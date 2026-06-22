Четыре фестиваля и бесплатное кино: афиша событий на неделю с 22 по 28 июня в Ярославле

Молодежный, театральный, музыкальный — и это ещё не весь список фестивалей недели Источник: Кирилл Поверинов

Последняя неделя июня в Ярославле будет жаркой не на термометрах, а на события. Город ждут сразу четыре фестиваля, бесплатные концерты и кино. Рассказываем, куда можно сходить в Ярославле на неделе 22 по 27 июня в этой афише.

22 июня, понедельник

Спектакли

18:30 — спектакль «Бегущая с волками» (16+) на основной сцене Волковского театра. Эта постановка перевернет ваше представление о хорошо известных сюжетах как «Синяя Борода» и «Девочка со спичками». Актрисы Волковского театра приглашают вас отправиться вместе с ними в захватывающее приключение и встретится с истинной женской силой и природой. Билеты от 300 до 2000 рублей.

19:00 — спектакль «Вечно живые» (12+) в Доме актёра им. Сергея Пускепалиса. Главная героиня Вероника хранит память о возлюбленном Борисе, который ушёл на фронт, но семья противится её выбору. Билеты от 400 до 600 рублей.

Мастер-классы и лекции

18:30 — лекция «Мы и общество: возможно ли счастье в одиночку?» (16+) от психолога-практика Полины Ермишкиной в Некрасовской библиотеке. Участники встречи разберут, почему благополучие напрямую зависит от качества связей с окружающими. Вход свободный.

19:00 — показ с обсуждением фильма «Отдел кадров» (18+) от проекта «Нефть» в пространстве «Балкон» (улица Свободы, 46). Это тайское кино о беременной девушке Френ, которая работает в отделе кадров и ежедневно сталкивается с давлением беспощадной корпоративной среды. Билеты 500 рублей.

Музеи

10:00-18:00 — свободный вход в Музей боевой власти в честь акции «Свеча памяти» (6+). В этот день по экспозиции будет экскурсия, а также «Минута молчания». В 14:00 пройдёт показ художественного фильма, а перед этим будет организована работа с Книгами памяти для поиска родственников, участвовавших в войне.

23 июня, вторник

Концерты

20:00 — сольный концерт группы «Ssshhhiiittt!» (16+) в «Руки вверх! Бар». Тур приурочен к 10-летию коллектива, сыграют свои хиты. Билеты от 2200 до 3500 рублей.

Спектакли

В ТЮЗе проходят не только спектакли, но и экскурсии Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

11:00 — спектакль «Чучело» (12+) в Доме актёра им. Сергея Пускепалиса. По сюжету в классе подростков появляется тот, кого выбирают объектом травли. И кажется, что никто не сможет остановить снежный ком из оскорблений. Билеты 400 рублей.

11:00 — спектакль «Разыскивается Карлсон» (6+) в ТЮЗе. Продолжение известной истории про Карлсона и Малыша на сцене театра. Билеты от 400 до 500 рублей.

16:00, 19:00 — спектакль «Шинель» (12+) пройдёт в Волковском театре в рамках фестиваля «Волков. Подмостки». Это не привычная история Гоголя, а эксперимент, где гоголевский текст звучит с неожиданной силой и современностью. Билеты 2000 рублей.

19:00 — спектакль «До свидания, девочки!» (12+) пройдёт в Доме актёра им. Сергея Пускепалиса в рамках фестиваля «Волков. Подмостки». Он создан по мотивам воспоминаний Ильи Рабиновича — ярославского земляка, фронтовика и автора книг о войне. Билеты от 800 до 1200 рублей.

Мастер-классы и лекции

19:00 — показ с обсуждением фильма «Госфорд Парк» (18+) от команды «Нефть» в пространстве «Кущи» (Волжская набережная, 4). Владелец роскошного поместья Госфорд Парк, сэр Уильям Маккордл, собирает под одной крышей родню, друзей и знакомых. Все рассчитывают на хорошие выходные, но хозяина встречи внезапно находят убитым. Билеты 500 рублей.

