Караулят бензовозы и стоят по 8 часов в очередях на заправки. После Крыма топливный кризис накрывает сибирские регионы?

Очередь на заправку «Роснефти» на улице Байкальской в Иркутске тянется по крайней правой полосе и уходит за горизонт Источник: Виктор Лучкин / «ИрСити»

Самые актуальные вопросы на этой неделе во многих регионах по стране — «где заправились?» и «сколько стояли в очереди?». Но есть регионы, где ситуация особенно тяжелая. Мы писали о происходящем в Крыму. После него ограничения на продажу бензина стали вводить в Пензенской, Вологодской, Курской, Белгородской, Брянской и Тюменской областях. Мы постоянно рассказываем о ситуации в стране. Сейчас, например, в масштабный топливный кризис попал Иркутск. Люди там проводят в очередях на заправке одной-единственной сети по 8–9 часов, караулят, когда бензовозы привезут топливо, и толкают машины, у которых кончился бензин. Подробности — в материале наших коллег из IRCITY.RU.

Что происходит в очередях на АЗС

В Иркутске работают несколько сетей АЗС — «Роснефть», «Крайснефть», БРК, ОМНИ и «Газпромнефть». Первой начала вводить ограничения в конце прошлой недели «Крайснефть»: сначала ограничили отпуск топлива до 20 литров в одни руки и запретили наливать бензин в канистры, а затем и вовсе перешли на обслуживание только корпоративных клиентов.

Следом за «Крайсом» аналогичные ограничения ввели и другие сети. Самые большие лимиты на закупку топлива были у «Роснефти» — она начинала с 50 литров в одни руки, к четвергу лимит уменьшился до 30 литров. В канистры бензин не наливают уже больше 7 дней.

К середине этой недели обычные горожане могли заправить свои машины только на заправках «Роснефти» — остальные сети либо закрывали отдельные АЗС, либо обслуживали только корпоративных клиентов.

В среду и четверг очереди на «Роснефти» начали стремительно расти. Днем 25 июня люди проводили в них по 4–5 часов, ночью время ожидания увеличилось до 7–9 часов на разных заправках. Длина очередей достигала 3–4 километров.

Пробка на заправку в Иркутске днем 25 июня Источник: Виктор Лучкин / «ИрСити»

— Мне товарищ вчера говорил: «Надо очередь на заправку с ночи занимать». Думал, шутит. А сейчас встрял. Уже почти 2 часа. Я тут живу рядом, мне больше негде заправиться. На других заправках уже к 12 часам бензина нет, — говорил днем 25 июня корреспонденту «ИрСити» один очень уставший водитель, которому до заправки оставалось около полутора километров и еще часа 2–3 ожидания.

Те, кто доехал сюда к 11 вечера, встали в очередь около 18–19 часов Источник: Виктор Лучкин / «ИрСити»

— Я вообще в шоке, что у вас тут творится. В Ангарске всё спокойно — подъехал, заправился. У меня бензина осталось километров на 30, я не доеду до Ангарска, а больше и негде, — устало рассказывал еще один мужчина, оказавшийся в Иркутске по работе.

Отдельные водители признавались, что крутят мысли о том, чтобы бросить машину прямо в пробке.

Утром 26 июня выяснилось, что тем, кто простоял днем по 4–5 часов, сильно повезло, потому что ночью очереди увеличились вдвое. В 8–9 утра смогли заправиться те, кто вставал в очередь в полночь или час ночи.

Пробка на АЗС ранним утром 26 июня начиналась за 1,5 автобусных остановки от заправки Источник: Виктор Лучкин / «ИрСити»

— Нигде больше нет бензина, только на «Роснефти». Только дизтопливом можно спокойно заправиться, — рассказал водитель, в глазах которого читалось, что он очень жалеет, что не заправляется дизтопливом. К этому моменту он провел в очереди около 4 часов.

За ночь остановка на АЗС не улучшилась: те, кто заправлял с 8–9 утра, стояли в очереди примерно с полуночи Источник: Виктор Лучкин / «ИрСити»

— Да нормально себя чувствуем. Главное, что никто не помер. Пока что, — шутил другой водитель, заправлявший машину в девятом часу утра. Он стоял в очереди с 23:30 предыдущего дня.

Утром 26 июня перевозчик, который возит пассажиров между Ангарском и Иркутском, заявил, что топлива у него осталось на неделю.

О чём говорят власти

В Иркутской области создан оперативный штаб при правительстве региона, который должен урегулировать ситуацию с топливом. Пока известно, что он направил заявку по потребности с топливом в Москву, а также обсуждал вопрос о выделении отдельных АЗС под заправку спецтранспорта.

Губернатор региона Игорь Кобзев 25 июня срочно улетел в Москву, где встретился с зампредом правительства России Александров Новаком. Власти сообщали, что глава региона передал Новаку свои предложения по урегулированию ситуации, которые будут обсуждать на федеральном штабе, но в чём они заключались — не конкретизировали.

Власти заявляют, что с бензином всё нормально.

В России сформировано достаточно топлива для обеспечения внутреннего рынка. Об этом сообщил заместитель председателя правительства РФ Александр Новак.