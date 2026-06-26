НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+15°C

Сейчас в Ярославле
Погода+15°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +14

2 м/c,

вос.

 752мм 63%
Подробнее
3 Пробки
USD 75,63
EUR 85,77
Где есть бензин: онлайн
Закроется популярное кафе
Кому делегировать бизнес-процессы?
Газ вместо с бензина?
Современная медицина рядом
Фоторепортаж с выпускного
Автомобилист — о бензине
Винит врачей в смерти сына
Афиша на неделю
Дороги и транспорт Площадь в центре Ярославля перекроют — в связи с чем

Площадь в центре Ярославля перекроют — в связи с чем

Ограничения будут действовать сутки

81
Где будут праздновать День молодёжи в Ярославле | Источник: Мария Ленц / NGS24.RUГде будут праздновать День молодёжи в Ярославле | Источник: Мария Ленц / NGS24.RU

Где будут праздновать День молодёжи в Ярославле

Источник:

Мария Ленц / NGS24.RU

На День молодёжи в Ярославле перекроют Советскую площадь. Здесь пройдет фестиваль «Яро.Славно.Молодежно».

Проезд на площадь будет закрыт со всех сторон на следующих участках улиц: Кирова, Нахимсона, Советская площадь, Народный переулок, площадь Челюскинцев. Ограничения введут с 8:00 до 00:00 27 июня. Как объяснили в мэрии города, такие меры необходимы для обеспечения безопасности дорожного движения.

«Также с 22:00 26 июня до 00:00 27 июня на вышеуказанных участках улиц вводится временное ограничение остановки и стоянки транспортных средств», — дополнили в мэрии.

Схема перекрытия дорог на День молодёжи в Ярославле | Источник: мэрия ЯрославляСхема перекрытия дорог на День молодёжи в Ярославле | Источник: мэрия Ярославля

Схема перекрытия дорог на День молодёжи в Ярославле

Источник:

мэрия Ярославля

Напомним, молодёжный фестиваль «Яро.Славно.Молодёжно» пройдёт на Советской площади 27 июня с 14:00 до 22:00. Организаторы праздника подготовили интерактивные площадки, выступления, мастер-классы и активности от молодёжных сообществ. Вход свободный, подробное расписание можно узнать в группе фестиваля.

В нашей афише мы рассказали о предстоящих фестивалях, концертах, экскурсиях, кинопоказах и спектаклях на 27 и 28 июня. Узнать подробную программу можно здесь.

ПО ТЕМЕ
Екатерина ТарыгинаЕкатерина Тарыгина
Екатерина Тарыгина
корреспондент
Перекрытие дороги Фестиваль День молодежи
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Гость
ТОП 5
Мнение
«Тебя сканируют везде»: почему в Китае невозможно потеряться и как там живут без наличных — опыт туристки
Ирина Катигарова
Предприниматель
Мнение
«Машина холодная, подвеска жесткая»: вердикт водителя, который сменил европейские иномарки на «Москвич-3»
Сергей Гимгин
Мнение
«Просто разрыв»: ярославцы съездили в Турцию на машине и рассказали, сколько им это стоило
Иван Красовский
Роуд-трипы
Мнение
Аннулированные работы, контроль за временем: учитель из Ярославля честно рассказал об изнанке ЕГЭ
учитель из Ярославля
Мнение
«Дом мечты оказался не моей мечтой». Откровения многодетной матери о том, почему загородная жизнь стала разочарованием
София Турбина
Рекомендуем