Экскурсии

15:00 — экскурсия с главным художником ТЮЗа (6+). Участникам расскажут историю театра, а также о режиссерах и актерах, которые в нём работали. Алексеева Екатерина Константиновна покажет механику и оборудование сцены, мастерские театра, декорации, костюмы, реквизит. Билеты 1000 рублей.

18:30 — экскурсия «НеПростоВаленки» и аудиоспектакль «До скорова свидания» (12+) на Ярославской фабрике валяной обуви в рамках проекта «Волков. Подмостки». Этот аудиоспектакль — о жизни фабрики в годы Великой Отечественной войны. Участники пройдут по действующим цехам, а в наушниках будут звучать истории работавших здесь людей. Билет 1400 рублей.

24 июня, среда

Концерты

19:00 — концерт «VOTA. Ищите слово люблю» (12+) в Ваксман-центре. Это современная исполнительница со своим музыкальным проектом. Билеты от 700 до 800 рублей.

16:00, 19:00 — концерт «День рождения хорошего человека» (16+) в Волковском театре. Камерный музыкально-поэтический театральный концерт, в котором поэзия шестидесятников сочетается с музыкой из советских кинофильмов. Билеты 2500 рублей.

Спектакли

11:00 — спектакль «Пеппи Длинный чулок» (6+). Известная история по повести А. Линдгрен оживёт на сцене ТЮЗа. Билеты от 400 до 500 рублей.

15:00 — спектакль «Зимородок» (6+) в Доме актёра им. Сергея Пускепаплиса в рамках фестиваля «Волков. Подмостки». Это постановка по мотивам одноимённой повести Юрия Яковлева, где школьники узнают о подвиге молодого партизана, получившего прозвище Зимородок. Все собранные с продажи билетов средства будут направлены на помощь подопечным фонда «Дети Ярославии». Билеты 350 рублей.

Лекции

21:15 — показ с обсуждением фильма «Отель Гранд Будапешт» (18+) от команды «Нефть» на веранде ресторана «Райские сады» (улица Свободы, 87А). «Гранд Будапешт» — это не просто отель, а место разных непредсказуемых историй. Консьерж Густав и его юный протеже Зеро Мустафа постоянно оказываются во что-то втянутыми — от кражи ценной картины до ужасных событий двух мировых войн. Билеты 500 рублей.

Экскурсии

18:00 — экскурсия «Прогулка с экономкой в Доме Болконского». Смешливая экономка Мари расскажет гостям о дамских штучках и мужских секретах из позапрошлого века и проведёт по дому. Билеты 1500 рублей. Место: Волжская набережная, 7.

Встречи

19:00 — творческая встреча «Киногостиная Александра Колбовского. Эпизод 2 „Шалтай-болтай“» (18+) в Доме актёра им. Сергея Пускепалиса в рамках фестиваля «Волков. Подмостки». На вечере актриса Волковского театра Елена Сусанина расскажет о своем профессиональном пути и главной кинороли в карьере. После пройдёт показ художественного фильма «Керосин». Билеты от 600 до 800 рублей.

25 июня, четверг

Концерты

18:30 — концерт «Летний драйв» (12+) в Концертном зале им. Л. В. Собинова. Ярославский академический губернаторский симфонический оркестр сыграет рок-хиты в обработке. Билеты 1200 до 2500 рублей.

Спектакли

12:00, 14:00 — аудиоспектакль «Течение» (12+) в рамках фестиваля «Волков. Подмостки». Купеческая пара погружает участников спектакля в ускользающий мир прошлого, прогуливаясь по Тверицкой набережной перед неминуемым отъездом. Билеты 1200 рублей. Сбор у Тверицкой набережной, дом 9.

16:00 — спектакль «Сердце Эдварда» (12+) в ЯГПУ им. К. Д. Ушинского в рамках фестиваля «Волков. Подмостки». Театр «КЛЮЧ» покажет историю об удивительном превращении фарфоровой куклы в живое существо. Билеты 350 рублей.

18:00 — спектакль «Шёл одноногий дождь» (16+) от Ярославского колледжа культуры в баре «A-trip» в рамках фестиваля «Волков. Подмостки». История по пьесе Семёна Ковалева сосредоточена вокруг жизни провинции, где герои сталкиваются с отсутствием перспектив и достойной работы. Билеты 350 рублей.

