«Накроет массив фронтальной облачности»: какую погоду ждать в Ярославле под конец осени

В последние выходные осени регионы Центральной России зальет дождями. Как предупреждают специалисты центра «Фобос», на смену устроившего аномальное потепление циклону придет новый вихрь.

«Ещё один массив фронтальной облачности накроет северо-запад Европейской России. Из-за вторжения теплого воздуха снегопады здесь начнут переходить в дожди», — указано в прогнозе 28 ноября.

Несмотря на наступление декабря говорить о сугробах и морозах в Центральной России пока рано.

В Гидрометцентре России сообщили, что смена сезонов пройдет на фоне положительной аномалии. К примеру, в Москве значения средней суточной температуры превышают климатическую норму. В эти выходные и в Ярославле ожидается плюсовая температура.

Погода в Ярославле по дням:

28 ноября: переменная облачность, 0…+2 °C, ветер западный, умеренный. Ближайшей ночью — переменная облачность, температура -1…+1 °C. Атмосферное давление в пределах нормы;

29 ноября: в течение суток переменная облачность; ночью и днем 0…+2 °C, ветер юго-западный, умеренный;

30 ноября: переменная облачность, небольшой дождь; ночью 0…+2 °C, днем +2…+4 °C, ветер слабый;

1 декабря: в течение суток на фоне повышенного давления ожидается малооблачная погода, небольшой дождь; ночью и днем +2…+4 °С, ветер южный, умеренный;

2 декабря: переменная облачность; ночью и днем 0…+2 °C, ветер западный, умеренный.

Подробный прогноз можно отслеживать с помощью сервиса «Погода 76.RU».