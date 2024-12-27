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Город Новый год — 2025 «Зима еще спит»: синоптик рассказал, какую погоду ждать в новогоднюю ночь

«Зима еще спит»: синоптик рассказал, какую погоду ждать в новогоднюю ночь

Публикуем прогноз для всей России

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Погода 31 декабря

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До Нового года остались считанные дни, а погода за окном больше напоминает позднюю осень со слякотью на дорогах и дождями. Изменится ли ситуация в праздничную ночь?

Своим прогнозом на 31 декабря поделился синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин в интервью с 76.RU.

— Под конец года зима еще спит и просыпаться не хочет. В центральных регионах температура воздуха в конце декабря ожидается в пределах от -2 до +2 градусов с несущественными осадками. А вот 31 декабря начнется похолодание. Где-то к полуночи в Москве температура понизится до -2… -4 градусов, по области — до -2… -7 градусов, — отметил синоптик.

В новогоднюю ночь также ожидается снег. Правда, к утру 1 января он прекратится.

— Далее, вот этот период похолодания, ночью 1 января, с запада начнет наступать очередная теплая волна, и температура будет расти. К утру в Москве потеплеет до 0… +2 градусов, по области примерно тоже в этих пределах — до 0… +3 градусов, — пояснил синоптик Александр Ильин. — Днем температура вырастет, и практически на большей части центрального федерального округа будут наблюдаться положительные температуры, за исключением самых северных районов Костромской и Ярославской областей. Там температура будет находиться в пределах от -1 до -3 градусов.

Погода в Новый год на Урале

В новогоднюю ночь на Урале будет морозно, но значительно теплее, чем в прошлые годы.

— На Урале в Новый год сложится ситуация таким образом, что на севере будет немного теплее, чем в южной части уральского федерального округа, — рассказал Александр Ильин. — То есть если, например, в районах Свердловска, Тюмени, Челябинска и Курганской области в канун Нового года температура будет находиться в пределах -10… -13 градусов, то, например, на том же Ямале будет на 2−3 градуса теплее, то есть где-то -7… -10 градусов с небольшим снегом.

Совсем холодно будет в Восточной Сибири — в Ивенкии, на Таймыре и на севере Иркутской области, где температура может опускаться до -25… -30 градусов. Лютые морозы ожидаются в Якутии.

Погода в Приморье

В приморских районах не стоит ожидать морозов в праздничную ночь.

— От Байкала до Амура ожидается около -20… -25 градусов. В Приморье температура будет более мягкой — до -10 градусов, — отметил синоптик.

Погода на Юге

На российском Юге в ночь с 31 декабря на 1 января ожидается стабильно теплая погода.

— В новогоднюю ночь ожидается +5…+10 градусов, — отметил синоптик Александр Ильин. — В степных районах и в горах — от нуля до -5 градусов, без существенных осадков.

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Комментарии
5
Гость
37 минут
с Кощеем Бессмертным нет никакого желания даже жить, а не то что праздновать
Гость
10 минут
По всей видимости проснется в марте, не иначе.
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