пока рано. Все же природа может успеть наверстать упущенное, завалив регион снегом.

«Главное, чтобы в целом осадков хватало. Уровень воды в Рыбинском водохранилище осенью был на 80 сантиметров выше, чем год назад. Рыбинское водохранилище — все-таки самый большой по объему водоем Верхней Волги. Показатели практически совпадают с данным за 2023 год. В 2024 году уровень был чуть ли не на метр меньше, чем в 2023-м и 2025-м», — рассказал 76.RU научный сотрудник Института биологии внутренних вод РАН Игорь Шляпкин.

На состояние Волги будет влиять количество осадков.

«В целом все зависит от количества осадков зимой и весной в первую очередь. Если осенью наливает много воды — ее за зиму „срабатывают“. Перед половодьем водохранилища стараются держать пустыми, иначе все просто смоет. На это происходит, если нет прогноза маловодной весны, конечно. Тогда зимой могут и придержать воду немного. Но бывает, что прогнозируют большое половодье, а на деле…», — отметил эксперт.

Какой будет зима 2026-го

Предварительно, научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд прогнозирует теплый декабрь. По его словам, из-за высокого давления в центральных регионах в начале декабря сильных осадков и снегопадов не ожидается. При этом в новогоднюю ночь ожидается легкий мороз и снежок.

Причины и последствия обмеления Волги

Напомним, по версии многих специалистов к снижению уровня воды в Волге в 2025-м в большей степени привела малоснежная зима. При этом эксперты упоминали о периодах маловодья. Такую версию озвучивал научный руководитель Института водных проблем РАН, доктор наук Виктор Данилов-Данильян.

Последствиями событий весны 2025-м года стал перенос сроков начала речной навигации, снижение выработки электроэнергии и остановка ГЭС, неполное обеспечение потребностей в воде объектов экономики и сельского хозяйства. Помимо прочего заведующая лабораторией альгологии Института биологии внутренних вод им. И. Д. Папанина Российской академии наук Людмила Корнева рассказывала, что Волга может стать грязнее из-за обмеления. А это в свою очередь приводит к массовому мору рыбы.

Сперва обмеление Волги заметили в Рыбинске | Источник: Екатерина Тихомирова Сперва обмеление Волги заметили в Рыбинске | Источник: Екатерина Тихомирова
На дне реки показался старинный городской водозабор | Источник: Екатерина Тихомирова На дне реки показался старинный городской водозабор | Источник: Екатерина Тихомирова
На этом фото наглядно видно, как сильно упал уровень воды в Волге | Источник: Екатерина Тихомирова На этом фото наглядно видно, как сильно упал уровень воды в Волге | Источник: Екатерина Тихомирова
+2
Как отмечают специалисты, такое явление связано с бесснежной зимой | Источник: Екатерина Тихомирова Как отмечают специалисты, такое явление связано с бесснежной зимой | Источник: Екатерина Тихомирова
Местные жители вышли на исследование обнажившегося дна реки | Источник: Екатерина Тихомирова Местные жители вышли на исследование обнажившегося дна реки | Источник: Екатерина Тихомирова

Рыбаки-любители замечали, что в реках действительно стало меньше рыбы. Эксперты тогда же объясняли, что нехватка воды негативно сказывается на нересте.

Интересно, что при обмелении Волги в Ярославской области местным администрациям удалось получить и выгоду. К примеру, когда вода отступила от берегов в Рыбинске, рабочие приступили к разбору старого аварийного причала. В Ярославле же оперативно подняли часть гранитной плитки, которую смыло во время паводка в 2020-м. Это получилось сделать без помощи водолазов.

Мы публиковали подробный разбор о том, почему все так взаимосвязано.

ПО ТЕМЕ
Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора
Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
