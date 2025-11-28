НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Осень «Накроет массив фронтальной облачности»: какую погоду ждать в Ярославле под конец осени

Синоптики предупреждают об аномалиях

В Центральной России ожидаются теплые выходные | Источник: Кристина Полевая / 29.RUВ Центральной России ожидаются теплые выходные | Источник: Кристина Полевая / 29.RU

В Центральной России ожидаются теплые выходные

Источник:

Кристина Полевая / 29.RU

В последние выходные осени регионы Центральной России зальет дождями. Как предупреждают специалисты центра «Фобос», на смену устроившего аномальное потепление циклону придет новый вихрь.

«Ещё один массив фронтальной облачности накроет северо-запад Европейской России. Из-за вторжения теплого воздуха снегопады здесь начнут переходить в дожди», — указано в прогнозе 28 ноября.

Несмотря на наступление декабря говорить о сугробах и морозах в Центральной России пока рано.

В Гидрометцентре России сообщили, что смена сезонов пройдет на фоне положительной аномалии. К примеру, в Москве значения средней суточной температуры превышают климатическую норму. В эти выходные и в Ярославле ожидается плюсовая температура.

Погода в Ярославле по дням:

  • 28 ноября: переменная облачность, 0…+2 °C, ветер западный, умеренный. Ближайшей ночью — переменная облачность, температура -1…+1 °C. Атмосферное давление в пределах нормы;

  • 29 ноября: в течение суток переменная облачность; ночью и днем 0…+2 °C, ветер юго-западный, умеренный;

  • 30 ноября: переменная облачность, небольшой дождь; ночью 0…+2 °C, днем +2…+4 °C, ветер слабый;

  • 1 декабря: в течение суток на фоне повышенного давления ожидается малооблачная погода, небольшой дождь; ночью и днем +2…+4 °С, ветер южный, умеренный;

  • 2 декабря: переменная облачность; ночью и днем 0…+2 °C, ветер западный, умеренный.

Подробный прогноз можно отслеживать с помощью сервиса «Погода 76.RU».

Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора
Потепление Центр Фобос Росгидрометцентр
Комментарии
Гость
1 час
Аномалии, ну и что, главное, чтобы без заморозков!
Гость
1 час
Интересно, что за аномалии нас ждут.
Гость
