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Город Работает техника: на месте старинного дома в центре Ярославля возводят пятиэтажку

Работает техника: на месте старинного дома в центре Ярославля возводят пятиэтажку

Рассказываем, что именно появится на участке

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В центре Ярославля начали строить новый офисный центр | Источник: Анна Ёлкина / 76.RUВ центре Ярославля начали строить новый офисный центр | Источник: Анна Ёлкина / 76.RU

В центре Ярославля начали строить новый офисный центр

Источник:

Анна Ёлкина / 76.RU

В центре Ярославля на Пятницкой улице, 4 началась стройка. Участок обнесли забором, на территорию пригнали технику. Раньше здесь располагался старинный одноэтажный дом, но в 2023 году его снесли. В мае 2026 года стало известно, что вместо него на участке возведут пятиэтажное офисное здание на 76 сотрудников.

«В отношении вышеуказанного земельного участка Министерством строительства и ЖКХ Ярославской области застройщику ООО „ЛаМа Инвест“ 17 апреля 2026 выдано разрешение на строительство административного здания с инженерными коммуникациями сроком до 4 января 2027 года», — ранее рассказали 76.RU в городской администрации.

Участок принадлежит все тому же ООО «ЛаМа Инвест». Судя по паспорту объекта, компания указана застройщиком.

«ЛаМа Инвест» — ярославская организация, зарегистрированная в многоэтажке на улице Тургенева, 22 на Пятерке. Компания была создана в января 2007 года. Основное направление работы — аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом.

Директором и единственной владелицей фирмы указана Елена Солина. В 2025 году чистая прибыль «ЛаМа Инвест» составила 1,5 млн рублей.

Елена Солина также является соучредителем ярославского ООО «Улучшение», занимающегося строительством зданий, владелицей ООО «Городстрой», с основным направлением работы в сфере аренды и управления собственной или арендованной недвижимостью. Также Елена частично владеет ООО «Центр ипотеки и недвижимости», ведущим деятельность агентств недвижимости.

Строительство началось 15 мая | Источник: Анна Ёлкина / 76.RUСтроительство началось 15 мая | Источник: Анна Ёлкина / 76.RU

Строительство началось 15 мая

Источник:

Анна Ёлкина / 76.RU

Генеральный подрядчик — ООО СК «Сегмент». Это — ярославская компания, зарегистрированная на Республиканской улице, 3. Компания занимается строительством жилых и нежилых зданий. Директором указана Наталия Алексеева. Единственный владелец — Павел Лысенков.

Здание будет пятиэтажным | Источник: проектная документацияЗдание будет пятиэтажным | Источник: проектная документация

Здание будет пятиэтажным

Источник:

проектная документация

В 2025 году выручка фирмы составила 109,9 млн рублей. При этом компания сработала с годовым убытком в 315 тысяч рублей.

Объект должны закончить до 4 января 2027 года.

Раньше на этом участке располагался жилой дом, построенный в 1917 году | Источник: Кирилл ПовериновРаньше на этом участке располагался жилой дом, построенный в 1917 году | Источник: Кирилл Поверинов

Раньше на этом участке располагался жилой дом, построенный в 1917 году

Источник:

Кирилл Поверинов

Мы рассказывали историю старинного дома, который раньше стоял на этом месте. Его называли украшением улицы. Здание, не охраняемое законом, снесли, хотя изначально речь шла о его восстановлении.

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Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
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Комментарии
2
Гость
4 минуты
А зачем пустовать месту? Такие здания ведь сносят не просто так, они небезопасны! Зато теперь будет нормальное современное помещение, это уж явно ничуть не испортит исторический облик города
Гость
12 минут
историческая часть города рушится при евраеве и солнечном зиц-мэре ,как никогда ранее, из города делают место куда москвичам удобно съездить развеется на выходные!
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Гость
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