Какая погода будет в Ярославле в первую неделю декабря: подробный прогноз по дням

Публикуем данные от синоптиков «Фобос»

133
Синоптики центра «Фобос» дали прогноз на первую неделю декабря в Ярославле. Осадки ожидаются ближе к выходным, 6 и 7 декабря, преимущественно в виде снега и небольшого дождя. Температура воздуха будет держаться в плюсовой зоне, столбик термометра на неделе поднимется до +3 °C.

Погода в Ярославле по дням:

  • в понедельник, 1 декабря, в течение суток на фоне повышенного давления ожидается переменная облачность. Ночью и днем — +1…+3 °С;

  • во вторник, 2 декабря, ожидается переменная облачность. Температура ночью и днем — 0…+2 °С;

  • в среду, 3 декабря, в течение суток на фоне повышенного давления ожидается переменная облачность. Ночью и днем — 0…+2 °С;

  • в четверг, 4 декабря, прогнозируется переменная облачность. Ночью и днем — +1…+3 °С, ветер слабый;

  • в пятницу, 5 декабря, в течение суток на фоне повышенного давления ожидается переменная облачность, небольшой дождь. Температура ночью и днем — +1…+3 °С;

  • в субботу, 6 декабря, ожидается переменная облачность, сильный снег и туман. Ночью и днем — +1…+3 °С;

  • в воскресенье, 7 декабря, прогнозируется облачная погода. Температура воздуха ночью — +1 °С, днем — +2 °С.

Подробный прогноз смотрите на сервисе «Погода 76.RU».

Кристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