18:00 — спектакль «Иванов» (12+) в Доме актёра им. Сергея Пускепалиса в рамках фестиваля «Волков. Подмостки». «ТЕАТР.ТЕХ» представит постановку по пьесе Антона Павловича Чехова. Билеты 350 рублей.

18:30 — спектакль «Старомодная комедия» (16+) в ТЮЗе. Комедия по одноимённой пьесе Алексея Арбузова. История о двух немолодых людях, которые встретились в санатории на Рижском взморье. Билеты от 600 до 800 рублей.

18:30 — спектакль «Венецианские близнецы» (12+) на основной сцене Волковского театра. Главные герои комедии — разлученные в детстве братья-близнецы Тонино и Дзанетто. Оба вдруг оказываются в Вероне, и от этого в городе начинается путаница. Билеты от 300 до 2000 рублей.

Кинопоказы

19:30 — показ фильма «Бесконечные дни» (12+) от проекта показов авторского неигрового кино «Докер». Просмотр пройдёт в ТРЦ «Яркий» в 3-м зале кинотеатра «КиноФормат». Это красочный фильм о последних днях лета, где люди уже ощущают, что совсем скоро начнётся осень. Но ещё есть этот бесконечный день чистого счастья. Билеты 500 рублей.

Экскурсии

15:00 — экскурсия с главным художником ТЮЗа (6+). Участникам расскажут историю театра, а также о режиссерах и актерах, которые в нём работали. Алексеева Екатерина Константиновна покажет механику и оборудование сцены, мастерские театра, декорации, костюмы, реквизит. Билеты 1000 рублей.

18:00 — экскурсия «НеПростоВаленки» и аудиоспектакль «До скорова свидания» (12+) на Ярославской фабрике валяной обуви в рамках проекта «Волков. Подмостки». Этот аудиоспектакль — о жизни фабрики «Упорный труд» в годы Великой Отечественной войны. Участники пройдут по действующим цехам, а в наушниках будут звучать истории людей. Билет 1400 рублей.

26 июня, пятница

Концерты

18:30 — концерт «Летний драйв» (12+) в Концертном зале им. Л. В. Собинова. Ярославский академический губернаторский симфонический оркестр сыграет рок-хиты в обработке. Билеты 1200 до 2500 рублей.

20:00 — музыкальный арт-перфоманс «Рок-валенок с группой Волков-бэнд» (18+) на Ярославской фабрике вяленой обуви в рамках фестиваля «Волков. Подмостки». Переосмысленные рок-хиты с элементами русского фольклора в исполнении кавер-группы актёров Волковского театра. Перед перфомансом в 19:30 пройдёт модный показ Елены Пелевиной «Русский стиль». Билеты 850 рублей.

Спектакли

12:00, 14:00 — аудиоспектакль «Течение» (12+) в рамках фестиваля «Волков.Подмостки». Купеческая пара погружает участников спектакля в ускользающий мир прошлого, прогуливаясь по Тверицкой набережной перед неминуемым отъездом. Билеты лучше взять заранее — 1200 рублей. Сбор у дома № 9 на Тверицкой набережной.

18:30 — музыкальный спектакль «Капитанская дочка» (12+) в ТЮЗе от Костромского государственного драматического театра им. А. Н. Островского в рамках проекта «Театральный поезд». Билеты от 800 до 1500 рублей.

18:30 — спектакль «Предстоящее событие» (16+) на камерной сцене Волковского театра. Однажды вечером в кабинет к доктору приходит скромный молодой мужчина. Но он оказывается не простым, и сидит на приёме со своим антиподом, ненавидящим человечество. Билеты от 200 до 1500 рублей.

19:00 — иммерсивный спектакль «Письма к Лавру» (12+) в рамках фестиваля «Волков. Подмостки» в духовно-просветительском центре «Ставрос». Отец Лавр жил в Ярославле почти 200 лет назад, и был настоятелем Крестовоздвиженского прихода. Зрители будут путешествовать по чертогам его памяти, наполненной тревогами, переживаниями, страхами, радостями его прихожан. Билеты 400 рублей.

