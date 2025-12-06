«Зима разгулялась»: в какие регионы в декабре придут лютые морозы

В некоторых регионах температура воздуха опустится до минус 35-42 градусов Источник: Михаил Огнев / FONTANKA.RU

Значительное похолодание ожидается в Северо-Западном, Уральском и Сибирском федеральных округах России. Температура воздуха может опуститься до минус 21-42 градусов. Подробный прогноз предоставил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Зима по-настоящему разгулялась на севере европейской России. В выходные и понедельник температура будет примерно на 5–10 градусов ниже нормы в Архангельской области — до минус 16–21 градуса, в Ненецком автономном округе — до минус 28 градусов, на востоке Коми — до минус 26–29 градусов. На севере Урала в выходные в ЯНАО и ХМАО температура будет на 12–19 градусов ниже нормы: до минус 35–42 градусов», — рассказал он ТАСС.

В Свердловской области 7–9 декабря температура воздуха будет на 6–12 градусов ниже нормы, а морозы могут достичь 30-градусных значений. В Челябинской, Курганской и Тюменской областях ожидается от минус 25 до минус 33 градусов мороза.

Уже на следующей неделе в Томской области ночные температуры опустятся до минус 33–42 градусов, а дневные значения составят минус 26–30 градусов. Аналогичное похолодание ожидается в Омской, Новосибирской, Кемеровской, Иркутской областях, Алтайском крае, Хакасии: от 25 до 34 градусов мороза.

По словам Вильфанда, причиной такой ситуации стал холодный воздух c Северного Ледовитого океана.