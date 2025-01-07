Потепление и ледяные дожди: синоптики рассказали о сюрпризах погоды во вторую неделю января

Как изменится погода в ближайшие дни Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











В ближайшие дни январских морозов ждать не стоит. К такому выводы пришли специалисты центра «Фобос». По их данным, в Центральную Россию вновь придет потепление. Оно не обойдет стороной и Ярославскую область.

— Аномальное тепло вернется уже сегодня. Его доставит в Европейскую Россию очередной атлантический циклон, облачные поля которого прорвутся на Русскую равнину. Почти везде будут идти осадки, но в виде снега они пройдут только на Средней и Верхней Волге, а также в Карелии. На остальных территориях это будут либо дожди, либо ледяные дожди, — рассказали эксперты центра «Фобос».

По данным «Фобоса», столбики термометров постепенно поползут вверх. Но 7 января в Ярославской области тоже сохранятся легкие морозы.

— А вот в Москве смена погоды пройдет не так гладко. Сегодня в течение дня температура уйдет в плюс, и с 12 до 18 часов высока вероятность довольно интенсивных ледяных дождей! Со среды гололеда не ожидается, зато может формироваться гололедица: до субботы в городе +1…+4 °С в дневные часы и слабый минус — в ночные. Так что под утро на дорогах может образовываться ледяная корка, — рассказали в «Фобосе».

Погода по дням

По данным «Гидрометцентра России», днем, 7 января, в Ярославской области -3 °С, облачно, будет валить снег.

В ночь на 8 января слегка похолодает, до -4 °С, снегопад сохранится. А вот днем температура поднимется уже до плюсовой отметки в 4 °С. Вместо снега временами обещают небольшой дождь.

Ночью, 9 января, — 0 °С, облачно, без осадков. Днем 1 °С, будет пасмурно, но ни снега, ни дождя не прогнозируют.

В ночь на 10 января похолодает до -3 °С, а днем потеплеет до 0 °С. При этом по прогнозу ожидают снег с дождем.

Ночью субботы, 11 января, -1 °С, смешанные осадки сохранятся. Днем 2 °С, снова снег с дождем.