19:00 — спектакль «Рыбий глаз» (16+) пройдёт в ДК «Красный Перекоп» от московского театра «Револьер» в рамках фестиваля «Волков. Подмостки». В этой истории в поселке под Петербургом пропадает 11-летний Юра Вешняков. Раскрыть дело берется следователь Рудаков, перед которым предстают мрачные тайны посёлка. Билеты 500 рублей.

19:00 — спектакль «Чучело» (12+) в Доме актёра им. Сергея Пускепалиса. По сюжету в классе подростков появляется тот, кого выбирают объектом травли. И кажется, что никто не сможет остановить снежный ком из оскорблений. Билеты 400 рублей.

Мастер-классы и лекции

16:00 — открытая лекция о выдающихся театральных деятелях Ярославского региона (12+) в ТЮЗе в рамках проекта «Театральный поезд». Проведет Валентин Николаевич Степанов — доктор филологических наук. Вход бесплатный, по предварительной регистрации на сайте театра.

Экскурсии

18:00 — экскурсия «НеПростоВаленки» и аудиоспектакль «До скорова свидания» (12+) на Ярославской фабрика валяной обуви в рамках проекта «Волков. Подмостки». Этот аудиоспектакль — о жизни фабрики «Упорный труд» в годы Великой Отечественной войны. Участники пройдут по действующим цехам, а в наушниках будут звучать истории людей. Билет 1400 рублей.

19:00 — аудиоспектакль-экскурсия «Код усадьбы» (12+) в рамках фестиваля «Волков. Подмостки». Он пройдёт в двухэтажном ретро-автобусе, маршрут которого пролегает по историческим усадьбам Ярославля. Каждая локация — улика, а каждый архитектурный элемент — зашифрованное послание из прошлого. Билеты 980 рублей.

Кинопоказ

16:00, 20:00 — показ советского комедийного фильма «Кадриль» (1999) в кинотеатре под открытым небом на острове Даманский. Сюжет расскажет о двух семейных парах из далекой прибайкальской деревушки Две соседки решили в сердцах «махнуться» своими непутевыми, подвыпившими мужиками. Вход бесплатный.

27 июня, суббота

Фестивали

14:00-22:00 — молодёжный фестиваль «Яро.Славно.Молодёжно» на Советской площади. На большом празднике будут ждать интерактивные площадки, выступления, мастер-классы и активности от молодёжных сообществ. Вход свободный, подробное расписание фестиваля можно узнать в группе.

14:00 — Открытие театральной недели на Советской площади в Ярославле, события фестиваля пройдут с 27 июня по 5 июля. Ежедневно по центральным улицам города будут расходиться «бродячие артисты», чтобы рассказать жителям и гостям региона о самых ярких событиях фестиваля и подарить хорошее настроение. Пройдут спектакли, концерты, мастер-классы и развлекательные программы. Город ждут звездные концерты от Юрия Башмета с государственным симфоническим оркестром «Новая Россия» и филармонической хоровой капеллой «Ярославия». А также на главной сцене вы один из дней театральной недели выступит Надежда Бабкина, ярославский губернаторский симфонический оркестр, покажут спектакль театра-студии «12» Никиты Михалкова. Расписание событий недели — здесь.

17:00-23:00 — второй день музыкального фестиваля «Jazz park» в Джаз-центре. В этот день на сцене выступят коллективы из Архангельска и Москвы, а в конце дня пройдёт джем-сейшн, где артисты будут играть на одной сцене в формате импровизации. Первый день фестиваля с 2021 года проходит на теплоходе, во время поездки в этом году для гостей сыграют группы из Ярославля, Санкт-Петербурга и Москвы, но билетов на знаковое событие первого дня уже нет.

Билеты на концерт второго дня бронируются в группе Джаз-центра. Стоимость 1000 рублей.

18:00 — фестиваль «Окрошка-фест» в пространстве «Кущи». На мероприятии будут лекции по антропологии и теории культуры, кинопоказ, дискуссии, и угощение окрошкой. Вход по донату, желательная сумма — 300 рублей.

Концерты

19:30 — концерт-мистерия «Не отвержи мене» (6+) в духовно-просветительском центре «Ставрос». В программе будут звучать византийские и русские духовные песнопения. Исполнителями будут хор и вокальный ансамбль Internum Sonus, дирижёр Дмитрий Королёв и хормейстер Анастасия Полякова. Билеты 600 рублей.

