Из Ярославля можно будет улететь в Нарьян-Мар: когда и за сколько

Откроются авиаперелеты из Ярославля в Нарьян-Мар Источник: Роман Данилкин / 63.RU

С 31 марта 2026 года стартует авиасообщение между Ярославлем и Нарьян-Маром.

«Для жителей Ярославской области это возможность открыть для себя уникальный арктический туризм, познакомиться с самобытной культурой ненецкого народа и увидеть природу Заполярья», — отметил заместитель председателя правительства — министр дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области Роман Душко.

Нарьян-Мар — административный центр и единственный город Ненецкого автономного округа. Город находится за Северным полярным кругом, он расположен в низовьях реки Печоры, в 110 км от Баренцева моря.

Перевозчиком станет авиакомпания «РусЛайн». Из ярославского аэропорта самолеты будут вылетать по вторникам в 18:10 и субботам в 11:10. В обратном направлении — по вторникам в 15:05 и субботам в 14:05. Время в пути составит 2 часа 10 минут.

Продажа билетов уже стартовала. Стоимость перелета в одну сторону начинается от 8861 рубля.