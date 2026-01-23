НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Из Ярославля можно будет улететь в Нарьян-Мар: когда и за сколько

Из Ярославля можно будет улететь в Нарьян-Мар: когда и за сколько

Подробности о новом авиамаршруте

498
Откроются авиаперелеты из Ярославля в Нарьян-Мар | Источник: Роман Данилкин / 63.RUОткроются авиаперелеты из Ярославля в Нарьян-Мар | Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Откроются авиаперелеты из Ярославля в Нарьян-Мар

Источник:

Роман Данилкин / 63.RU

С 31 марта 2026 года стартует авиасообщение между Ярославлем и Нарьян-Маром.

«Для жителей Ярославской области это возможность открыть для себя уникальный арктический туризм, познакомиться с самобытной культурой ненецкого народа и увидеть природу Заполярья», — отметил заместитель председателя правительства — министр дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области Роман Душко.

Нарьян-Мар — административный центр и единственный город Ненецкого автономного округа. Город находится за Северным полярным кругом, он расположен в низовьях реки Печоры, в 110 км от Баренцева моря.

Перевозчиком станет авиакомпания «РусЛайн». Из ярославского аэропорта самолеты будут вылетать по вторникам в 18:10 и субботам в 11:10. В обратном направлении — по вторникам в 15:05 и субботам в 14:05. Время в пути составит 2 часа 10 минут.

Продажа билетов уже стартовала. Стоимость перелета в одну сторону начинается от 8861 рубля.

Сейчас самолеты из Ярославской области летают в Сочи, Казань и Санкт-Петербург. В правительстве Ярославской области добавили, что ведутся переговоры об открытии маршрутов в Новосибирск, Минеральные Воды, Мурманск и Уфу.

Екатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
