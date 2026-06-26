Площадь в центре Ярославля перекроют — в связи с чем

Где будут праздновать День молодёжи в Ярославле Источник: Мария Ленц / NGS24.RU

На День молодёжи в Ярославле перекроют Советскую площадь. Здесь пройдет фестиваль «Яро.Славно.Молодежно».

Проезд на площадь будет закрыт со всех сторон на следующих участках улиц: Кирова, Нахимсона, Советская площадь, Народный переулок, площадь Челюскинцев. Ограничения введут с 8:00 до 00:00 27 июня. Как объяснили в мэрии города, такие меры необходимы для обеспечения безопасности дорожного движения.

«Также с 22:00 26 июня до 00:00 27 июня на вышеуказанных участках улиц вводится временное ограничение остановки и стоянки транспортных средств», — дополнили в мэрии.

Схема перекрытия дорог на День молодёжи в Ярославле Источник: мэрия Ярославля

Напомним, молодёжный фестиваль «Яро.Славно.Молодёжно» пройдёт на Советской площади 27 июня с 14:00 до 22:00. Организаторы праздника подготовили интерактивные площадки, выступления, мастер-классы и активности от молодёжных сообществ. Вход свободный, подробное расписание можно узнать в группе фестиваля.