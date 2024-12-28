Праздничные морозы будут? Синоптики дали прогноз на последние дни декабря и Новый год

Эксперты рассказали о прогнозах на конец года Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Конец декабря в Ярославском области и в целом, Центральной России, будет аномально-теплым. К такому выводу пришли эксперты центра «Фобос». Специалисты считают, что в ближайшие дни столбики термометров могут подняться до плюсовых отметок.

— До нового года Русская равнина останется в области мощной положительной аномалии температуры. Правда, в пятницу зима наконец решила напомнить о себе, но явно ошиблась с регионом — интенсивные влажные снегопады прошли в Крыму. Интересно, что температура в Симферополе накануне оказалась ниже, чем в Москве. А Центральная Россия остается во власти аномальной декабрьской оттепели, — рассказали в «Фобосе».

По словам экспертов «Фобоса», причиной потепления в половине Европейской России стал атлантический поток.

— И сегодня в средние широты Русской равнины будет прорываться ещё одна порция согретого Гольфстримом воздуха, — рассказали в «Фобосе». — На пик потепление выйдет в воскресенье–понедельник. К этому времени практически вся территория Европейской России окажется в зоне оттепелей.

В средней полосе и на Северо-Западе днем ожидают температуру в рамках ноябрьского климата — 0…+5°. В Центральной России с 29 декабря прогнозируют слабые дожди вперемешку со снегом. Похолодает лишь в новогоднюю ночь, но очень скоро вернется почти плюсовая температура.

— И начнётся аномальное потепление — вплоть до 30 декабря в течение суток от 0 до +3°. В последний день уходящего года в регион станет поступать более прохладный воздух, и в новогоднюю ночь столбики термометров опустятся до −4°, а днём 1 января 2025 года будет только около 0°, — рассказали в «Фобосе».

Погода по дням

По данным «Гидрометцентра» России в ночь на 29 декабря в Ярославской области будет -2°, облачно без осадков. Днем потеплеет до 1°, пройдет дождь со снегом.

Ночью 30 декабря сохранится плюсовая температура — 1°, вновь ожидают дождь со снегом. Днем 2°, осадки сохранятся.

В ночь на 31 декабря пройдет кратковременный снег, столбики термометра опустятся до -2°. Днем -1°, к снегу добавится дождь.

В новогоднюю ночь на 1 января похолодает до -7°, осадков не будет. А вот днем ждут снега, будет облачно, -4°.