Спектакли

10:00 — аудиоспектакль «Течение» (12+) в рамках фестиваля «Волков. Подмостки». Купеческая пара погружает участников спектакля в ускользающий мир прошлого, прогуливаясь по Тверицкой набережной перед неминуемым отъездом. Билеты на сайте фестиваля — 1200 рублей.

11:00 — спектакль «Принцесса на горошине» (6+) в ТЮЗе от Камерного драматического театра Костромы в рамках проекта «Театральный поезд». Это всем известная история о поисках настоящей достойной невесты для принца. Билеты от 400 до 500 рублей.

12:00 — аудиоспектакль «Миссия невыполнима-9» (12+) в рамках фестиваля «Волков. Подмостки». Можно послушать в здании бывшей школы на железнодорожной станции Урочь в Тверицах. Она была построена в 1900 году благодаря Савве Мамонтову. Дом определили к сносу, но усилиями местных активистов и выпускников он стал детским досуговым центром «Вверх». Билеты 400 рублей.

13:00 — спектакль-читка «Разбирая „Нахлебника“» (12+) от московского Театра труда в Академии Н. П. Пастухова в рамках фестиваля «Волков. Подмостки». В основе постановки — история в усадьбе Елецких, куда приезжают новые хозяева. Билеты 450 рублей.

15:00, 17:00 — иммерсивный спектакль «Письма к Лавру» (12+) в рамках фестиваля «Волков.Подмостки» в духовно-просветительском центре «Ставрос». Отец Лавр жил в Ярославле почти 200 лет назад, и был настоятелем Крестовоздвиженского прихода. Зрители будут путешествовать по чертогам его памяти, наполненной тревогами, переживаниями, страхами, радостями его прихожан. Билеты 400 рублей.

16:00 — спектакль «4 Танечки» (16+) в Академии Н. П. Пастухова в рамках фестиваля «Волков. Подмостки». Усталый режиссер в череде актерских анкет ищет ту самую Татьяну Ларину. В этот раз он разочаровывается и дает возможность выбора зрителям. И чем закончится спектакль — зависит только от зала. Билеты 960 рублей.

Мастер-классы и лекции

11:00 — мастер-класс по созданию икебаны в Губернаторском саду «Линия. Прямая» (6+). В мастер-класс входит экскурсия по саду и само создание букета в традиционной японской технике. Но работа не забирается с собой. Билеты 1000 рублей.

17:00 — встреча «Художники. Любой цвет любым цветом» (16+) в Художественном музее. Это часть цикла встреч «Дом в разрезе», которые посвящены 95-летию одноимённой картины. Участники станут гостями «Дома» и узнают все его тайны. Встречу проведёт Марина Полывяная, автор и куратор проекта «Дом в разрезе». Билеты 500 рублей.

Игры

16:00 — квиз (16+) по Ярославлю в арт-центре «Юник» (Свободы, 28/86). Участники будут угадывать знаменитые и не очень места, вспоминать фильмы и музыку, и включать логику. Участие 700 рублей, для победителей будут призы.

Экскурсии

12:00 — экскурсия «НеПростоВаленки» и аудиоспектакль «До скорова свидания» (12+) на Ярославской фабрика валяной обуви в рамках проекта «Волков. Подмостки». Этот аудиоспектакль — о жизни фабрики «Упорный труд» в годы Великой Отечественной войны. Участники пройдут по действующим цехам, а в наушниках будут звучать истории людей. Билет на сайте фестиваля — 1400 рублей.

Встречи

18:00 — чаепитие на открытом воздухе от китайской чайной «UnderChai». Команда чайной во дворе на Республиканской, 61. угостит всех желающих сортами чая, привезёнными из Китая. Вход свободный.

Кинопоказы

16:00, 20:00 — показ советского фильма «Решение о ликвидации» (1985) года в кинотеатре под открытым небом на Даманском острове. Вход бесплатный.

