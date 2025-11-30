Какая погода будет в Ярославле в первую неделю декабря: подробный прогноз по дням

Синоптики центра «Фобос» дали прогноз на первую неделю декабря в Ярославле. Осадки ожидаются ближе к выходным, 6 и 7 декабря, преимущественно в виде снега и небольшого дождя. Температура воздуха будет держаться в плюсовой зоне, столбик термометра на неделе поднимется до +3 °C.
Погода в Ярославле по дням:
в понедельник, 1 декабря, в течение суток на фоне повышенного давления ожидается переменная облачность. Ночью и днем — +1…+3 °С;
во вторник, 2 декабря, ожидается переменная облачность. Температура ночью и днем — 0…+2 °С;
в среду, 3 декабря, в течение суток на фоне повышенного давления ожидается переменная облачность. Ночью и днем — 0…+2 °С;
в четверг, 4 декабря, прогнозируется переменная облачность. Ночью и днем — +1…+3 °С, ветер слабый;
в пятницу, 5 декабря, в течение суток на фоне повышенного давления ожидается переменная облачность, небольшой дождь. Температура ночью и днем — +1…+3 °С;
в субботу, 6 декабря, ожидается переменная облачность, сильный снег и туман. Ночью и днем — +1…+3 °С;
в воскресенье, 7 декабря, прогнозируется облачная погода. Температура воздуха ночью — +1 °С, днем — +2 °С.
Подробный прогноз смотрите на сервисе «Погода 76.RU».