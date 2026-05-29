Город Рассчитано на десятки сотрудников: в центре Ярославля построят новое офисное здание

Рассчитано на десятки сотрудников: в центре Ярославля построят новое офисное здание

Оно будет расположено на участке, где снесли исторический дом

В Ярославле построят новый офисный центр

Источник:

читатель 76.RU, Инспекция государственного строительного надзора / Vk.com

В Ярославле построят новый офисный центр. Он будет расположен на месте снесенного старинного дома на Пятницкой улице, 4 в Ленинском районе. Территория неподалеку от Октябрьской площади уже огорожена забором. Проходившие мимо участка ярославцы замечали спецтехнику.

О том, что на огороженном участке в ближайшее время развернется стройка, 76.RU рассказали в мэрии Ярославля.

«В отношении вышеуказанного земельного участка Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области застройщику ООО „ЛаМа Инвест“ 17 апреля 2026 выдано разрешение на строительство административного здания с инженерными коммуникациями сроком до 4 января 2027 года», — рассказали нашему порталу в городской администрации.

Участок долгое время стоит огороженным

Источник:

читатель 76.RU

В мэрии уточнили, что земельный участок принадлежит тому же ООО «ЛаМа Инвест». То есть, собственники земли сами попросили разрешение на застройку территории с видом разрешенного использования «для эксплуатации административного здания с инженерными коммуникациями».

ООО «ЛаМа Инвест» — ярославская организация, зарегистрированная в многоэтажке на улице Тургенева, 22 на Пятерке. Компания была создана в января 2007 года. Основное направление работы — аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом.

Директором и единственной владелицей фирмы указана Елена Солина. В 2025 году чистая прибыль «ЛаМа Инвест» составила 1,5 млн рублей.

Елена Солина также является соучредителем ярославского ООО «Улучшение», занимающегося строительством зданий, владелицей ООО «Городстрой», с основным направлением работы в сфере аренды и управления собственной или арендованной недвижимостью. Также Елена частично владеет ООО «Центр ипотеки и недвижимости», ведущим деятельность агентств недвижимости.

Стройка на месте снесенного старинного дома

Шевеления вокруг участка в центре Ярославля начались еще весной 2023 года. Раньше на этом месте стоял старинный деревянный дом, построенный в 1917 году. Ярославский историк-краевед Наталья Землянская, рассказывала, что здание могло гореть в 1918-м, однако в 1920-х оно было восстановлено.

В лучшие времена в доме было несколько больших светлых комнат, высокие потолки с лепными карнизами, широкие двери с бронзовыми ручками, изразцовые печи с блестящими медными дверцами. Было два входа: парадный со стороны улицы и крыльцо со двора.

Рабочие несколько недель разбирали здание

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Ярославский историк Александр Пенкин помогал с родословной жителям этого дома. Он нашел фрагмент воспоминаний бывшей жительницы Людмилы Зимохи (Лобовой). Она рассказывала, что здание из-за своей уникальной архитектуры было украшением улицы, которая тогда называлась Матросской.

«В коридоре рядом с нашими комнатами стоял большой белый мраморный умывальник, копия знаменитого умывальника из книги К. Чуковского „Мойдодыр“. Достопримечательностью кухни была русская печь с плитой и котлом для кипячения воды. Было много удобных подсобных помещений, чулан, чердак, который имел выход на балкон. Чердак напоминал мансарду, в летнее время там ставили кровати и спали», — вспоминала Людмила Зимоха.

Старинный дом ветшал с каждым годом

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Раньше вокруг дома был зеленый двор, у крыльца — погреб и двухэтажный сарай для дров. Первый владелец планировал разбить рядом фруктовый сад и успел сделать первые посадки. Дом стоял за забором с башенками, который был украшен декоративными элементами со стороны улицы. В годы войны забор разобрали на дрова. А в 1990 году дом реконструировал научно-технический кооператив «Мантес».

Этот дом памятником не стал. Его не признали объектом культурного наследия (ОКН), а потому, здание не было защищено законом.

В апреле 2023 года рабочие разбирали здание. Тогда они говорили о замене крыши, мол, сносить не будем. Однако уже в праздничные майские выходные от дома остались лишь руины. Власти обещали провести проверку, но с оговоркой о том, что здание не было объектом культурного наследия.

Застройка планировалась давно

К концу 2025 года, когда горожане уже успели подзабыть о сносе здания, стало известно, что на его месте хотят построить офисный центр. Информация о планируемой застройке появилась на сайте Госслужбы охраны объектов культурного наследия Ярославской области. Власти объявили общественные обсуждения с целью не повредить во время работ расположенные рядом ОКН.

Согласно документации, нужно соблюдать осторожность из-за церкви Параскевы Пятницы в Калачной слободе (1747 года, 1868 года) — объекта культурного наследия регионального значения. Например, складировать стройматериалы на расстоянии больше 30 метров от объекта культурного наследия и другие. Проект по обеспечению сохранности ОКН во время строительства здания тогда заказывала компания «Лама Инвест».

Строительство планируется практически впритык к существующему зданию

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

По проекту планировалось строительство пятиэтажного офисного центра. Судя по эскизу, внешняя отделка здания будет выполнена в оранжевых и коричневых оттенках.

Проект офисного центра на Пятницкой улице, 4

Источник:

проектная документация

Здание будет пятиэтажным

Источник:

Инспекция государственного строительного надзора / Vk.com

В инспекции Государственного строительного надзора Ярославской области 8 мая 2026 года рассказали, что здание будет пятиэтажным. В уровне кровли сделают венткамеру и теплогенераторную.

«Здание спроектировано с учётом современных требований к комфорту и доступности: лестничная клетка шириной марша не менее 1,2 м, а также лифт для перемещения между этажами. На каждом этаже здания расположены кабинеты и санузлы. На первом этаже расположена универсальная кабина для маломобильных групп населения. При входе в здание установлен пандус для обеспечения беспрепятственного доступа посетителей с ограниченными возможностями», — рассказали в инспекции.

Уточняется, что офисы рассчитаны на 76 сотрудников.

Алина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Гость
1 час
Трешь конечно, вместе просторных улиц и тротуаров, парков и скверов мы получаем понатыканые кругом к друг другу здания. И все во имя чего чтобы быть в центре. Страна не совсем умных людей, одни понты а ума то нет.
Гость
1 час
Современные здания серые и убогие, не интересны в плане архитектуры совсем. Таланты ушли в прошлое.....
