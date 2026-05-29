Город Где в Ярославле покататься на велосипеде: топ маршрутов

Где покататься на велосипеде в Ярославле | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

Где покататься на велосипеде в Ярославле

Источник:

Александра Мамонтова / 76.RU

С наступлением тепла в Ярославле стало появляться все больше велосипедистов. В жару хочется прокатиться с ветерком по улице, а не сидеть в душных автобусах.

В городе предусмотрены несколько специальных маршрутов для двухколесного транспорта. Согласитесь, куда удобнее крутить педали по специальной дорожке, где пешеходы не создают помех.

Где находятся велодорожки в Ярославле:

  1. парк «Даманский»;

  2. парк «Нефтяник»;

  3. парк 30-летия Победы;

  4. улица Красноборская;

  5. Волжская набережная;

  6. Которосльная набережная.

Самой удачной для катания в мэрии города называют велодорожку в историческом центре города. Она охватывает набережные Волги и Которосли.

Популярностью пользуется маршрут по историческому центру | Источник: Серафима Пантыкина / Городские медиа
В Заволжском районе велодорожка идет от улицы Сахарова до Университетской | Источник: Серафима Пантыкина / Городские медиа
Покататься можно и в парке «Нефтяник» | Источник: Серафима Пантыкина / Городские медиа
В Брагине велосипедисты катаются в местном парке | Источник: Серафима Пантыкина / Городские медиа

«Дорожка имеет твердое покрытие переменной ширины — от 3 до 5 метров и обустроена соответствующими дорожными знаками и дорожной разметкой. К особенностям организации движения на маршруте следует отнести то, что отдельные участки велосипедной дорожки выполнены в одном уровне с проезжей частью дорог и отделены от полос для движения автотранспорта дорожной разметкой, на отдельных участках велосипедная дорожка сужается и сопряжена с пешеходной дорожкой», — дополнили в мэрии.

Проезжать по правому краю проезжей части могут велосипедисты в возрасте старше 14 лет. Это возможно при отсутствии велосипедной дорожки. Главное — не мешать движению пешеходов. Дети старше 14 лет выезжать на велосипеде на дорогу не могут — им разрешено передвигаться только по тротуарам и велопешеходным дорожкам.

Интересно, что в следующем году в городе могут появится новые маршруты.

«Мероприятия по обустройству велосипедных дорожек предусмотрены проектной документацией на капитальный ремонт Промышленного шоссе и ул. Университетская. Реализация запланирована на 2027 и последующие периоды», — дополнили 76.RU в мэрии.

Ранее мы рассказали, где в Ярославле можно покататься на лошадях. Обзор конных клубов ищите здесь.

Екатерина Тарыгина
корреспондент
