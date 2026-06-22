Работает техника: на месте старинного дома в центре Ярославля возводят пятиэтажку

В центре Ярославля на Пятницкой улице, 4 началась стройка. Участок обнесли забором, на территорию пригнали технику. Раньше здесь располагался старинный одноэтажный дом, но в 2023 году его снесли . В мае 2026 года стало известно, что вместо него на участке возведут пятиэтажное офисное здание на 76 сотрудников.

«В отношении вышеуказанного земельного участка Министерством строительства и ЖКХ Ярославской области застройщику ООО „ЛаМа Инвест“ 17 апреля 2026 выдано разрешение на строительство административного здания с инженерными коммуникациями сроком до 4 января 2027 года», — ранее рассказали 76.RU в городской администрации.

Участок принадлежит все тому же ООО «ЛаМа Инвест». Судя по паспорту объекта, компания указана застройщиком.

«ЛаМа Инвест» — ярославская организация, зарегистрированная в многоэтажке на улице Тургенева, 22 на Пятерке. Компания была создана в января 2007 года. Основное направление работы — аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом.

Директором и единственной владелицей фирмы указана Елена Солина. В 2025 году чистая прибыль «ЛаМа Инвест» составила 1,5 млн рублей.

Елена Солина также является соучредителем ярославского ООО «Улучшение», занимающегося строительством зданий, владелицей ООО «Городстрой», с основным направлением работы в сфере аренды и управления собственной или арендованной недвижимостью. Также Елена частично владеет ООО «Центр ипотеки и недвижимости», ведущим деятельность агентств недвижимости.