28 июня, воскресенье

Фестивали

17:00-23:00 — третий день музыкального фестиваля «Jazz park» в Джаз-центре. В этот день на сцене выступят коллективы из Ярославля, Москвы и Тель-Авива, а в конце дня пройдёт джем-сейшн, где артисты будут играть на одной сцене в формате импровизации. Билеты бронируются в группе Джаз-центра. Билеты 1000 рублей.

Концерты

15:00 — концерт-лекция «Не отвержи мене» (6+) в Ярославской духовной семинарии. На встрече зрители через выступление проследят как менялись песнопения от византийского распева до русского духовного концерта эпохи Екатерины Великой. Билеты 600 рублей.

18:00 — концерт «Органные фантазии» (12+) в Концертном зале им.Л.В.Собинова. Лауреаты международных конкурсов сыграют органе и споют в меццо-сопрано композиции классиков. Билеты от 500 до 800 рублей.

Спектакли

10:00, 14:00 — аудиоспектакль «Течение» (12+) в рамках фестиваля «Волков.Подмостки». Купеческая пара погружает участников спектакля в ускользающий мир прошлого, прогуливаясь по Тверицкой набережной перед неминуемым отъездом. Место сбора — Тверицкая набережная, 12. Билеты 1200 рублей.

12:00 — аудиоспектакль «Миссия невыполнима-9» (12+) в рамках фестиваля «Волков.Подмостки». Можно послушать в здании бывшей школы на железнодорожной станции Урочь в Тверицах. Она была построена в 1900 году благодаря Савве Мамонтову. Дом определили к сносу, но усилиями местных активистов и выпускников он стал детским досуговым центром «Вверх». Билеты 400 рублей.

14:00, 18:00 — благотворительный спектакль «Письма к Богу» (12+) от театра «Вне стен» из Саратова в рамках фестиваля «Волков. Подмостки». Первый показ пройдёт у Мэрии города, второй — у Главпочтампта. Двенадцать последних дней неизлечимо больного мальчика в больнице. Сиделка предлагает ему писать письма Богу, и в них он проживает целую жизнь. Билеты 800 рублей.

15:00,18:00 — спектакль «Реставратор: Человек-Судьба-Искусство» (16+) в Волковском театре в рамках фестиваля «Волков. Подмостки». В основе пьесы — интервью с ведущими реставраторами Владимирской земли, где главный герой рассказывает о специфике ремесла. Билеты 500 рублей.

16:00 — спектакль «Бро. Бродский» (16+) в баре «A-trip» от саратовского театра «Вне стен» в рамках фестиваля «Волков. Подмостки». Эта постановка — размышление о творчестве Бродского и его актуальности сегодня. Зрителям предлагается записывать фрагменты «лекции» в блокнот — мысли, которые могут откликнуться именно сегодня. Билеты 500 рублей.

16:00, 19:00 — спектакль «Немой официант» (16+) в Доме актёра им. Сергея Пускепалиса от московского театра «Около» в рамках фестиваля «Волков. Подмостки». Два киллера, Бен и Гас, заперты в подвальном помещении в ожидании очередного «заказа». Но тут допотопный кухонный лифт («немой официант») внезапно начинает спускать требования на кулинарные изыски. Билеты 450 рублей.

21:00 — моноспектакль «Меломан» от Васи Ложкина (18+) и вечеринка-закрытие фестиваля «Волков-подмостки» с DJ сетом в баре «A-trip». Билеты 1800 рублей.

Мастер-классы и лекции

17:30 — обсуждение книги Кадзуо Исигуро «Не отпускай меня» (18+) от команды «Полемика» в кофейне «Буланже» (улица Республиканская, 61, 1 этаж). По сюжету трое друзей в альтернативной Британии растут в изолированной школе-интернате. В стоимость встречи входит угощение. Участие от 550 до 1000 рублей, необходима регистрация в группе.

Экскурсии

12:00 — экскурсия «НеПростоВаленки» и аудиоспектакль «До скорова свидания» (12+) на Ярославской фабрика валяной обуви в рамках проекта «Волков.Подмостки». Этот аудиоспектакль — о жизни фабрики «Упорный труд» в годы Великой Отечественной войны. Участники пройдут по действующим цехам, а в наушниках будут звучать истории людей. Билет 1400 рублей.

Кинопоказы